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гадаю не все так погано, але Туреччина не відноситься до країн, де немає проблем. от чого не вистачає на форумі - так це зваженості. якщо щось хвалимо - то понадміру, якщо щось критикуємо - то теж без меж. а об'єктивну картину інколи складно скласти, до того ж відстоючи свою думку часто використовують маніпуляції. но то таке.
які я бачу ризики у Туреччині? коли хтось намагається утриматися у владі використовуючи адмінресурс - це зажди ризик для країни. авторитарне керівництво майже завжди менш ефективне, ніж консенсусне
наскільки велика роль Ердогану в такому розвитку Туреччині - питання відкрите. навіть у Китаї нема одного лідера, хіба що Ден Сяопіна можна відокремити. просто 90-00 роки - це роки шаленого розвитку світу, а ми на жаль в цей час оговтувались від розвалу срср.
до того ж Ердоган зламав дві речі, які заклав Ататюрк (легендарний керівник Туреччини) - світську країну й контроль армії. подивимось, що з цього вийде.
а так, розвиток промисловості шалений. цікаво, чим він був обумовлений? й чим обумовлена поточна криза в економіці?
з приводу відсутності корупції - посміявся. це не Норвегія й не Естонія. подивився рейтинг - Туреччина ще гірше, ніж Україна
Shaman До війни пару років працював з турками - будував їх асфальто-бетонні заводи в Україні - тобто, будували вони, приїздили їх монтажники , а ми здійснювали догляд та улагоджували питання з місцевим замовником. Так ось, машинобудування в них і справді дуже развинуто, вони навіть дивувалися- як так- метал ми купуємо у вас, а заводи з цього металу виходять дешевше у нас? Але, зарплатня кваліфікованого робітника - 600 евро, ціни на все полетіли в космос, рятує тільки іслам. Так-так. Вони майже не бухають, дуже працьовиті і сімейні-родини великі, треба годувати - а це запорука високий працездатності.
Rack написав:Shaman До війни пару років працював з турками - будував їх асфальто-бетонні заводи в Україні - тобто, будували вони, приїздили їх монтажники , а ми здійснювали догляд та улагоджували питання з місцевим замовником. Так ось, машинобудування в них і справді дуже развинуто, вони навіть дивувалися- як так- метал ми купуємо у вас, а заводи з цього металу виходять дешевше у нас? Але, зарплатня кваліфікованого робітника - 600 евро, ціни на все полетіли в космос, рятує тільки іслам. Так-так. Вони майже не бухають, дуже працьовиті і сімейні-родини великі, треба годувати - а це запорука високий працездатності.
по виробництву металу Туреччина років десять тому обійшла Україну...
rjkz, Дюрі-бачі Что касается сбережений. Вы оба, надеюсь хорошо помните первые годы независимости и бешеную инфляцию вместе с девальвацией. Тогда никто не держал карбованци, сбережения (кто мог себе такое позволить) - только в валюте. В начале, согласен, горят многие сбережения, но позже у людей, имеющих серьёзные сбережения, думаю, хватает ума перевести их в валюту. А всякая "мелочь" с незначительными сбережениями погоды не делает. И Всё же основная цель девальвации - уменьшение импорта и рост экспорта. Это самое лёгкое решение проблемы с торговым дефицитом. Но при этом не должно быть просто пропорционального роста цен и зарплат - "изменение масштаба". В таких условиях смысл девальвации теряется. С сентября 2021 курс лиры упал с 8,7 до 31,5 за доллар - в 3,5 раза чуть меньше, чем за 2,5 года. Очень сильно. Интересно, чем это вызвано.
ЛАД написав:b3320413 Спасибо. Но я, в общем-то, всё это понимаю. Просто интересно, что ответит akurt. Просто в его описании в Турции лепота и всеобщее благоденствие.
Заодно и призыв к большей объективности.
Не все читаю: не маю часу. «Лєпота» або не «лєпота», вирішувати вам: - в суботу відвідав ринок - 300 м від мого будинка скупився: овочі, фрукти (помаранчі та лимони зараз по 8-10 лір це десь по 10 гривень кіло), домашні яйця по 5 лір (6 гривень) домашній туорог та домашня сільська курка (150 лір кіло це десь 180 гривень). - в неділю піднявся високо в гори десь кілометрів 15 він мого будинку відвідав залишки християнського монастиря 9 - мабуть сторіччя. Потім в сосновому лісі - невеличкий пікнік з традиційним чаєм та пиріжками з сиром. - в понеділок в першій половині дня - на ровері по велосипедних доріжках вздовж Середземного моря. З 15-00 до 17-00 перебував в Міграційній службі, де позитивно вирішив ряд питань наших українців. Після 18-00 - наполегливо терпів шопінг жінки в супермаркеті. - в понеділок ввечері домовився на прийом стоматолога на суботу, купив квитки на Симфонічний оркестр (диригент та скрипалька - з Іспанії, квитки по 4€). - зараз перебуваю із справами у великій державній установі.. - зранку спілкувався з нашими людьми в Каналі (місто Едмонтон). Добре це чи ні - не знаю. Дрони бомби та ракети на голову не падають…