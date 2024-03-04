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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1913191419151916>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:03

  Shaman написав:
  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...

а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:11

  yama написав:Бсу банкувська система України :?:
Чому не можна зняти з карти укр банку там в банкоматі :?:

За кордоном можна знімати в банкоматі з карткового рахунка в доларах США по 600$ за добу.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 бер, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:35

  Frant написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:й не маєте сім'ї...

а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

там люди набагато відкритіші, а не з сумними мордами цеглою, і там принцеси (якщо не мусульманки) не чекають, коли мужчина на білому коні візьме ініціативу в свої руки

Флаймен, ти вже попередив тих принцес, що ти можеш запропонувати їм життя на 50 дол/міс і ні копійки більше?

ти забув ще включити в ціну ліжкомісце і миску рису в добу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 06:43

akurt

всегда Вас с удовольствием читаю)
спасибо Вам за интересные жизненные истории!
мне конечно непонятно зачем Вы накидываетесь на Флая?
считаю его тоже очень интересным писателем и даже читаю его блог.
У него там много разных полезностей!
Во многом разделяю его світогляд.

К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?
сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1
просто когда я этак в году 2015 был на Султан Ахмет вроде за доллар тогда давали гдето 3.30 лиры.
выходит за 9 лет почти в 10 раз, это намного быстрее чем в Украине.
Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.
что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 08:40

  uaprofi написав:akurt
всегда Вас с удовольствием читаю)
спасибо Вам за интересные жизненные истории!
мне конечно непонятно зачем Вы накидываетесь на Флая?
считаю его тоже очень интересным писателем и

Ви все вірно написали. Серед всіх учасників форуму я найбільше ціную пана rjkz (за точні актуальні правдиві і просто шикарні дописи) та пана flyman - за оригінальність мислення та ще більшу оригінальність дій.
Я єдиний, хто написав не один раз, що якщо би його не було, то його варто було б придумати. І крім того - я єдиний, хто говорив, що про нього варто написати книгу. Без жартів. Я єдиний, хто вісім (!) разів піспіль на протязі 6 років йому радив не позоритися.
Мені реально шкода, що він попав під вплив двох збоченців, які мене дратували активно щоденно з вересня 2018 року, він реально - потрапивши під вплив людей з важкими психо-фінансовими травмами - втратив все.
Мені його реально шкода.
Але хвороба швидко не лікується: з інтервалом в три дні він мене клює. Я розумію чому: нарешті допетрав, що помилився, не слухаючи мене - не повірите - з вересня 2018 року!
Ну а я просто реагую - більше нічого. Нічого особистого.

P.S. Дякую за високу оцінку моїх експромтів. Готую цікавий матеріал за темою гілки. Він досить актуальний і досить серйозний, не хочеться щоби в цифрах були помилки.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 09:14

  uaprofi написав:К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?
сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1
….
Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.
что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции?

Класне запитання до людини, яка вперше попала в Туреччину, коли курс був 1,76 ліри за долар (як в Україні колись), яка стала інвестором, коли курс був 3,51 ліри за долар (як в Україні колись), яка цілком нормально та активно живе при курсі 31,41 (як в Україні колись), і який точно буде 38,7 (як в Україні зараз).
Колись це питання - економіка Туреччини - будуть вивчати студенти економічних факультетів в Україні.
Головним буде питання, яке міститься у вашому останньому реченні: як вдається зробити так, що навкруги в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, не тільки серед населення майже немає проблем, і яка стала вже експортером зброї, виробляє сама найпотужніші в світі танки, найпотужніші в світі безпілотники, винищувачі пʼятого (!) покоління, яка в річ дінеться отримує сотні літаків F-16 (а хоче ще купити ЗА ВЛАСНІ гроші, а не за кредити F-35), яка будує чи не найдовші в світі тунелі та мости, та власні чудові електро автомобілі?
Де молодь аж бігом біжить в армію - а в армії ще й добре платять.
Де в університетах вчаться - в одному!!!! Не по 600 студентів, як в недавно ліквідованому Львівському університеті банківської справи - а по 75 000…100 000 (!!!) студентів. Це в одному!!!!

Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.
Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.
Офіційні інфляція за рік - 58,5%.
Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню, і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%.
Зараз пенсіонерам України підвищили пенсії в середньому на 522 гривні або приблизно на 9%.
Девʼять.
А в Туреччині всім пенсіонерам за 2023 рік підвищували пенсії тричі і з Нового року підвищили ще на 58% (!) відсотків.
Ось вам ситуація на сьогодні:
- пенсіонер мінімалка 12 500 лір або приблизно 15 000 гривень.
- робітник - будь-який хоч двірник - мінімалка 13 500 лір або приблизно 435$,
- працівник в Турктелеком (спеціально спитав) - 35 000 лір або 1130$;
- працівник готеля - 40 000 лір або 1 300$.
- чиновники або поліція - від 40 000 лір.

Тепер їдемо далі:
- квартплата в мене 210 лір або 6,75$ (шість цілих сімдесят пʼять сотих).
- рахунок за електричну енергію останній - 155 лір або 5 (пʼять)$.
- рахунок за водопостачання та водовідведення останній - 18 лір або 0,58$ (нуль цілих пʼятдесят вісім сотих).
- природний газ для всіх без виключення: перші 25 кубів безкоштовно; інші - дешевше, ніж в Україні.
- плати да вивезення сміття немає - нуль!!! Хоча авто забирає з баків щоденно.
- парковку платну будете шукати днем з вогнем - якщо знайдете, то то буде десь 12 гривень за годину (наприклад платна є біля "обласної" податкової або біля великих лікарень. Платна тож є за кам"яними мурами фортеці в старовинні частині міста - 50 гривень за 4 години. Всі паркувальні місця на набережній та на пляжах - безкоштовні.
- я щопʼятниці відвідую концерти Симфонічного оркестру - запрошують виконавців з усього світу - ось були з Австралії та з Франції - квитки по 130 лір або по 4,2$ квиток.
- вхід в 350 музеїв по всій країні - для громадян та українців, які мають картку ВНП - безкоштовний; для туристів - досить дорого: по 17-20 євро, але це дешевше ніж мабуть в будь-якому музеї Європи.
- мобільний звʼязок з інтернетом 210 лір або 6,75$.
- домашній телефон+інтернет безлімітний+інтернет телебачення 450 лір або 14,5$.
- бензин 41,7 ліри да літр або 1,34$ за літр (здається, найнижча ціна в Європі).

Ви тут десь бачите проблему?

А проблеми є:
- землетрус лютого 2023 року приніс збитки в 103 мільярди доларів США - це вдвічі більше, ніж зараз Україна сподівається отримати від США.
- на сьогодні я особисто бачу тільки одну проблему: фактичний перехід на «європейські ціни» на «червоне мʼясо»: воно реально дороге.
Подивіться на свій гастроном: переважна кількість українців їсть те, що фактично ніхто не їсть в США або в Туреччині: свинину.
В Туреччині традиційно немає свинини.
Тому яловичина та баранина зараз - за майже європейськими цінами: по 15€ кіло.
Ну, Іспанія ж не вмирає при ціні в 21€ кіло.
І Туреччина не помре.

Чи є ця країна Раєм на землі?
Ні.
Чи хотів би я змінити країну проживання?
Так. Тому що змінюю міста проживання - не жартую - кожні 8 років.
Такий в мене сімейний стандарт.
Я ніколи після 27 років (коли оженився) не жив в одному місці більше 8 років поспіль.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 бер, 2024 09:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 09:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.
Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.
Офіційні інфляція за рік - 58,5%.
Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%.

Для цього потрібно:
1. Заткнути рот всім активістам
2. Довести народ до зубожіння коли вони живуть від зарплати до зарплати і не мають заощаджень
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 09:57

Гадаю, Ви помиляєтеся: в Туреччині скоро вибори мерів міст - активно борються 5 чи 8 партій П"ЯТЬ ЧИ ВІСІМ!!!! - я навіть точно порахувати не можу - їх багато - якщо іх вісім - то 7 (!) - опозиційні до президента та Уряду президента) - ніхто рот не закриває - дуже активно йде передвиборча компанія. В суботу та неділю просто замучили агітаційні автобуси різних партій - їздять та їздять: і з музикою, і з лозунгами - всі розмальовані сильно.
Провладна партіяі ТРАДИЦІЙНО програє вибори як в Стамбулі (найбільше місто Європи) , так і в Анталії (місто трохи менше за Київ). Здається, і в столиці мер міста - опозиційний.
Мер Анталії з прикольним прізвищем Böcek "Жучок" (маленький жук) - вже був п"ять років мер - та заліпив своїми плакатами геть всі будинки всі стовбури та всі білборди. ВІН ОПОЗИЦІЙНИЙ кандидат. І був опозиційним.
Опозиційні газети видаються - я сам читаю доволі регулярно. В них активно та ретельно кусають президента та міністрів. Нічого не пробачають.
Але ось цікава річ: жодного разу жоден опозиціонер не впіймав ні президента, ні міністрів на крадіжках з бюджету. Жодного разу!!!
Немає за що вхопити. Найгірше, що або позиція виколупувати - то занадто високої - на їх думку - витрати на утримання державної резиденції президента в столиці та зайві витрати на переїзд декількох міністерств в Стамбул.
Ще топчуть ногами:
- за проєкт нового каналу в Чорне море - занадто дорогий (вже скасували проєкт);
- за будівництво аеропорту в трьох невеличких містах Туреччини: за день приймають 1-3 літаки всього. Але там гроші закордонних інвесторів на 100%, але держава виплачує інвесторам певну компенсацію за малий пасажиропотік. А ви знаєте, скільки рейсів за добу приймав до війни аеропорт Ужгород? Один. І то літак Ан-24 від «Мотор-Січ» був. Тримали ж аеропорт - держава - на прохання Богуслаєва…
- будете сміятися, але топчуть ногами да малий пасажиропотік через міст в районів міста Бурса - теж міст побудований здається корейцями за власні гроші - і держава виплачує якусь компенсацію за те, що проїхало мало автівок (платний проїзд- досить дорогий, наприклад я як правило їду іншою трасою). Тобто за те, що я особисто НЕ проїхав - корейський інвестор отримує компенсацію, бо він вклав гроші. Свої гроші…)))

Ось так рот закривають...

Ще з місяць тому активно обговорювали вибори в Аргентині - писали, що якесь "кумедне чудо" перемогло. А тепер всі замовкли, особливо після того як новообраний президент почав підтримувати Україну.

Так то ось...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 бер, 2024 11:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 11:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ось так рот закривають...

Я не стежу за Туреччиною, але запам'яталась історія про те, що з січня 2022 року Імамоглу перебуває під судом за «образу посадових осіб виборчого процесу». Його засудили до 2 років, а 14 грудня 2022 року суддя заборонив йому займатися політикою.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 11:40

Це правда.
В Туреччині є закон «За образу президента».
При чому там не вказано прізвище - вказано посадову особу, яку не можна ображати брехню або інсинуаціями. Той пан порушив Закон - це довели. Отримав 2 роки УМОВНО. Тепер не має права балотуватися в президенти.

Звісно, та людина жалкує, що він не в Україні: будь-яким лайном можна поливати і президента, і премʼєра, і міністрів. Казка!
Можна навіть напхати лайно Шарія в діжку та лити на голову всім цілодобово.
Ну бачите, країни різні…
Десь достатньо отруїти конкурента в тюрмі або застрелити прямо біля резиденції під час прогулянки щ українською красунею після побачення в ресторані.
Он Трамп думав, що можна штурмувати Парламент за допомогою «тітушок» - а виявилося, що не можна…
Такі якісь дійсно дурнуваті закони є в різних країнах…
Он хлопця, який в мене монтував кондиціонер колись - він кримський татарин - окупанти посадили за переховування Корану в його хаті в Криму на 27 років. Хлопцю трохи більше було да 27…. Слава Богу (точніше Аллаху слава), від Руслана хоч синочок народився, можливо тато повернеться з тюрми в окупації у віці 57 років та побачить того синочка…
Звісно, такого українця українцям не шкода, подумаєш, посадили на 27 років.
А ось якщо майже такого ж татарина осудили на 2 роки умовно - це викликає непорозуміння та жалобу…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 бер, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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