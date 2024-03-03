RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1914191519161917
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11

  flyman написав:
  Shaman написав:
  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...

а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23728
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:35

  Frant написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:й не маєте сім'ї...

а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?

ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34131
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1574 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:02

  Бетон написав:Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь

Щось у вас якісь дьорганья - то Польща то Німеччина - то тесть то сват - то все буде добре то все пропало)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:03

  nekefer написав:
  Shaman написав:так може багато їмо? :D

я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.

й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

Модератори нарешті забанять цього кацапського мудака? Чи чекають на СБУ?) зробимо)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:10

  akurt написав:
  flyman написав:1. Як виїхати М1860?
2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.
3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.

п.с.
упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?

Ви своє ВСЕ без виключення профукали та проХрали, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форум збоченцями та заливали разом форум флудом та дурницями.
Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.
Я інколи із жалості думаю, щоби було, аби ви мене послухали хоч 1 (ОДИН) раз, починаючи з вересня 2018 року?
Потім сплюну та й не думаю...

Зовсім кепсько з нерухомістю Туреччини? Вже шукають?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:10

  akurt написав:Оголодав, сердешний?
Зазирни в сміттєвий бак навпроти свого хруща - може щось не доїдене знайдеш...

Все таки погрожують передамати руки і ноги?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:18

Там цікавіше - воно почало біситися та нервуватися черговий раз з листопада 2023 - від знаменитого лендлорда виїхали чергові квартиранти…
Ви не перша у нього підстилка, попередні знають: «Погодився бути франтовою підстилкою - підгодовуй». Будете мимо ДВРЗ їхати - із словом-паролем «Ку» - присідаючи - занесіть йому щось їстівне…
Потім ретельно руки з милом помийте…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9292
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3487 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1914191519161917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.