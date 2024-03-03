RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1914191519161917>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:47

з дровами до лісу

  Hotab написав: ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд?

в Тулу з своїм самоваром (з дровами до лісу) можуть не тільки лиш всі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34130
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1574 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:09

  flyman написав:1. Як виїхати М1860?
2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.
3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.

п.с.
упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?

Ви своє ВСЕ без виключення профукали та проХрали, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форум збоченцями та заливали разом форум флудом та дурницями.
Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.
Я інколи із жалості думаю, щоби було, аби ви мене послухали хоч 1 (ОДИН) раз, починаючи з вересня 2018 року?
Потім сплюну та й не думаю...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 бер, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9291
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3487 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:12

  akurt написав:
  flyman написав:1. Як виїхати М1860?
2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.
3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.

п.с.
упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?

Ви своє ВСЕ без виключення профукали та проХрали, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форуму збоченцями та заливали форум флудом та дурницями.
Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.

P.S. Про харчовий продукт під назвою "йогурт" або не питайте - ви його не купували з травня 1972 року, або подивіться десь на картинках.

Дешевий йогурт - ось що об'єднує любителя шарових опеньок і торговця теплими чоботами для роботи в мороз -30 градусів! Вони постійно економлять на їжі. Тим не меньше, намагаються повчити форумчан, "як треба жити"
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 бер, 2024 22:31, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23728
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:15

Оголодав, сердешний?
Зазирни в сміттєвий бак навпроти свого хруща - може щось не доїдене знайдеш...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 бер, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9291
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3487 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:15

«Сеня, береги руку»

  flyman написав:
  Hotab написав: ви розглядаєте самотню подорож на острів? Нема тієї, яку б хотілось мати поряд?

в Тулу з своїм самоваром (з дровами до лісу) можуть не тільки лиш всі

Тобто тобі чай до 50+ років ще не давали, то тепер ти вирішив, що тебе чекає самовар на Філіппінах?
«Само» тебе дійсно чекає і там. Не зміниться нічого. Ніяких див не трапиться.
Hotab
 
Повідомлень: 11162
З нами з: 15.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:37

Re: Еміграція, заробітчанство

То триндець в яку тему не зайдеш є всього 2-4 одних і тих же дописувачів , спеціалістів у всьому , І якраз 2-4 флудера дають 80% повідомлень , все як за принципом Парето, 80% флуду генерує 2-4 дописувача. Часто по три чотири повідомлення підряд від одного дописувача, Хтось із маркетингу одного з банків говорив мені ,ще до війни, що рекламна стаття на цьому ресурсі коштує якісь захмарні 100 тисяч доларів , певно трендів, бо дивлячись на рівень спілкування тут , і рівень деяких експердів я щось сумніваюсь .

P.S. Кефір корисніше для здоровья за будь-який йогурт це з наукової точки зору
yama
 
Повідомлень: 4691
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8959 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:55

  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...

а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5438
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:03

  Shaman написав:
  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...

а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34130
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1574 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:07

  flyman написав:
  Shaman написав:
  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...

а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

а потім приходять місцеві ковалі, й пояснюють за правила :D

в цих питаннях я гадаю всюди приблизно одне й теж. до того ж там католики
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5438
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11

  yama написав:Бсу банкувська система України :?:
Чому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі :?:

За кордоном можна знімати в банкоматі з власного карткового рахунка в доларах США по 600$ за добу або 18000$ на місяць.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9291
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3487 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1914191519161917>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.