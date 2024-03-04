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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1913191419151916
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 12:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Той пан порушив Закон - це довели. Отримав 2 роки
в москалів теж не можна армію ображати і там теж з порушення закону саджають. І навіть вибори є з кількома кандидатами та "опозицією"...
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:12

  akurt написав:
  uaprofi написав:К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?
сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1
….
Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.
что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции?

Класне запитання до людини, яка вперше попала в Туреччину, коли курс був 1,76 ліри за долар (як в Україні колись), яка стала інвестором, коли курс був 3,51 ліри за долар (як в Україні колись), яка цілком нормально та активно живе при курсі 31,41 (як в Україні колись), і який точно буде 38,7 (як в Україні зараз).
Колись це питання - економіка Туреччини - будуть вивчати студенти економічних факультетів в Україні.
Головним буде питання, яке міститься у вашому останньому реченні: як вдається зробити так, що навкруги в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, не тільки серед населення майже немає проблем, і яка стала вже експортером зброї, виробляє сама найпотужніші в світі танки, найпотужніші в світі безпілотники, винищувачі пʼятого (!) покоління, яка в річ дінеться отримує сотні літаків F-16 (а хоче ще купити ЗА ВЛАСНІ гроші, а не за кредити F-35), яка будує чи не найдовші в світі тунелі та мости, та власні чудові електро автомобілі?
Де молодь аж бігом біжить в армію - а в армії ще й добре платять.
Де в університетах вчаться - в одному!!!! Не по 600 студентів, як в недавно ліквідованому Львівському університеті банківської справи - а по 75 000…100 000 (!!!) студентів. Це в одному!!!!

Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.
Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.
Офіційні інфляція за рік - 58,5%.
Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню, і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%.
...........

Спасибо за подробный рассказ!
Вы правда, несколько преувеличили достижения или я чего-то не знаю - насколько знаю, истребители 5 поколения Турция не производит, а производит F-16C и D - 4 поколения. При этом не знаю условия производства. Например, F-16 европейского производства в значительной мере производятся в США (60 % стоимости деталей самолёта в долларовом эквиваленте). И, несмотря на собственное производство, Турция закупает 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей у США и возможность покупки была одним из средств давления на Турцию для её согласия на приём Швеции в НАТО. Ну и такие покупки, как правило, не на условиях предоплаты, так что тоже своего рода кредит.
Насчёт танков Вы тоже несколько преувеличили. Танки у них - Леопарды и М-60 (Германия, США). Свои у них бронированные машины - БМП, БТР и бронеавтомобили.
Ну и насчёт "найпотужніших в світі безпілотників" тоже некоторое преувеличение.
Но ладно, не будем мелочиться.

Интереснее о жизни в Турции.
То, что нет свинины естественно - мусульманская страна, свинина запрещена к употреблению правоверными.
Цена на говядину высокая, но по отношению к приведенным Вами зарплатам/пенсиям ниже, чем у нас.
Цены ЖКХ просто смешные даже по абсолютной величине по сравнению с Украиной, а если учесть соотношение зарплат...

В связи с этим вопрос - за счёт чего в Турции такой коммунизм? Это не СА или Эмираты, которые позволяют себе многое благодаря нефти.
И второй вопрос.
Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.

Заранее благодарен за ответ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:за счёт чего в Турции такой коммунизм?


Вы это конкретно у аккурта спрашиваете или просто мысли вслух?
Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.
Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали.

Теперь по сути. Коммунизма нет и в помине. Люди батрачат, живут бедно, безработица. Постоянная инфляция и девал. Стонут все. Используют свой запас и "план Б".

Ответьте мне на вопрос, кто более правдиво опишет вам местную жизнь в США, сериал-блог-агитка-голос америки или предвыборная реклама опозиции? Чувствуете, да? Вот и пользуйтесь этим инструментом
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Это не СА или Эмираты, которые позволяют себе многое благодаря нефти


Я последнее время наблюда такое: чем меньше в распоряжении ресурсов, тем эффективнее и рациональнее их используют. Дешево конкретно в Турции может быть то, что достается за чей-то счет или на ком-то едят. Например, мало платят.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:17

  ЛАД написав:
  akurt написав:
  uaprofi написав:К Вам как специалисту по Турции один вопрос - что с лирой?
сейчас гляжу курс уже 31.40? так скоро с гривной будет 1 к 1
….
Стамбул мне тогда показался очень грандиозным, современным и богатым большим городом.
что случилась с лирой? и как это отражается на жизни жителей Турции?

Класне запитання до людини, яка вперше попала в Туреччину, коли курс був 1,76 ліри за долар (як в Україні колись), яка стала інвестором, коли курс був 3,51 ліри за долар (як в Україні колись), яка цілком нормально та активно живе при курсі 31,41 (як в Україні колись), і який точно буде 38,7 (як в Україні зараз).
Колись це питання - економіка Туреччини - будуть вивчати студенти економічних факультетів в Україні.
Головним буде питання, яке міститься у вашому останньому реченні: як вдається зробити так, що навкруги в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, не тільки серед населення майже немає проблем, і яка стала вже експортером зброї, виробляє сама найпотужніші в світі танки, найпотужніші в світі безпілотники, винищувачі пʼятого (!) покоління, яка в річ дінеться отримує сотні літаків F-16 (а хоче ще купити ЗА ВЛАСНІ гроші, а не за кредити F-35), яка будує чи не найдовші в світі тунелі та мости, та власні чудові електро автомобілі?
Де молодь аж бігом біжить в армію - а в армії ще й добре платять.
Де в університетах вчаться - в одному!!!! Не по 600 студентів, як в недавно ліквідованому Львівському університеті банківської справи - а по 75 000…100 000 (!!!) студентів. Це в одному!!!!

Я сам інколи дивуюся, як відбувається незрозуміле економічне чудо: всі всі всі та всюди плавно змінюють масштаб цін.
Ось реально: тихо мовчки всі просто змінюють масштаб цін.
Офіційні інфляція за рік - 58,5%.
Так ось всім автоматично змінили і пенсії, і зарплатню, і все - навіть штрафи для водіів рівно на 58%.
...........

Спасибо за подробный рассказ!
Вы правда, несколько преувеличили достижения или я чего-то не знаю - насколько знаю, истребители 5 поколения Турция не производит, а производит F-16C и D - 4 поколения. При этом не знаю условия производства. Например, F-16 европейского производства в значительной мере производятся в США (60 % стоимости деталей самолёта в долларовом эквиваленте). И, несмотря на собственное производство, Турция закупает 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей у США и возможность покупки была одним из средств давления на Турцию для её согласия на приём Швеции в НАТО. Ну и такие покупки, как правило, не на условиях предоплаты, так что тоже своего рода кредит.
Насчёт танков Вы тоже несколько преувеличили. Танки у них - Леопарды и М-60 (Германия, США). Свои у них бронированные машины - БМП, БТР и бронеавтомобили.
Ну и насчёт "найпотужніших в світі безпілотників" тоже некоторое преувеличение.
Но ладно, не будем мелочиться.

Интереснее о жизни в Турции.
То, что нет свинины естественно - мусульманская страна, свинина запрещена к употреблению правоверными.
Цена на говядину высокая, но по отношению к приведенным Вами зарплатам/пенсиям ниже, чем у нас.
Цены ЖКХ просто смешные даже по абсолютной величине по сравнению с Украиной, а если учесть соотношение зарплат...

В связи с этим вопрос - за счёт чего в Турции такой коммунизм? Это не СА или Эмираты, которые позволяют себе многое благодаря нефти.
И второй вопрос.
Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.

Заранее благодарен за ответ.


как минимум, девал, как и инфляция, обесценивает сбережения.
Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.

За рахунок тих людей, що мали заощадження. Така девальвація кардинально міняє поведінку людей: замість того, щоб як українці накопичувати гроші під подушкою, вона змушує бігти і витрачати їх, поки ще є.

  rjkz написав:Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета.

Тоді який курс і обсяг на чорному ринку?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 04 бер, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:45

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Если девальвация в Турции это просто изменение масштаба цен (и зарплат), то зачем она нужна? Если при девальвации просто происходит пропорциональное изменение цен и зарплат, то она не имеет никакого смысла и ничего не меняет.

За рахунок тих людей, що мали заощадження. Така девальвація кардинально міняє поведінку людей: замість того, щоб як українці накопичувати гроші під подушкою, вона змушує бігти і витрачати їх, поки ще не


А що, зберігати в USD\EUR їм Іслам не дозволяє?
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета.

це вже серйозно
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета.

Вы сильно ошибаетесь.
Нет ограничений для владения валютными счетами в долл (евро) ни для резидентов ни для тех, у кого ВНЖ.
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