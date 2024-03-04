uaprofi написав:
К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?
сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1
….
Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.
что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции
?
Класне запитання до людини, яка вперше попала в Туреччину, коли курс був 1,76 ліри за долар (як в Україні колись
), яка стала інвестором, коли курс був 3,51 ліри за долар (як в Україні колись
), яка цілком нормально та активно живе при курсі 31,41 (як в Україні колись
), і який точно буде 38,7 (як в Україні зараз
).
Колись це питання - економіка Туреччини - будуть вивчати студенти економічних факультетів в Україні.
Головним буде питання, яке міститься у вашому останньому реченні: як вдається зробити так, що навкруги в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, не тільки серед населення майже немає проблем, і яка стала вже експортером зброї, виробляє сама найпотужніші в світі танки, найпотужніші в світі безпілотники, винищувачі пʼятого (!) покоління, яка в річ дінеться отримує сотні літаків F-16 (а хоче ще купити ЗА ВЛАСНІ гроші, а не за кредити F-35), яка будує чи не найдовші в світі тунелі та мости, та власні чудові електро автомобілі?Де молодь аж бігом біжить в армію
- а в армії ще й добре платять.
Де в університетах вчаться - в одному!!!! Не по 600 студентів, як в недавно ліквідованому Львівському університеті банківської справи
- а по 75 000…100 000 (!!!) студентів. Це в одному!!!!
Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.
Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.
Офіційні інфляція за рік - 58,5%.
Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню, і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%.
Зараз пенсіонерам України підвищили пенсії в середньому на 522 гривні
або приблизно на 9%.
Девʼять.
А в Туреччині всім пенсіонерам за 2023 рік підвищували пенсії тричі і з Нового року підвищили ще на 58% (!) відсотків.
Ось вам ситуація на сьогодні:
- пенсіонер мінімалка 12 500 лір або приблизно 15 000 гривень.
- робітник - будь-який хоч двірник - мінімалка 13 500 лір або приблизно 435$,
- працівник в Турктелеком (спеціально спитав) - 35 000 лір або 1130$;
- працівник готеля - 40 000 лір або 1 300$.
- чиновники або поліція - від 40 000 лір.
Тепер їдемо далі:
- квартплата в мене 210 лір або 6,75$ (шість цілих сімдесят пʼять сотих).
- рахунок за електричну енергію останній - 155 лір або 5 (пʼять)$.
- рахунок за водопостачання та водовідведення останній - 18 лір або 0,58$ (нуль цілих пʼятдесят вісім сотих).
- природний газ для всіх без виключення: перші 25 кубів безкоштовно; інші - дешевше, ніж в Україні.
- плати да вивезення сміття немає - нуль!!! Хоча авто забирає з баків щоденно.
- парковку платну будете шукати днем з вогнем - якщо знайдете, то то буде десь 12 гривень за годину (наприклад платна є біля "обласної" податкової або біля великих лікарень. Платна тож є за кам"яними мурами фортеці в старовинні частині міста - 50 гривень за 4 години. Всі паркувальні місця на набережній та на пляжах - безкоштовні.
- я щопʼятниці відвідую концерти Симфонічного оркестру - запрошують виконавців з усього світу - ось були з Австралії та з Франції - квитки по 130 лір або по 4,2$ квиток.
- вхід в 350 музеїв по всій країні - для громадян та українців, які мають картку ВНП - безкоштовний; для туристів - досить дорого: по 17-20 євро, але це дешевше ніж мабуть в будь-якому музеї Європи.
- мобільний звʼязок з інтернетом 210 лір або 6,75$.
- домашній телефон+інтернет безлімітний+інтернет телебачення 450 лір або 14,5$.
- бензин 41,7 ліри да літр або 1,34$ за літр
(здається, найнижча ціна в Європі).
Ви тут десь бачите проблему?
А проблеми є:
- землетрус лютого 2023 року приніс збитки в 103 мільярди доларів США - це вдвічі більше, ніж зараз Україна сподівається отримати від США.
- на сьогодні я особисто бачу тільки одну проблему: фактичний перехід на «європейські ціни» на «червоне мʼясо»: воно реально дороге.
Подивіться на свій гастроном: переважна кількість українців їсть те, що фактично ніхто не їсть в США або в Туреччині: свинину.
В Туреччині традиційно немає свинини.
Тому яловичина та баранина зараз - за майже європейськими цінами: по 15€ кіло.
Ну, Іспанія ж не вмирає при ціні в 21€ кіло.
І Туреччина не помре.
Чи є ця країна Раєм на землі?
Ні.
Чи хотів би я змінити країну проживання?
Так. Тому що змінюю міста проживання - не жартую - кожні 8 років.
Такий в мене сімейний стандарт.
Я ніколи після 27 років (коли оженився) не жив в одному місці більше 8 років поспіль.