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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1912191319141915 Додано: Нед 03 бер, 2024 22:55 yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... Shaman

Повідомлень: 5437 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 23:03 Shaman написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки flyman

Заблокований Повідомлень: 34125 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11 yama написав: Бсу банкувська система України

Чому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі

Бсу банкувська система УкраїниЧому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі

За кордоном можна знімати в банкоматі з карткового рахунка в доларах США по 600$ за добу. За кордоном можна знімати в банкоматі з карткового рахунка в доларах США по 600$ за добу. Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 бер, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9290 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11 flyman написав: Shaman написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше? Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше? Frant

Повідомлень: 23729 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 23:35 Frant написав: flyman написав: Shaman написав: й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше? Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?

ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу flyman

Заблокований Повідомлень: 34125 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 00:02 Бетон написав: Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.

Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь

Щось у вас якісь дьорганья - то Польща то Німеччина - то тесть то сват - то все буде добре то все пропало) Щось у вас якісь дьорганья - то Польща то Німеччина - то тесть то сват - то все буде добре то все пропало) cherchiltank

Повідомлень: 1194 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 06:43 akurt



всегда Вас с удовольствием читаю)

спасибо Вам за интересные жизненные истории!

мне конечно непонятно зачем Вы накидываетесь на Флая?

считаю его тоже очень интересным писателем и даже читаю его блог.

У него там много разных полезностей!

Во многом разделяю его світогляд.



К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?

сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1

просто когда я этак в году 2015 был на Султан Ахмет вроде за доллар тогда давали гдето 3.30 лиры.

выходит за 9 лет почти в 10 раз, это намного быстрее чем в Украине.

Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.

что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции? uaprofi

Повідомлень: 5600 З нами з: 21.04.11 Подякував: 831 раз. Подякували: 659 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 08:26 cherchiltank написав: Бетон написав: Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.

Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь

Щось у вас якісь дьорганья - то Польща то Німеччина - то тесть то сват - то все буде добре то все пропало) Щось у вас якісь дьорганья - то Польща то Німеччина - то тесть то сват - то все буде добре то все пропало)

Ще один правнук барона Мюнхаузена.

То мільйонер і нікуди гроші прилаштувати, то працює сантехніком на будівництві, то клеїть з себе фізика-теоретмка, а сам не здатен відрізнити позитрон від електрона.

---

Чекаємо нові цікаві історії від торговця турецькою курортною нерухомістю, який чоомусь перебрався в Канаду)))) Ще один правнук барона Мюнхаузена.То мільйонер і нікуди гроші прилаштувати, то працює сантехніком на будівництві, то клеїть з себе фізика-теоретмка, а сам не здатен відрізнити позитрон від електрона.---Чекаємо нові цікаві історії від торговця турецькою курортною нерухомістю, який чоомусь перебрався в Канаду)))) Frant

Повідомлень: 23729 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 08:38 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: А схожий на казкаря, наполеончик.



Добре вчитися чи почати рано працювати в Україні - це взагалі не привід потім зробити кар'єру чи багато заробляти. А схожий на казкаря, наполеончик.Добре вчитися чи почати рано працювати в Україні - це взагалі не привід потім зробити кар'єру чи багато заробляти.

Ваша проблема в тому, що у Вас знань та вмінь десь як у 20-21 річного студента ІТ-спеціальностей, який працює мідлом. А таких студентів навіть в Києві тисячі, бо станом на до війни працювали всі. Якщо дивитися десь на перший рік магістратури - то там могло бути вже парочка сіньйорів, але були ще й джуни за оплатою праці, або джун ту мідл. Тобто 5 рік навчання ІТ студентів - це в середньому мідли.

На відміну від Вас в них немає запитів на купівлю великого житла в бізнес-класу в столиці України, або в 2-х топових містах Польщі.

Тобто у Ваші приблизно 40 років у Вас хотілки як у 30-річного ІТ-вця, а рівень як у середнього ІТ студента 5 року навчання.

І дійсно на 5 році навчання деякі студенти вже мають досвід співбесід FAANG. Я не розумію чого тут потерли інформацію про співбесіди в т.ч. FAANG - це механізм еміграції для багатьох. Ваша проблема в тому, що у Вас знань та вмінь десь як у 20-21 річного студента ІТ-спеціальностей, який працює мідлом. А таких студентів навіть в Києві тисячі, бо станом на до війни працювали всі. Якщо дивитися десь на перший рік магістратури - то там могло бути вже парочка сіньйорів, але були ще й джуни за оплатою праці, або джун ту мідл. Тобто 5 рік навчання ІТ студентів - це в середньому мідли.На відміну від Вас в них немає запитів на купівлю великого житла в бізнес-класу в столиці України, або в 2-х топових містах Польщі.Тобто у Ваші приблизно 40 років у Вас хотілки як у 30-річного ІТ-вця, а рівень як у середнього ІТ студента 5 року навчання.І дійсно на 5 році навчання деякі студенти вже мають досвід співбесід FAANG. Я не розумію чого тут потерли інформацію про співбесіди в т.ч. FAANG - це механізм еміграції для багатьох. Denik Повідомлень: 2942 З нами з: 23.02.09 Подякував: 617 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 08:40 uaprofi написав: akurt

всегда Вас с удовольствием читаю)

спасибо Вам за интересные жизненные истории!

мне конечно непонятно зачем Вы накидываетесь на Флая?

считаю его тоже очень интересным писателем и всегда Вас с удовольствием читаю)спасибо Вам за интересные жизненные истории!мне конечно непонятно зачем Вы накидываетесь на Флая?считаю его тоже очень интересным писателем и

Ви все вірно написали. Серед всіх учасників форуму я найбільше ціную пана rjkz (за точні актуальні правдиві і просто шикарні дописи) та пана flyman - за оригінальність мислення та ще більшу оригінальність дій.

Я єдиний, хто написав не один раз, що якщо би його не було, то його варто було б придумати. І крім того - я єдиний, хто говорив, що про нього варто написати книгу. Без жартів. Я єдиний, хто вісім (!) разів піспіль на протязі 6 років йому радив не позоритися.

Мені реально шкода, що він попав під вплив двох збоченців, які мене дратували активно щоденно з вересня 2018 року, він реально - потрапивши під вплив людей з важкими психо-фінансовими травмами - втратив все.

Мені його реально шкода.

Але хвороба швидко не лікується: з інтервалом в три дні він мене клює. Я розумію чому: нарешті допетрав, що помилився, не слухаючи мене - не повірите - з вересня 2018 року!

Ну а я просто реагую - більше нічого. Нічого особистого.



P.S. Дякую за високу оцінку моїх експромтів. Готую цікавий матеріал за темою гілки. Він досить актуальний і досить серйозний, не хочеться щоби в цифрах були помилки. Ви все вірно написали. Серед всіх учасників форуму я найбільше ціную пана rjkz (за точні актуальні правдиві і просто шикарні дописи) та пана flyman - за оригінальність мислення та ще більшу оригінальність дій.Я єдиний, хто написав не один раз, що якщо би його не було, то його варто було б придумати. І крім того - я єдиний, хто говорив, що про нього варто написати книгу. Без жартів. Я єдиний, хто вісім (!) разів піспіль на протязі 6 років йому радив не позоритися.Мені реально шкода, що він попав під вплив двох збоченців, які мене дратували активно щоденно з вересня 2018 року, він реально - потрапивши під вплив людей з важкими психо-фінансовими травмами - втратив все.Мені його реально шкода.Але хвороба швидко не лікується: з інтервалом в три дні він мене клює. Я розумію чому: нарешті допетрав, що помилився, не слухаючи мене - не повірите - з вересня 2018 року!Ну а я просто реагую - більше нічого. Нічого особистого.P.S. Дякую за високу оцінку моїх експромтів. Готую цікавий матеріал за темою гілки. Він досить актуальний і досить серйозний, не хочеться щоби в цифрах були помилки. akurt

Повідомлень: 9290 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1912191319141915 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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