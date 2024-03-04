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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:12

Re: Еміграція, заробітчанство

вище бути такі схвальні описи Туреччини. а є й така думка

Ердоган вбив економіку. Інфляція в Туреччині побила всі рекорди

гадаю не все так погано, але Туреччина не відноситься до країн, де немає проблем. от чого не вистачає на форумі - так це зваженості. якщо щось хвалимо - то понадміру, якщо щось критикуємо - то теж без меж. а об'єктивну картину інколи складно скласти, до того ж відстоючи свою думку часто використовують маніпуляції. но то таке.

які я бачу ризики у Туреччині? коли хтось намагається утриматися у владі використовуючи адмінресурс - це зажди ризик для країни. авторитарне керівництво майже завжди менш ефективне, ніж консенсусне

наскільки велика роль Ердогану в такому розвитку Туреччині - питання відкрите. навіть у Китаї нема одного лідера, хіба що Ден Сяопіна можна відокремити. просто 90-00 роки - це роки шаленого розвитку світу, а ми на жаль в цей час оговтувались від розвалу срср.

до того ж Ердоган зламав дві речі, які заклав Ататюрк (легендарний керівник Туреччини) - світську країну й контроль армії. подивимось, що з цього вийде.

а так, розвиток промисловості шалений. цікаво, чим він був обумовлений? й чим обумовлена поточна криза в економіці?

з приводу відсутності корупції - посміявся. це не Норвегія й не Естонія. подивився рейтинг - Туреччина ще гірше, ніж Україна :D
Shaman
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