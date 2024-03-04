в москалів теж не можна армію ображати і там теж з порушення закону саджають. І навіть вибори є з кількома кандидатами та "опозицією"...
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Додано: Пон 04 бер, 2024 12:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 04 бер, 2024 16:12
Спасибо за подробный рассказ!
Вы правда, несколько преувеличили достижения или я чего-то не знаю - насколько знаю, истребители 5 поколения Турция не производит, а производит F-16C и D - 4 поколения. При этом не знаю условия производства. Например, F-16 европейского производства в значительной мере производятся в США (60 % стоимости деталей самолёта в долларовом эквиваленте). И, несмотря на собственное производство, Турция закупает 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей у США и возможность покупки была одним из средств давления на Турцию для её согласия на приём Швеции в НАТО. Ну и такие покупки, как правило, не на условиях предоплаты, так что тоже своего рода кредит.
Насчёт танков Вы тоже несколько преувеличили. Танки у них - Леопарды и М-60 (Германия, США). Свои у них бронированные машины - БМП, БТР и бронеавтомобили.
Ну и насчёт "найпотужніших в світі безпілотників" тоже некоторое преувеличение.
Но ладно, не будем мелочиться.
Интереснее о жизни в Турции.
То, что нет свинины естественно - мусульманская страна, свинина запрещена к употреблению правоверными.
Цена на говядину высокая, но по отношению к приведенным Вами зарплатам/пенсиям ниже, чем у нас.
Цены ЖКХ просто смешные даже по абсолютной величине по сравнению с Украиной, а если учесть соотношение зарплат...
В связи с этим вопрос - за счёт чего в Турции такой коммунизм? Это не СА или Эмираты, которые позволяют себе многое благодаря нефти.
И второй вопрос.
Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.
Заранее благодарен за ответ.
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