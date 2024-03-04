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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 бер, 2024 12:14
akurt написав:
Той пан порушив Закон - це довели. Отримав 2 роки
в москалів теж не можна армію ображати і там теж з порушення закону саджають. І навіть вибори є з кількома кандидатами та "опозицією"...
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Додано: Пон 04 бер, 2024 13:01
akurt написав:
Тому яловичина та баранина зараз - за майже європейськими цінами: по 15€ кіло.
Таке враження, що пан акурт на продукти витрачає половину зарплати. Бідолашний мульйонер, ніяк не наїстся досхочу))))
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