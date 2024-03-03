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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1914191519161917 Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11 flyman написав: Shaman написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше? Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше? Frant

Повідомлень: 23728 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 23:35 Frant написав: flyman написав: Shaman написав: й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше? Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?

ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу flyman

Повідомлень: 34131 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1574 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 00:02 Бетон написав: Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.

Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь

Щось у вас якісь дьорганья - то Польща то Німеччина - то тесть то сват - то все буде добре то все пропало) Щось у вас якісь дьорганья - то Польща то Німеччина - то тесть то сват - то все буде добре то все пропало) cherchiltank

Повідомлень: 1197 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 00:03 nekefer написав: Shaman написав: так може багато їмо?



я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.



й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести? так може багато їмо?я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне

если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие

вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается

а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войнеесли реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующиевот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрываетсяа Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

Модератори нарешті забанять цього кацапського мудака? Чи чекають на СБУ?) зробимо) Модератори нарешті забанять цього кацапського мудака? Чи чекають на СБУ?) зробимо) cherchiltank

Повідомлень: 1197 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 00:10 akurt написав: flyman написав: 1. Як виїхати М1860?

2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.

3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.



п.с.

упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт? 1. Як виїхати М1860?2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.п.с.упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?

Ви своє ВСЕ без виключення профукали та проХрали, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форум збоченцями та заливали разом форум флудом та дурницями.

Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.

Я інколи із жалості думаю, щоби було, аби ви мене послухали хоч 1 (ОДИН) раз, починаючи з вересня 2018 року?

Потім сплюну та й не думаю... Ви своє ВСЕ без виключення, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форум збоченцями та заливали разом форум флудом та дурницями.Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.Я інколи із жалості думаю, щоби було, аби ви мене послухали хоч 1 (ОДИН) раз, починаючи з вересня 2018 року?Потім сплюну та й не думаю...

Зовсім кепсько з нерухомістю Туреччини? Вже шукають?) Зовсім кепсько з нерухомістю Туреччини? Вже шукають?) cherchiltank

Повідомлень: 1197 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 00:10 akurt написав: Оголодав, сердешний?

Зазирни в сміттєвий бак навпроти свого хруща - може щось не доїдене знайдеш... Оголодав, сердешний?Зазирни в сміттєвий бак навпроти свого хруща - може щось не доїдене знайдеш...

Все таки погрожують передамати руки і ноги?) Все таки погрожують передамати руки і ноги?) cherchiltank

Повідомлень: 1197 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 00:18 Там цікавіше - воно почало біситися та нервуватися черговий раз з листопада 2023 - від знаменитого лендлорда виїхали чергові квартиранти…

Ви не перша у нього підстилка, попередні знають: «Погодився бути франтовою підстилкою - підгодовуй». Будете мимо ДВРЗ їхати - із словом-паролем «Ку» - присідаючи - занесіть йому щось їстівне…

Потім ретельно руки з милом помийте… akurt

Повідомлень: 9292 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3487 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1914191519161917 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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