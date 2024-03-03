|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11
flyman написав: Shaman написав: yama написав:
https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …
й не маєте сім'ї...
а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...
там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки
Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23728
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1647 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему