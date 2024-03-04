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гадаю не все так погано, але Туреччина не відноситься до країн, де немає проблем. от чого не вистачає на форумі - так це зваженості. якщо щось хвалимо - то понадміру, якщо щось критикуємо - то теж без меж. а об'єктивну картину інколи складно скласти, до того ж відстоючи свою думку часто використовують маніпуляції. но то таке.
які я бачу ризики у Туреччині? коли хтось намагається утриматися у владі використовуючи адмінресурс - це зажди ризик для країни. авторитарне керівництво майже завжди менш ефективне, ніж консенсусне
наскільки велика роль Ердогану в такому розвитку Туреччині - питання відкрите. навіть у Китаї нема одного лідера, хіба що Ден Сяопіна можна відокремити. просто 90-00 роки - це роки шаленого розвитку світу, а ми на жаль в цей час оговтувались від розвалу срср.
до того ж Ердоган зламав дві речі, які заклав Ататюрк (легендарний керівник Туреччини) - світську країну й контроль армії. подивимось, що з цього вийде.
а так, розвиток промисловості шалений. цікаво, чим він був обумовлений? й чим обумовлена поточна криза в економіці?
з приводу відсутності корупції - посміявся. це не Норвегія й не Естонія. подивився рейтинг - Туреччина ще гірше, ніж Україна
Shaman До війни пару років працював з турками - будував їх асфальто-бетонні заводи в Україні - тобто, будували вони, приїздили їх монтажники , а ми здійснювали догляд та улагоджували питання з місцевим замовником. Так ось, машинобудування в них і справді дуже развинуто, вони навіть дивувалися- як так- метал ми купуємо у вас, а заводи з цього металу виходять дешевше у нас? Але, зарплатня кваліфікованого робітника - 600 евро, ціни на все полетіли в космос, рятує тільки іслам. Так-так. Вони майже не бухають, дуже працьовиті і сімейні-родини великі, треба годувати - а це запорука високий працездатності.
Rack написав:Shaman До війни пару років працював з турками - будував їх асфальто-бетонні заводи в Україні - тобто, будували вони, приїздили їх монтажники , а ми здійснювали догляд та улагоджували питання з місцевим замовником. Так ось, машинобудування в них і справді дуже развинуто, вони навіть дивувалися- як так- метал ми купуємо у вас, а заводи з цього металу виходять дешевше у нас? Але, зарплатня кваліфікованого робітника - 600 евро, ціни на все полетіли в космос, рятує тільки іслам. Так-так. Вони майже не бухають, дуже працьовиті і сімейні-родини великі, треба годувати - а це запорука високий працездатності.
по виробництву металу Туреччина років десять тому обійшла Україну...
b3320413 Спасибо. Но я, в общем-то, всё это понимаю. Просто интересно, что ответит akurt. Просто в его описании в Турции лепота и всеобщее благоденствие. Рай на земле. Правда, у него и Украина - райское место. Но при этом жить предпочитает в других "раях". Как и патриот эйрмакс чувствует себя значительно лучше в Вене, чем в Киеве. Заодно и призыв к большей объективности.