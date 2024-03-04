Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1912191319141915 Додано: Нед 03 бер, 2024 23:03 Shaman написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки flyman

Заблокований Повідомлень: 34122 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11 yama написав: Бсу банкувська система України

Чому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі

Бсу банкувська система УкраїниЧому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі

За кордоном можна знімати в банкоматі з карткового рахунка в доларах США по 600$ за добу. За кордоном можна знімати в банкоматі з карткового рахунка в доларах США по 600$ за добу. Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 бер, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9293 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 бер, 2024 23:35 Frant написав: flyman написав: Shaman написав: й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше? Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?

ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу flyman

Заблокований Повідомлень: 34122 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 06:43 akurt



всегда Вас с удовольствием читаю)

спасибо Вам за интересные жизненные истории!

мне конечно непонятно зачем Вы накидываетесь на Флая?

считаю его тоже очень интересным писателем и даже читаю его блог.

У него там много разных полезностей!

Во многом разделяю его світогляд.



К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?

сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1

просто когда я этак в году 2015 был на Султан Ахмет вроде за доллар тогда давали гдето 3.30 лиры.

выходит за 9 лет почти в 10 раз, это намного быстрее чем в Украине.

Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.

что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции? uaprofi

Повідомлень: 5600 З нами з: 21.04.11 Подякував: 831 раз. Подякували: 659 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 08:40 uaprofi написав: akurt

всегда Вас с удовольствием читаю)

спасибо Вам за интересные жизненные истории!

мне конечно непонятно зачем Вы накидываетесь на Флая?

считаю его тоже очень интересным писателем и всегда Вас с удовольствием читаю)спасибо Вам за интересные жизненные истории!мне конечно непонятно зачем Вы накидываетесь на Флая?считаю его тоже очень интересным писателем и

Ви все вірно написали. Серед всіх учасників форуму я найбільше ціную пана rjkz (за точні актуальні правдиві і просто шикарні дописи) та пана flyman - за оригінальність мислення та ще більшу оригінальність дій.

Я єдиний, хто написав не один раз, що якщо би його не було, то його варто було б придумати. І крім того - я єдиний, хто говорив, що про нього варто написати книгу. Без жартів. Я єдиний, хто вісім (!) разів піспіль на протязі 6 років йому радив не позоритися.

Мені реально шкода, що він попав під вплив двох збоченців, які мене дратували активно щоденно з вересня 2018 року, він реально - потрапивши під вплив людей з важкими психо-фінансовими травмами - втратив все.

Мені його реально шкода.

Але хвороба швидко не лікується: з інтервалом в три дні він мене клює. Я розумію чому: нарешті допетрав, що помилився, не слухаючи мене - не повірите - з вересня 2018 року!

Ну а я просто реагую - більше нічого. Нічого особистого.



P.S. Дякую за високу оцінку моїх експромтів. Готую цікавий матеріал за темою гілки. Він досить актуальний і досить серйозний, не хочеться щоби в цифрах були помилки. Ви все вірно написали. Серед всіх учасників форуму я найбільше ціную пана rjkz (за точні актуальні правдиві і просто шикарні дописи) та пана flyman - за оригінальність мислення та ще більшу оригінальність дій.Я єдиний, хто написав не один раз, що якщо би його не було, то його варто було б придумати. І крім того - я єдиний, хто говорив, що про нього варто написати книгу. Без жартів. Я єдиний, хто вісім (!) разів піспіль на протязі 6 років йому радив не позоритися.Мені реально шкода, що він попав під вплив двох збоченців, які мене дратували активно щоденно з вересня 2018 року, він реально - потрапивши під вплив людей з важкими психо-фінансовими травмами - втратив все.Мені його реально шкода.Але хвороба швидко не лікується: з інтервалом в три дні він мене клює. Я розумію чому: нарешті допетрав, що помилився, не слухаючи мене - не повірите - з вересня 2018 року!Ну а я просто реагую - більше нічого. Нічого особистого.P.S. Дякую за високу оцінку моїх експромтів. Готую цікавий матеріал за темою гілки. Він досить актуальний і досить серйозний, не хочеться щоби в цифрах були помилки. akurt

Повідомлень: 9293 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 09:14 uaprofi написав: К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?

сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1

….

Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.

что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции? К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1….Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.что случилась с лирой? и

Класне запитання до людини, яка вперше попала в Туреччину, коли курс був 1,76 ліри за долар (як в Україні колись), яка стала інвестором, коли курс був 3,51 ліри за долар (як в Україні колись), яка цілком нормально та активно живе при курсі 31,41 (як в Україні колись), і який точно буде 38,7 (як в Україні зараз).

Колись це питання - економіка Туреччини - будуть вивчати студенти економічних факультетів в Україні.

Головним буде питання, яке міститься у вашому останньому реченні: як вдається зробити так, що навкруги в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, не тільки серед населення майже немає проблем, і яка стала вже експортером зброї, виробляє сама найпотужніші в світі танки, найпотужніші в світі безпілотники, винищувачі пʼятого (!) покоління, яка в річ дінеться отримує сотні літаків F-16 (а хоче ще купити ЗА ВЛАСНІ гроші, а не за кредити F-35), яка будує чи не найдовші в світі тунелі та мости, та власні чудові електро автомобілі?

Де молодь аж бігом біжить в армію - а в армії ще й добре платять.

Де в університетах вчаться - в одному!!!! Не по 600 студентів, як в недавно ліквідованому Львівському університеті банківської справи - а по 75 000…100 000 (!!!) студентів. Це в одному!!!!



Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.

Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.

Офіційні інфляція за рік - 58,5%.

Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню, і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%.

Зараз пенсіонерам України підвищили пенсії в середньому на 522 гривні або приблизно на 9%.

Девʼять.

А в Туреччині всім пенсіонерам за 2023 рік підвищували пенсії тричі і з Нового року підвищили ще на 58% (!) відсотків.

Ось вам ситуація на сьогодні:

- пенсіонер мінімалка 12 500 лір або приблизно 15 000 гривень.

- робітник - будь-який хоч двірник - мінімалка 13 500 лір або приблизно 435$,

- працівник в Турктелеком (спеціально спитав) - 35 000 лір або 1130$;

- працівник готеля - 40 000 лір або 1 300$.

- чиновники або поліція - від 40 000 лір.



Тепер їдемо далі:

- квартплата в мене 210 лір або 6,75$ (шість цілих сімдесят пʼять сотих).

- рахунок за електричну енергію останній - 155 лір або 5 (пʼять)$.

- рахунок за водопостачання та водовідведення останній - 18 лір або 0,58$ (нуль цілих пʼятдесят вісім сотих).

- природний газ для всіх без виключення: перші 25 кубів безкоштовно; інші - дешевше, ніж в Україні.

- плати да вивезення сміття немає - нуль!!! Хоча авто забирає з баків щоденно.

- парковку платну будете шукати днем з вогнем - якщо знайдете, то то буде десь 12 гривень за годину (наприклад платна є біля "обласної" податкової або біля великих лікарень. Платна тож є за кам"яними мурами фортеці в старовинні частині міста - 50 гривень за 4 години. Всі паркувальні місця на набережній та на пляжах - безкоштовні.

- я щопʼятниці відвідую концерти Симфонічного оркестру - запрошують виконавців з усього світу - ось були з Австралії та з Франції - квитки по 130 лір або по 4,2$ квиток.

- вхід в 350 музеїв по всій країні - для громадян та українців, які мають картку ВНП - безкоштовний; для туристів - досить дорого: по 17-20 євро, але це дешевше ніж мабуть в будь-якому музеї Європи.

- мобільний звʼязок з інтернетом 210 лір або 6,75$.

- домашній телефон+інтернет безлімітний+інтернет телебачення 450 лір або 14,5$.

- бензин 41,7 ліри да літр або 1,34$ за літр (здається, найнижча ціна в Європі).



Ви тут десь бачите проблему?



А проблеми є:

- землетрус лютого 2023 року приніс збитки в 103 мільярди доларів США - це вдвічі більше, ніж зараз Україна сподівається отримати від США.

- на сьогодні я особисто бачу тільки одну проблему: фактичний перехід на «європейські ціни» на «червоне мʼясо»: воно реально дороге.

Подивіться на свій гастроном: переважна кількість українців їсть те, що фактично ніхто не їсть в США або в Туреччині: свинину.

В Туреччині традиційно немає свинини.

Тому яловичина та баранина зараз - за майже європейськими цінами: по 15€ кіло.

Ну, Іспанія ж не вмирає при ціні в 21€ кіло.

І Туреччина не помре.



Чи є ця країна Раєм на землі?

Ні.

Чи хотів би я змінити країну проживання?

Так. Тому що змінюю міста проживання - не жартую - кожні 8 років.

Такий в мене сімейний стандарт.

Я ніколи після 27 років (коли оженився) не жив в одному місці більше 8 років поспіль. Класне запитання до людини, яка вперше попала в Туреччину, коли курс був 1,76 ліри за долар (як в Україні колись), яка стала інвестором, коли курс був 3,51 ліри за долар (як в Україні колись), яка цілком нормально та активно живе при курсі 31,41 (як в Україні колись), і який точно буде 38,7 (як в Україні зараз).Колись це питання - економіка Туреччини - будуть вивчати студенти економічних факультетів в Україні.Головним буде питання, яке міститься у вашому останньому реченні: як вдається зробити так, що навкруги в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, не тільки серед населення майже немає проблем, і яка стала вже експортером зброї, виробляє сама найпотужніші в світі танки, найпотужніші в світі безпілотники, винищувачі пʼятого (!) покоління, яка в річ дінеться отримує сотні літаків F-16 (а хоче ще купити ЗА ВЛАСНІ гроші, а не за кредити F-35), яка будує чи не найдовші в світі тунелі та мости, та власні чудові електро автомобілі?- а в армії ще й добре платять.Де в університетах вчаться - в одному!!!! Не по 600 студентів, як в недавно ліквідованому Львівському університеті банківської справи - а по 75 000…100 000 (!!!) студентів. Це в одному!!!!Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.Офіційні інфляція за рік - 58,5%.Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню, і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%.Зараз пенсіонерам України підвищили пенсії в середньому на 522 гривні або приблизно на 9%.Девʼять.А в Туреччині всім пенсіонерам за 2023 рік підвищували пенсії тричі і з Нового року підвищили ще на 58% (!) відсотків.Ось вам ситуація на сьогодні:- пенсіонер мінімалка 12 500 лір або приблизно 15 000 гривень.- робітник - будь-який хоч двірник - мінімалка 13 500 лір або приблизно 435$,- працівник в Турктелеком (спеціально спитав) - 35 000 лір або 1130$;- працівник готеля - 40 000 лір або 1 300$.- чиновники або поліція - від 40 000 лір.Тепер їдемо далі:- квартплата в мене 210 лір або 6,75$ (шість цілих сімдесят пʼять сотих).- рахунок за електричну енергію останній - 155 лір або 5 (пʼять)$.- рахунок за водопостачання та водовідведення останній - 18 лір або 0,58$ (нуль цілих пʼятдесят вісім сотих).- природний газ для всіх без виключення: перші 25 кубів безкоштовно; інші - дешевше, ніж в Україні.- плати да вивезення сміття немає - нуль!!! Хоча авто забирає з баків щоденно.- парковку платну будете шукати днем з вогнем - якщо знайдете, то то буде десь 12 гривень за годину (наприклад платна є біля "обласної" податкової або біля великих лікарень. Платна тож є за кам"яними мурами фортеці в старовинні частині міста - 50 гривень за 4 години. Всі паркувальні місця на набережній та на пляжах - безкоштовні.- я щопʼятниці відвідую концерти Симфонічного оркестру - запрошують виконавців з усього світу - ось були з Австралії та з Франції - квитки по 130 лір або по 4,2$ квиток.- вхід в 350 музеїв по всій країні - для громадян та українців, які мають картку ВНП - безкоштовний; для туристів - досить дорого: по 17-20 євро, але це дешевше ніж мабуть в будь-якому музеї Європи.- мобільний звʼязок з інтернетом 210 лір або 6,75$.- домашній телефон+інтернет безлімітний+інтернет телебачення 450 лір або 14,5$.- бензин 41,7 ліри да літр або(здається, найнижча ціна в Європі).Ви тут десь бачите проблему?А проблеми є:- землетрус лютого 2023 року приніс збитки в 103 мільярди доларів США - це вдвічі більше, ніж зараз Україна сподівається отримати від США.- на сьогодні я особисто бачу тільки одну проблему: фактичний перехід на «європейські ціни» на «червоне мʼясо»: воно реально дороге.Подивіться на свій гастроном: переважна кількість українців їсть те, що фактично ніхто не їсть в США або в Туреччині: свинину.В Туреччині традиційно немає свинини.Тому яловичина та баранина зараз - за майже європейськими цінами: по 15€ кіло.Ну, Іспанія ж не вмирає при ціні в 21€ кіло.І Туреччина не помре.Чи є ця країна Раєм на землі?Ні.Чи хотів би я змінити країну проживання?Так. Тому що змінюю міста проживання - не жартую -Такий в мене сімейний стандарт.Я ніколи після 27 років (коли оженився) не жив в одному місці більше 8 років поспіль. Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 бер, 2024 09:49, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9293 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 09:45 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.

Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.

Офіційні інфляція за рік - 58,5%.

Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%. Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.Офіційні інфляція за рік - 58,5%.Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%.

Для цього потрібно:

1. Заткнути рот всім активістам

2. Довести народ до зубожіння коли вони живуть від зарплати до зарплати і не мають заощаджень Для цього потрібно:1. Заткнути рот всім активістам2. Довести народ до зубожіння коли вони живуть від зарплати до зарплати і не мають заощаджень Дюрі-бачі

Повідомлень: 2446 З нами з: 29.07.22 Подякував: 448 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 09:57 Гадаю, Ви помиляєтеся: в Туреччині скоро вибори мерів міст - активно борються 5 чи 8 партій П"ЯТЬ ЧИ ВІСІМ!!!! - я навіть точно порахувати не можу - їх багато - якщо іх вісім - то 7 (!) - опозиційні до президента та Уряду президента) - ніхто рот не закриває - дуже активно йде передвиборча компанія. В суботу та неділю просто замучили агітаційні автобуси різних партій - їздять та їздять: і з музикою, і з лозунгами - всі розмальовані сильно.

Провладна партіяі ТРАДИЦІЙНО програє вибори як в Стамбулі (найбільше місто Європи) , так і в Анталії (місто трохи менше за Київ). Здається, і в столиці мер міста - опозиційний.

Мер Анталії з прикольним прізвищем Böcek "Жучок" (маленький жук) - вже був п"ять років мер - та заліпив своїми плакатами геть всі будинки всі стовбури та всі білборди. ВІН ОПОЗИЦІЙНИЙ кандидат. І був опозиційним.

Опозиційні газети видаються - я сам читаю доволі регулярно. В них активно та ретельно кусають президента та міністрів. Нічого не пробачають.

Але ось цікава річ: жодного разу жоден опозиціонер не впіймав ні президента, ні міністрів на крадіжках з бюджету. Жодного разу!!!

Немає за що вхопити. Найгірше, що або позиція виколупувати - то занадто високої - на їх думку - витрати на утримання державної резиденції президента в столиці та зайві витрати на переїзд декількох міністерств в Стамбул.

Ще топчуть ногами:

- за проєкт нового каналу в Чорне море - занадто дорогий (вже скасували проєкт);

- за будівництво аеропорту в трьох невеличких містах Туреччини: за день приймають 1-3 літаки всього. Але там гроші закордонних інвесторів на 100%, але держава виплачує інвесторам певну компенсацію за малий пасажиропотік. А ви знаєте, скільки рейсів за добу приймав до війни аеропорт Ужгород? Один. І то літак Ан-24 від «Мотор-Січ» був. Тримали ж аеропорт - держава - на прохання Богуслаєва…

- будете сміятися, але топчуть ногами да малий пасажиропотік через міст в районів міста Бурса - теж міст побудований здається корейцями за власні гроші - і держава виплачує якусь компенсацію за те, що проїхало мало автівок (платний проїзд- досить дорогий, наприклад я як правило їду іншою трасою). Тобто за те, що я особисто НЕ проїхав - корейський інвестор отримує компенсацію, бо він вклав гроші. Свої гроші…)))



Ось так рот закривають...



Ще з місяць тому активно обговорювали вибори в Аргентині - писали, що якесь "кумедне чудо" перемогло. А тепер всі замовкли, особливо після того як новообраний президент почав підтримувати Україну.



Так то ось... Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 бер, 2024 11:36, всього редагувалось 3 разів. akurt

Повідомлень: 9293 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 11:31 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ось так рот закривають... Ось так рот закривають...

Я не стежу за Туреччиною, але запам'яталась історія про те, що з січня 2022 року Імамоглу перебуває під судом за «образу посадових осіб виборчого процесу». Його засудили до 2 років, а 14 грудня 2022 року суддя заборонив йому займатися політикою. Я не стежу за Туреччиною, але запам'яталась історія про те, що з січня 2022 року Імамоглу перебуває під судом за «образу посадових осіб виборчого процесу». Його засудили до 2 років, а 14 грудня 2022 року суддя заборонив йому займатися політикою. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2446 З нами з: 29.07.22 Подякував: 448 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 11:40 Це правда.

В Туреччині є закон «За образу президента».

При чому там не вказано прізвище - вказано посадову особу, яку не можна ображати брехню або інсинуаціями. Той пан порушив Закон - це довели. Отримав 2 роки УМОВНО. Тепер не має права балотуватися в президенти.



Звісно, та людина жалкує, що він не в Україні: будь-яким лайном можна поливати і президента, і премʼєра, і міністрів. Казка!

Можна навіть напхати лайно Шарія в діжку та лити на голову всім цілодобово.

Ну бачите, країни різні…

Он Трамп думав, що можна штурмувати Парламент за допомогою «тітушок» - а виявилося, що не можна… akurt

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