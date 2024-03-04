й не маєте сім'ї...
а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 22:55
Додано: Нед 03 бер, 2024 23:03
там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки
Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11
За кордоном можна знімати в банкоматі з карткового рахунка в доларах США по 600$ за добу.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 бер, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11
Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?
Додано: Нед 03 бер, 2024 23:35
ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу
Додано: Пон 04 бер, 2024 00:02
Щось у вас якісь дьорганья - то Польща то Німеччина - то тесть то сват - то все буде добре то все пропало)
Додано: Пон 04 бер, 2024 06:43
akurt
всегда Вас с удовольствием читаю)
спасибо Вам за интересные жизненные истории!
мне конечно непонятно зачем Вы накидываетесь на Флая?
считаю его тоже очень интересным писателем и даже читаю его блог.
У него там много разных полезностей!
Во многом разделяю его світогляд.
К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?
сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1
просто когда я этак в году 2015 был на Султан Ахмет вроде за доллар тогда давали гдето 3.30 лиры.
выходит за 9 лет почти в 10 раз, это намного быстрее чем в Украине.
Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.
что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции?
Додано: Пон 04 бер, 2024 08:26
Ще один правнук барона Мюнхаузена.
То мільйонер і нікуди гроші прилаштувати, то працює сантехніком на будівництві, то клеїть з себе фізика-теоретмка, а сам не здатен відрізнити позитрон від електрона.
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Чекаємо нові цікаві історії від торговця турецькою курортною нерухомістю, який чоомусь перебрався в Канаду))))
Додано: Пон 04 бер, 2024 08:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Ваша проблема в тому, що у Вас знань та вмінь десь як у 20-21 річного студента ІТ-спеціальностей, який працює мідлом. А таких студентів навіть в Києві тисячі, бо станом на до війни працювали всі. Якщо дивитися десь на перший рік магістратури - то там могло бути вже парочка сіньйорів, але були ще й джуни за оплатою праці, або джун ту мідл. Тобто 5 рік навчання ІТ студентів - це в середньому мідли.
На відміну від Вас в них немає запитів на купівлю великого житла в бізнес-класу в столиці України, або в 2-х топових містах Польщі.
Тобто у Ваші приблизно 40 років у Вас хотілки як у 30-річного ІТ-вця, а рівень як у середнього ІТ студента 5 року навчання.
І дійсно на 5 році навчання деякі студенти вже мають досвід співбесід FAANG. Я не розумію чого тут потерли інформацію про співбесіди в т.ч. FAANG - це механізм еміграції для багатьох.
Додано: Пон 04 бер, 2024 08:40
Ви все вірно написали. Серед всіх учасників форуму я найбільше ціную пана rjkz (за точні актуальні правдиві і просто шикарні дописи) та пана flyman - за оригінальність мислення та ще більшу оригінальність дій.
Я єдиний, хто написав не один раз, що якщо би його не було, то його варто було б придумати. І крім того - я єдиний, хто говорив, що про нього варто написати книгу. Без жартів. Я єдиний, хто вісім (!) разів піспіль на протязі 6 років йому радив не позоритися.
Мені реально шкода, що він попав під вплив двох збоченців, які мене дратували активно щоденно з вересня 2018 року, він реально - потрапивши під вплив людей з важкими психо-фінансовими травмами - втратив все.
Мені його реально шкода.
Але хвороба швидко не лікується: з інтервалом в три дні він мене клює. Я розумію чому: нарешті допетрав, що помилився, не слухаючи мене - не повірите - з вересня 2018 року!
Ну а я просто реагую - більше нічого. Нічого особистого.
P.S. Дякую за високу оцінку моїх експромтів. Готую цікавий матеріал за темою гілки. Він досить актуальний і досить серйозний, не хочеться щоби в цифрах були помилки.
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