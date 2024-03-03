Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1914191519161917> Додано: Нед 03 бер, 2024 21:47 з дровами до лісу Hotab написав: ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд? ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд?

в Тулу з своїм самоваром (з дровами до лісу) можуть не тільки лиш всі в Тулу з своїм самоваром (з дровами до лісу) можуть не тільки лиш всі flyman

Повідомлень: 34130 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 22:09 flyman написав: 1. Як виїхати М1860?

2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.

3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.



п.с.

упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт? 1. Як виїхати М1860?2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.п.с.упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?

Ви своє ВСЕ без виключення профукали та проХрали, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форум збоченцями та заливали разом форум флудом та дурницями.

Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.

Я інколи із жалості думаю, щоби було, аби ви мене послухали хоч 1 (ОДИН) раз, починаючи з вересня 2018 року?

Потім сплюну та й не думаю... Ви своє ВСЕ без виключення, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форум збоченцями та заливали разом форум флудом та дурницями.Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.Я інколи із жалості думаю, щоби було, аби ви мене послухали хоч 1 (ОДИН) раз, починаючи з вересня 2018 року?Потім сплюну та й не думаю... Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 бер, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9291 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3487 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 22:12 akurt написав: flyman написав: 1. Як виїхати М1860?

2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.

3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.



п.с.

упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт? 1. Як виїхати М1860?2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.п.с.упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?

Ви своє ВСЕ без виключення профукали та проХрали, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форуму збоченцями та заливали форум флудом та дурницями.

Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.



P.S. Про харчовий продукт під назвою "йогурт" або не питайте - ви його не купували з травня 1972 року, або подивіться десь на картинках. Ви своє ВСЕ без виключення, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форуму збоченцями та заливали форум флудом та дурницями.Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.Про харчовий продукт під назвою "йогурт" або не питайте - ви його не купували з травня 1972 року, або подивіться десь на картинках.

Дешевий йогурт - ось що об'єднує любителя шарових опеньок і торговця теплими чоботами для роботи в мороз -30 градусів! Вони постійно економлять на їжі. Тим не меньше, намагаються повчити форумчан, "як треба жити" Дешевий йогурт - ось що об'єднує любителя шарових опеньок і торговця теплими чоботами для роботи в мороз -30 градусів! Вони постійно економлять на їжі. Тим не меньше, намагаються повчити форумчан, "як треба жити" Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 бер, 2024 22:31, всього редагувалось 2 разів. Frant

Повідомлень: 23728 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 22:15 Оголодав, сердешний?

Зазирни в сміттєвий бак навпроти свого хруща - може щось не доїдене знайдеш... Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 бер, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9291 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3487 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 22:15 «Сеня, береги руку» flyman написав: Hotab написав: ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд? ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд?

в Тулу з своїм самоваром (з дровами до лісу) можуть не тільки лиш всі в Тулу з своїм самоваром (з дровами до лісу) можуть не тільки лиш всі

Тобто тобі чай до 50+ років ще не давали, то тепер ти вирішив, що тебе чекає самовар на Філіппінах?

«Само» тебе дійсно чекає і там. Не зміниться нічого. Ніяких див не трапиться. Тобто тобі чай до 50+ років ще не давали, то тепер ти вирішив, що тебе чекає самовар на Філіппінах?«Само» тебе дійсно чекає і там. Не зміниться нічого. Ніяких див не трапиться. Hotab Повідомлень: 11162 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2167 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 22:37 Re: Еміграція, заробітчанство То триндець в яку тему не зайдеш є всього 2-4 одних і тих же дописувачів , спеціалістів у всьому , І якраз 2-4 флудера дають 80% повідомлень , все як за принципом Парето, 80% флуду генерує 2-4 дописувача. Часто по три чотири повідомлення підряд від одного дописувача, Хтось із маркетингу одного з банків говорив мені ,ще до війни, що рекламна стаття на цьому ресурсі коштує якісь захмарні 100 тисяч доларів , певно трендів, бо дивлячись на рівень спілкування тут , і рівень деяких експердів я щось сумніваюсь .



P.S. Кефір корисніше для здоровья за будь-який йогурт це з наукової точки зору yama Повідомлень: 4691 З нами з: 12.08.17 Подякував: 8959 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 22:55 yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... Shaman

Повідомлень: 5438 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 23:03 Shaman написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки flyman

Повідомлень: 34130 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 23:07 flyman написав: Shaman написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки), коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

а потім приходять місцеві ковалі, й пояснюють за правила



в цих питаннях я гадаю всюди приблизно одне й теж. до того ж там католики а потім приходять місцеві ковалі, й пояснюють за правилав цих питаннях я гадаю всюди приблизно одне й теж. до того ж там католики Shaman

Повідомлень: 5438 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11 yama написав: Бсу банкувська система України

Чому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі

Бсу банкувська система УкраїниЧому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі

За кордоном можна знімати в банкоматі з власного карткового рахунка в доларах США по 600$ за добу або 18000$ на місяць. За кордоном можна знімати в банкоматі з власного карткового рахунка в доларах США по 600$ за добу або 18000$ на місяць. akurt

Повідомлень: 9291 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3487 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1914191519161917> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless