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#<1 ... 1913191419151916 Додано: Пон 04 бер, 2024 12:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Той пан порушив Закон - це довели. Отримав 2 роки Той пан порушив Закон - це довели. Отримав 2 роки в москалів теж не можна армію ображати і там теж з порушення закону саджають. І навіть вибори є з кількома кандидатами та "опозицією"... в москалів теж не можна армію ображати і там теж з порушення закону саджають. І навіть вибори є з кількома кандидатами та "опозицією"... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2448 З нами з: 29.07.22 Подякував: 448 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 16:12 akurt написав: uaprofi написав: К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?

сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1

….

Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.

что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции? К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1….Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.что случилась с лирой? и

Класне запитання до людини, яка вперше попала в Туреччину, коли курс був 1,76 ліри за долар (як в Україні колись), яка стала інвестором, коли курс був 3,51 ліри за долар (як в Україні колись), яка цілком нормально та активно живе при курсі 31,41 (як в Україні колись), і який точно буде 38,7 (як в Україні зараз).

Колись це питання - економіка Туреччини - будуть вивчати студенти економічних факультетів в Україні.

Головним буде питання, яке міститься у вашому останньому реченні: як вдається зробити так, що навкруги в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, не тільки серед населення майже немає проблем, і яка стала вже експортером зброї, виробляє сама найпотужніші в світі танки, найпотужніші в світі безпілотники, винищувачі пʼятого (!) покоління, яка в річ дінеться отримує сотні літаків F-16 (а хоче ще купити ЗА ВЛАСНІ гроші, а не за кредити F-35), яка будує чи не найдовші в світі тунелі та мости, та власні чудові електро автомобілі?

Де молодь аж бігом біжить в армію - а в армії ще й добре платять.

Де в університетах вчаться - в одному!!!! Не по 600 студентів, як в недавно ліквідованому Львівському університеті банківської справи - а по 75 000…100 000 (!!!) студентів. Це в одному!!!!



Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.

Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.

Офіційні інфляція за рік - 58,5%.

Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню, і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%.

........... Класне запитання до людини, яка вперше попала в Туреччину, коли курс був 1,76 ліри за долар (як в Україні колись), яка стала інвестором, коли курс був 3,51 ліри за долар (як в Україні колись), яка цілком нормально та активно живе при курсі 31,41 (як в Україні колись), і який точно буде 38,7 (як в Україні зараз).Колись це питання - економіка Туреччини - будуть вивчати студенти економічних факультетів в Україні.Головним буде питання, яке міститься у вашому останньому реченні: як вдається зробити так, що навкруги в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, не тільки серед населення майже немає проблем, і яка стала вже експортером зброї, виробляє сама найпотужніші в світі танки, найпотужніші в світі безпілотники, винищувачі пʼятого (!) покоління, яка в річ дінеться отримує сотні літаків F-16 (а хоче ще купити ЗА ВЛАСНІ гроші, а не за кредити F-35), яка будує чи не найдовші в світі тунелі та мости, та власні чудові електро автомобілі?- а в армії ще й добре платять.Де в університетах вчаться - в одному!!!! Не по 600 студентів, як в недавно ліквідованому Львівському університеті банківської справи - а по 75 000…100 000 (!!!) студентів. Це в одному!!!!Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.Офіційні інфляція за рік - 58,5%.Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню, і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%............

Спасибо за подробный рассказ!

Вы правда, несколько преувеличили достижения или я чего-то не знаю - насколько знаю, истребители 5 поколения Турция не производит, а производит F-16C и D - 4 поколения. При этом не знаю условия производства. Например, F-16 европейского производства в значительной мере производятся в США (60 % стоимости деталей самолёта в долларовом эквиваленте). И, несмотря на собственное производство, Турция закупает 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей у США и возможность покупки была одним из средств давления на Турцию для её согласия на приём Швеции в НАТО. Ну и такие покупки, как правило, не на условиях предоплаты, так что тоже своего рода кредит.

Насчёт танков Вы тоже несколько преувеличили. Танки у них - Леопарды и М-60 (Германия, США). Свои у них бронированные машины - БМП, БТР и бронеавтомобили.

Ну и насчёт "найпотужніших в світі безпілотників" тоже некоторое преувеличение.

Но ладно, не будем мелочиться.



Интереснее о жизни в Турции.

То, что нет свинины естественно - мусульманская страна, свинина запрещена к употреблению правоверными.

Цена на говядину высокая, но по отношению к приведенным Вами зарплатам/пенсиям ниже, чем у нас.

Цены ЖКХ просто смешные даже по абсолютной величине по сравнению с Украиной, а если учесть соотношение зарплат...



В связи с этим вопрос - за счёт чего в Турции такой коммунизм? Это не СА или Эмираты, которые позволяют себе многое благодаря нефти.

И второй вопрос.

Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.



Заранее благодарен за ответ. Спасибо за подробный рассказ!Вы правда, несколько преувеличили достижения или я чего-то не знаю - насколько знаю, истребители 5 поколения Турция не производит, а производит F-16C и D - 4 поколения. При этом не знаю условия производства. Например, F-16 европейского производства в значительной мере производятся в США (60 % стоимости деталей самолёта в долларовом эквиваленте). И, несмотря на собственное производство, Турция закупает 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей у США и возможность покупки была одним из средств давления на Турцию для её согласия на приём Швеции в НАТО. Ну и такие покупки, как правило, не на условиях предоплаты, так что тоже своего рода кредит.Насчёт танков Вы тоже несколько преувеличили. Танки у них - Леопарды и М-60 (Германия, США). Свои у них бронированные машины - БМП, БТР и бронеавтомобили.Ну и насчёт "найпотужніших в світі безпілотників" тоже некоторое преувеличение.Но ладно, не будем мелочиться.Интереснее о жизни в Турции.То, что нет свинины естественно - мусульманская страна, свинина запрещена к употреблению правоверными.Цена на говядину высокая, но по отношению к приведенным Вами зарплатам/пенсиям ниже, чем у нас.Цены ЖКХ просто смешные даже по абсолютной величине по сравнению с Украиной, а если учесть соотношение зарплат...В связи с этим вопрос - за счёт чего в Турции такой коммунизм? Это не СА или Эмираты, которые позволяют себе многое благодаря нефти.И второй вопрос.Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.Заранее благодарен за ответ. ЛАД 2 Повідомлень: 28133 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5270 раз. Подякували: 4856 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 16:26 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: за счёт чего в Турции такой коммунизм? за счёт чего в Турции такой коммунизм?



Вы это конкретно у аккурта спрашиваете или просто мысли вслух?

Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.

Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали.



Теперь по сути. Коммунизма нет и в помине. Люди батрачат, живут бедно, безработица. Постоянная инфляция и девал. Стонут все. Используют свой запас и "план Б".



Ответьте мне на вопрос, кто более правдиво опишет вам местную жизнь в США, сериал-блог-агитка-голос америки или предвыборная реклама опозиции? Чувствуете, да? Вот и пользуйтесь этим инструментом Вы это конкретно у аккурта спрашиваете или просто мысли вслух?Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали.Теперь по сути. Коммунизма нет и в помине. Люди батрачат, живут бедно, безработица. Постоянная инфляция и девал. Стонут все. Используют свой запас и "план Б".Ответьте мне на вопрос, кто более правдиво опишет вам местную жизнь в США, сериал-блог-агитка-голос америки или предвыборная реклама опозиции? Чувствуете, да? Вот и пользуйтесь этим инструментом b3320413 Повідомлень: 178 З нами з: 13.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 9 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 16:34 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Это не СА или Эмираты, которые позволяют себе многое благодаря нефти Это не СА или Эмираты, которые позволяют себе многое благодаря нефти



Я последнее время наблюда такое: чем меньше в распоряжении ресурсов, тем эффективнее и рациональнее их используют. Дешево конкретно в Турции может быть то, что достается за чей-то счет или на ком-то едят. Например, мало платят. Я последнее время наблюда такое: чем меньше в распоряжении ресурсов, тем эффективнее и рациональнее их используют. Дешево конкретно в Турции может быть то, что достается за чей-то счет или на ком-то едят. Например, мало платят. b3320413 Повідомлень: 178 З нами з: 13.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 17:17 ЛАД написав: akurt написав: uaprofi написав: К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?

сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1

….

Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.

что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции? К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1….Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.что случилась с лирой? и

Класне запитання до людини, яка вперше попала в Туреччину, коли курс був 1,76 ліри за долар (як в Україні колись), яка стала інвестором, коли курс був 3,51 ліри за долар (як в Україні колись), яка цілком нормально та активно живе при курсі 31,41 (як в Україні колись), і який точно буде 38,7 (як в Україні зараз).

Колись це питання - економіка Туреччини - будуть вивчати студенти економічних факультетів в Україні.

Головним буде питання, яке міститься у вашому останньому реченні: як вдається зробити так, що навкруги в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, не тільки серед населення майже немає проблем, і яка стала вже експортером зброї, виробляє сама найпотужніші в світі танки, найпотужніші в світі безпілотники, винищувачі пʼятого (!) покоління, яка в річ дінеться отримує сотні літаків F-16 (а хоче ще купити ЗА ВЛАСНІ гроші, а не за кредити F-35), яка будує чи не найдовші в світі тунелі та мости, та власні чудові електро автомобілі?

Де молодь аж бігом біжить в армію - а в армії ще й добре платять.

Де в університетах вчаться - в одному!!!! Не по 600 студентів, як в недавно ліквідованому Львівському університеті банківської справи - а по 75 000…100 000 (!!!) студентів. Це в одному!!!!



Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.

Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.

Офіційні інфляція за рік - 58,5%.

Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню, і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%.

........... Класне запитання до людини, яка вперше попала в Туреччину, коли курс був 1,76 ліри за долар (як в Україні колись), яка стала інвестором, коли курс був 3,51 ліри за долар (як в Україні колись), яка цілком нормально та активно живе при курсі 31,41 (як в Україні колись), і який точно буде 38,7 (як в Україні зараз).Колись це питання - економіка Туреччини - будуть вивчати студенти економічних факультетів в Україні.Головним буде питання, яке міститься у вашому останньому реченні: як вдається зробити так, що навкруги в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, не тільки серед населення майже немає проблем, і яка стала вже експортером зброї, виробляє сама найпотужніші в світі танки, найпотужніші в світі безпілотники, винищувачі пʼятого (!) покоління, яка в річ дінеться отримує сотні літаків F-16 (а хоче ще купити ЗА ВЛАСНІ гроші, а не за кредити F-35), яка будує чи не найдовші в світі тунелі та мости, та власні чудові електро автомобілі?- а в армії ще й добре платять.Де в університетах вчаться - в одному!!!! Не по 600 студентів, як в недавно ліквідованому Львівському університеті банківської справи - а по 75 000…100 000 (!!!) студентів. Це в одному!!!!Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.Офіційні інфляція за рік - 58,5%.Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню, і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%............

Спасибо за подробный рассказ!

Вы правда, несколько преувеличили достижения или я чего-то не знаю - насколько знаю, истребители 5 поколения Турция не производит, а производит F-16C и D - 4 поколения. При этом не знаю условия производства. Например, F-16 европейского производства в значительной мере производятся в США (60 % стоимости деталей самолёта в долларовом эквиваленте). И, несмотря на собственное производство, Турция закупает 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей у США и возможность покупки была одним из средств давления на Турцию для её согласия на приём Швеции в НАТО. Ну и такие покупки, как правило, не на условиях предоплаты, так что тоже своего рода кредит.

Насчёт танков Вы тоже несколько преувеличили. Танки у них - Леопарды и М-60 (Германия, США). Свои у них бронированные машины - БМП, БТР и бронеавтомобили.

Ну и насчёт "найпотужніших в світі безпілотників" тоже некоторое преувеличение.

Но ладно, не будем мелочиться.



Интереснее о жизни в Турции.

То, что нет свинины естественно - мусульманская страна, свинина запрещена к употреблению правоверными.

Цена на говядину высокая, но по отношению к приведенным Вами зарплатам/пенсиям ниже, чем у нас.

Цены ЖКХ просто смешные даже по абсолютной величине по сравнению с Украиной, а если учесть соотношение зарплат...



В связи с этим вопрос - за счёт чего в Турции такой коммунизм? Это не СА или Эмираты, которые позволяют себе многое благодаря нефти.

И второй вопрос.

Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.



Заранее благодарен за ответ. Спасибо за подробный рассказ!Вы правда, несколько преувеличили достижения или я чего-то не знаю - насколько знаю, истребители 5 поколения Турция не производит, а производит F-16C и D - 4 поколения. При этом не знаю условия производства. Например, F-16 европейского производства в значительной мере производятся в США (60 % стоимости деталей самолёта в долларовом эквиваленте). И, несмотря на собственное производство, Турция закупает 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей у США и возможность покупки была одним из средств давления на Турцию для её согласия на приём Швеции в НАТО. Ну и такие покупки, как правило, не на условиях предоплаты, так что тоже своего рода кредит.Насчёт танков Вы тоже несколько преувеличили. Танки у них - Леопарды и М-60 (Германия, США). Свои у них бронированные машины - БМП, БТР и бронеавтомобили.Ну и насчёт "найпотужніших в світі безпілотників" тоже некоторое преувеличение.Но ладно, не будем мелочиться.Интереснее о жизни в Турции.То, что нет свинины естественно - мусульманская страна, свинина запрещена к употреблению правоверными.Цена на говядину высокая, но по отношению к приведенным Вами зарплатам/пенсиям ниже, чем у нас.Цены ЖКХ просто смешные даже по абсолютной величине по сравнению с Украиной, а если учесть соотношение зарплат...В связи с этим вопрос - за счёт чего в Турции такой коммунизм? Это не СА или Эмираты, которые позволяют себе многое благодаря нефти.И второй вопрос.Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.Заранее благодарен за ответ.



как минимум, девал, как и инфляция, обесценивает сбережения.

Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета. как минимум, девал, как и инфляция, обесценивает сбережения.Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета. rjkz

Повідомлень: 16257 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8230 раз. Подякували: 5109 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 17:41 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет. Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.

За рахунок тих людей, що мали заощадження. Така девальвація кардинально міняє поведінку людей: замість того, щоб як українці накопичувати гроші під подушкою, вона змушує бігти і витрачати їх, поки ще є.



rjkz написав: Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета. Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета.

Тоді який курс і обсяг на чорному ринку? За рахунок тих людей, що мали заощадження. Така девальвація кардинально міняє поведінку людей: замість того, щоб як українці накопичувати гроші під подушкою, вона змушує бігти і витрачати їх, поки ще є.Тоді який курс і обсяг на чорному ринку? Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 04 бер, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2448 З нами з: 29.07.22 Подякував: 448 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 17:45 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет. Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.

За рахунок тих людей, що мали заощадження. Така девальвація кардинально міняє поведінку людей: замість того, щоб як українці накопичувати гроші під подушкою, вона змушує бігти і витрачати їх, поки ще не За рахунок тих людей, що мали заощадження. Така девальвація кардинально міняє поведінку людей: замість того, щоб як українці накопичувати гроші під подушкою, вона змушує бігти і витрачати їх, поки ще не



А що, зберігати в USD\EUR їм Іслам не дозволяє? А що, зберігати в USD\EUR їм Іслам не дозволяє? fox767676 Повідомлень: 1192 З нами з: 13.06.20 Подякував: 289 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 17:46 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета. Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета.

це вже серйозно це вже серйозно fox767676 Повідомлень: 1192 З нами з: 13.06.20 Подякував: 289 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 17:51 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета. Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета.

Вы сильно ошибаетесь.

Нет ограничений для владения валютными счетами в долл (евро) ни для резидентов ни для тех, у кого ВНЖ. Вы сильно ошибаетесь.Нет ограничений для владения валютными счетами в долл (евро) ни для резидентов ни для тех, у кого ВНЖ. TUR

Повідомлень: 128 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1913191419151916 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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