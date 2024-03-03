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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 21:47
Hotab написав:
ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд?
в Тулу з своїм самоваром (з дровами до лісу) можуть не тільки лиш всі
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flyman
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Додано: Нед 03 бер, 2024 22:09
flyman написав:
1. Як виїхати М1860?
2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.
3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.
п.с.
упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?
Ви своє ВСЕ без виключення профукали та проХрали
, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форум збоченцями та заливали разом форум флудом та дурницями.
Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.
Я інколи із жалості думаю, щоби було, аби ви мене послухали хоч 1 (ОДИН) раз, починаючи з вересня 2018 року?
Потім сплюну та й не думаю...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 03 бер, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 22:12
akurt написав: flyman написав:
1. Як виїхати М1860?
2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.
3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.
п.с.
упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?
Ви своє ВСЕ без виключення профукали та проХрали
, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форуму збоченцями та заливали форум флудом та дурницями.
Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.P.S.
Про харчовий продукт під назвою "йогурт" або не питайте - ви його не купували з травня 1972 року, або подивіться десь на картинках.
Дешевий йогурт - ось що об'єднує любителя шарових опеньок і торговця теплими чоботами для роботи в мороз -30 градусів! Вони постійно економлять на їжі. Тим не меньше, намагаються повчити форумчан, "як треба жити"
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 03 бер, 2024 22:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 22:15
Оголодав, сердешний?
Зазирни в сміттєвий бак навпроти свого хруща - може щось не доїдене знайдеш...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 03 бер, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 22:15
flyman написав: Hotab написав:
ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд?
в Тулу з своїм самоваром (з дровами до лісу) можуть не тільки лиш всі
Тобто тобі чай до 50+ років ще не давали, то тепер ти вирішив, що тебе чекає самовар на Філіппінах?
«Само» тебе дійсно чекає і там. Не зміниться нічого. Ніяких див не трапиться.
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Hotab
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Додано: Нед 03 бер, 2024 22:37
То триндець в яку тему не зайдеш є всього 2-4 одних і тих же дописувачів , спеціалістів у всьому , І якраз 2-4 флудера дають 80% повідомлень , все як за принципом Парето, 80% флуду генерує 2-4 дописувача. Часто по три чотири повідомлення підряд від одного дописувача, Хтось із маркетингу одного з банків говорив мені ,ще до війни, що рекламна стаття на цьому ресурсі коштує якісь захмарні 100 тисяч доларів , певно трендів, бо дивлячись на рівень спілкування тут , і рівень деяких експердів я щось сумніваюсь .
P.S. Кефір корисніше для здоровья за будь-який йогурт це з наукової точки зору
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yama
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Додано: Нед 03 бер, 2024 22:55
yama написав:
https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …
й не маєте сім'ї...
а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...
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Shaman
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:03
Shaman написав: yama написав:
https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …
й не маєте сім'ї...
а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...
там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки
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flyman
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:07
flyman написав: Shaman написав: yama написав:
https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …
й не маєте сім'ї...
а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...
там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають
, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки
а потім приходять місцеві ковалі, й пояснюють за правила
в цих питаннях я гадаю всюди приблизно одне й теж. до того ж там католики
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11
yama написав:
Бсу банкувська система України
Чому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі
За кордоном можна знімати в банкоматі з власного карткового рахунка в доларах США по 600$ за добу або 18000$ на місяць.
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akurt
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