RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1914191519161917
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34604
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1435 раз.
Подякували: 7956 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:12

Re: Еміграція, заробітчанство

вище бути такі схвальні описи Туреччини. а є й така думка

Ердоган вбив економіку. Інфляція в Туреччині побила всі рекорди

гадаю не все так погано, але Туреччина не відноситься до країн, де немає проблем. от чого не вистачає на форумі - так це зваженості. якщо щось хвалимо - то понадміру, якщо щось критикуємо - то теж без меж. а об'єктивну картину інколи складно скласти, до того ж відстоючи свою думку часто використовують маніпуляції. но то таке.

які я бачу ризики у Туреччині? коли хтось намагається утриматися у владі використовуючи адмінресурс - це зажди ризик для країни. авторитарне керівництво майже завжди менш ефективне, ніж консенсусне

наскільки велика роль Ердогану в такому розвитку Туреччині - питання відкрите. навіть у Китаї нема одного лідера, хіба що Ден Сяопіна можна відокремити. просто 90-00 роки - це роки шаленого розвитку світу, а ми на жаль в цей час оговтувались від розвалу срср.

до того ж Ердоган зламав дві речі, які заклав Ататюрк (легендарний керівник Туреччини) - світську країну й контроль армії. подивимось, що з цього вийде.

а так, розвиток промисловості шалений. цікаво, чим він був обумовлений? й чим обумовлена поточна криза в економіці?

з приводу відсутності корупції - посміявся. це не Норвегія й не Естонія. подивився рейтинг - Туреччина ще гірше, ніж Україна :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:54

Shaman До війни пару років працював з турками - будував їх асфальто-бетонні заводи в Україні - тобто, будували вони, приїздили їх монтажники , а ми здійснювали догляд та улагоджували питання з місцевим замовником. Так ось, машинобудування в них і справді дуже развинуто, вони навіть дивувалися- як так- метал ми купуємо у вас, а заводи з цього металу виходять дешевше у нас? Але, зарплатня кваліфікованого робітника - 600 евро, ціни на все полетіли в космос, рятує тільки іслам. Так-так. Вони майже не бухають, дуже працьовиті і сімейні-родини великі, треба годувати - а це запорука високий працездатності.
Rack
 
Повідомлень: 629
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 23:00

  Rack написав:Shaman До війни пару років працював з турками - будував їх асфальто-бетонні заводи в Україні - тобто, будували вони, приїздили їх монтажники , а ми здійснювали догляд та улагоджували питання з місцевим замовником. Так ось, машинобудування в них і справді дуже развинуто, вони навіть дивувалися- як так- метал ми купуємо у вас, а заводи з цього металу виходять дешевше у нас? Але, зарплатня кваліфікованого робітника - 600 евро, ціни на все полетіли в космос, рятує тільки іслам. Так-так. Вони майже не бухають, дуже працьовиті і сімейні-родини великі, треба годувати - а це запорука високий працездатності.

по виробництву металу Туреччина років десять тому обійшла Україну...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 23:47

b3320413
Спасибо.
Но я, в общем-то, всё это понимаю.
Просто интересно, что ответит akurt.
Просто в его описании в Турции лепота и всеобщее благоденствие.

Заодно и призыв к большей объективности.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 бер, 2024 00:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28142
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5270 раз.
Подякували: 4856 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:07

rjkz, Дюрі-бачі
Что касается сбережений.
Вы оба, надеюсь хорошо помните первые годы независимости и бешеную инфляцию вместе с девальвацией.
Тогда никто не держал карбованци, сбережения (кто мог себе такое позволить) - только в валюте.
В начале, согласен, горят многие сбережения, но позже у людей, имеющих серьёзные сбережения, думаю, хватает ума перевести их в валюту. А всякая "мелочь" с незначительными сбережениями погоды не делает.
И Всё же основная цель девальвации - уменьшение импорта и рост экспорта. Это самое лёгкое решение проблемы с торговым дефицитом. Но при этом не должно быть просто пропорционального роста цен и зарплат - "изменение масштаба". В таких условиях смысл девальвации теряется.
С сентября 2021 курс лиры упал с 8,7 до 31,5 за доллар - в 3,5 раза чуть меньше, чем за 2,5 года. Очень сильно. Интересно, чем это вызвано.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28142
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5270 раз.
Подякували: 4856 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 1914191519161917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2724)
05.03.2024 00:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.