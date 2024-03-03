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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11
flyman написав: Shaman написав: yama написав:
https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …
й не маєте сім'ї...
а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...
там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки
Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 23:35
Frant написав: flyman написав: Shaman написав:
й не маєте сім'ї...
а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...
там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки
Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?
ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу
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Додано: Пон 04 бер, 2024 00:02
Бетон написав:
Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь
Щось у вас якісь дьорганья - то Польща то Німеччина - то тесть то сват - то все буде добре то все пропало)
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Додано: Пон 04 бер, 2024 00:03
nekefer написав: Shaman написав:
так може багато їмо?
я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.
й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?
пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется
Модератори нарешті забанять цього кацапського мудака? Чи чекають на СБУ?) зробимо)
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Додано: Пон 04 бер, 2024 00:10
akurt написав: flyman написав:
1. Як виїхати М1860?
2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.
3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.
п.с.
упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?
Ви своє ВСЕ без виключення профукали та проХрали
, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форум збоченцями та заливали разом форум флудом та дурницями.
Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.
Я інколи із жалості думаю, щоби було, аби ви мене послухали хоч 1 (ОДИН) раз, починаючи з вересня 2018 року?
Потім сплюну та й не думаю...
Зовсім кепсько з нерухомістю Туреччини? Вже шукають?)
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Додано: Пон 04 бер, 2024 00:10
akurt написав:
Оголодав, сердешний?
Зазирни в сміттєвий бак навпроти свого хруща - може щось не доїдене знайдеш...
Все таки погрожують передамати руки і ноги?)
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Додано: Пон 04 бер, 2024 00:18
Там цікавіше - воно почало біситися та нервуватися черговий раз з листопада 2023 - від знаменитого лендлорда виїхали чергові квартиранти…
Ви не перша у нього підстилка, попередні знають: «Погодився бути франтовою підстилкою - підгодовуй». Будете мимо ДВРЗ їхати - із словом-паролем «Ку» - присідаючи - занесіть йому щось їстівне…
Потім ретельно руки з милом помийте…
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