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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1914191519161917
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11

  flyman написав:
  Shaman написав:
  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...

а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:35

  Frant написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:й не маєте сім'ї...

а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?

ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:02

  Бетон написав:Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь

Щось у вас якісь дьорганья - то Польща то Німеччина - то тесть то сват - то все буде добре то все пропало)
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:03

  nekefer написав:
  Shaman написав:так може багато їмо? :D

я ж не кажу що все добре, ми лише розвиваємося. але достовірність цих рейтингів - трохи умовність. бо наприклад Азербайджан та Казахстан - й гірше нас, а це багаті на енергетичні ресурси країні.

й в чому пропаганда? не подобається, що ситуація не така погана, як дехто бажає постійно довести?

пропаганда формирует вредное завышенное самомнение, которое приводит к "необеспеченной политике" в определении одного политического мигранта, которая в свою очередь ведет к войне
если реальные возможности в районе Гондураса, то и цели необходимо иметь соответствующие
вот например Эквадор хотел поставить Украине старые вертолеты, а потом резко перехотел, потому что разумно играет в меру своих возможностей и не надрывается
а Эквадор в том рейтинге имеет 26,3% расходов на еду, тобто совсем не хуже нас как многим кажется

Модератори нарешті забанять цього кацапського мудака? Чи чекають на СБУ?) зробимо)
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:10

  akurt написав:
  flyman написав:1. Як виїхати М1860?
2. Як переводити кошти звідси туди? Або ж пасивний дохід не повинен бути зав"язаний на БСУ неньки.
3. На старті піде кілька місяців більше чим вказані бюджети, поки не облаштується.

п.с.
упаоквка йогуртів $1, цікаво що скаже анталійський експерт?

Ви своє ВСЕ без виключення профукали та проХрали, коли увійшли в тічку з двома відомими на весь форум збоченцями та заливали разом форум флудом та дурницями.
Забудьте: вже нічого з пунктів 1-2-3 у вас НЕ відбудеться, ПРОФУКАЛИ ВСЕ НА СВІТІ.
Я інколи із жалості думаю, щоби було, аби ви мене послухали хоч 1 (ОДИН) раз, починаючи з вересня 2018 року?
Потім сплюну та й не думаю...

Зовсім кепсько з нерухомістю Туреччини? Вже шукають?)
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:10

  akurt написав:Оголодав, сердешний?
Зазирни в сміттєвий бак навпроти свого хруща - може щось не доїдене знайдеш...

Все таки погрожують передамати руки і ноги?)
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:18

Неймовірно приємно дивитися, як колишній мрійник про «віллу в Італії для пенсії» перетворився на банальну підстилку.
…Не перша у нього підстилка, попередні знали правило: «Погодився бути франтовою підстилкою - підгодовуй».
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 06:43

akurt

всегда Вас с удовольствием читаю)
спасибо Вам за интересные жизненные истории!
мне конечно непонятно зачем Вы накидываетесь на Флая?
считаю его тоже очень интересным писателем и даже читаю его блог.
У него там много разных полезностей!
Во многом разделяю его світогляд.

К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?
сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1
просто когда я этак в году 2015 был на Султан Ахмет вроде за доллар тогда давали гдето 3.30 лиры.
выходит за 9 лет почти в 10 раз, это намного быстрее чем в Украине.
Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.
что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции?
uaprofi
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