гадаю не все так погано, але Туреччина не відноситься до країн, де немає проблем. от чого не вистачає на форумі - так це зваженості. якщо щось хвалимо - то понадміру, якщо щось критикуємо - то теж без меж. а об'єктивну картину інколи складно скласти, до того ж відстоючи свою думку часто використовують маніпуляції. но то таке.
які я бачу ризики у Туреччині? коли хтось намагається утриматися у владі використовуючи адмінресурс - це зажди ризик для країни. авторитарне керівництво майже завжди менш ефективне, ніж консенсусне
наскільки велика роль Ердогану в такому розвитку Туреччині - питання відкрите. навіть у Китаї нема одного лідера, хіба що Ден Сяопіна можна відокремити. просто 90-00 роки - це роки шаленого розвитку світу, а ми на жаль в цей час оговтувались від розвалу срср.
до того ж Ердоган зламав дві речі, які заклав Ататюрк (легендарний керівник Туреччини) - світську країну й контроль армії. подивимось, що з цього вийде.
а так, розвиток промисловості шалений. цікаво, чим він був обумовлений? й чим обумовлена поточна криза в економіці?
з приводу відсутності корупції - посміявся. це не Норвегія й не Естонія. подивився рейтинг - Туреччина ще гірше, ніж Україна