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гадаю не все так погано, але Туреччина не відноситься до країн, де немає проблем. от чого не вистачає на форумі - так це зваженості. якщо щось хвалимо - то понадміру, якщо щось критикуємо - то теж без меж. а об'єктивну картину інколи складно скласти, до того ж відстоючи свою думку часто використовують маніпуляції. но то таке.
які я бачу ризики у Туреччині? коли хтось намагається утриматися у владі використовуючи адмінресурс - це зажди ризик для країни. авторитарне керівництво майже завжди менш ефективне, ніж консенсусне
наскільки велика роль Ердогану в такому розвитку Туреччині - питання відкрите. навіть у Китаї нема одного лідера, хіба що Ден Сяопіна можна відокремити. просто 90-00 роки - це роки шаленого розвитку світу, а ми на жаль в цей час оговтувались від розвалу срср.
до того ж Ердоган зламав дві речі, які заклав Ататюрк (легендарний керівник Туреччини) - світську країну й контроль армії. подивимось, що з цього вийде.
а так, розвиток промисловості шалений. цікаво, чим він був обумовлений? й чим обумовлена поточна криза в економіці?
з приводу відсутності корупції - посміявся. це не Норвегія й не Естонія. подивився рейтинг - Туреччина ще гірше, ніж Україна
Shaman До війни пару років працював з турками - будував їх асфальто-бетонні заводи в Україні - тобто, будували вони, приїздили їх монтажники , а ми здійснювали догляд та улагоджували питання з місцевим замовником. Так ось, машинобудування в них і справді дуже развинуто, вони навіть дивувалися- як так- метал ми купуємо у вас, а заводи з цього металу виходять дешевше у нас? Але, зарплатня кваліфікованого робітника - 600 евро, ціни на все полетіли в космос, рятує тільки іслам. Так-так. Вони майже не бухають, дуже працьовиті і сімейні-родини великі, треба годувати - а це запорука високий працездатності.
Rack написав:Shaman До війни пару років працював з турками - будував їх асфальто-бетонні заводи в Україні - тобто, будували вони, приїздили їх монтажники , а ми здійснювали догляд та улагоджували питання з місцевим замовником. Так ось, машинобудування в них і справді дуже развинуто, вони навіть дивувалися- як так- метал ми купуємо у вас, а заводи з цього металу виходять дешевше у нас? Але, зарплатня кваліфікованого робітника - 600 евро, ціни на все полетіли в космос, рятує тільки іслам. Так-так. Вони майже не бухають, дуже працьовиті і сімейні-родини великі, треба годувати - а це запорука високий працездатності.
по виробництву металу Туреччина років десять тому обійшла Україну...
rjkz, Дюрі-бачі Что касается сбережений. Вы оба, надеюсь хорошо помните первые годы независимости и бешеную инфляцию вместе с девальвацией. Тогда никто не держал карбованци, сбережения (кто мог себе такое позволить) - только в валюте. В начале, согласен, горят многие сбережения, но позже у людей, имеющих серьёзные сбережения, думаю, хватает ума перевести их в валюту. А всякая "мелочь" с незначительными сбережениями погоды не делает. И Всё же основная цель девальвации - уменьшение импорта и рост экспорта. Это самое лёгкое решение проблемы с торговым дефицитом. Но при этом не должно быть просто пропорционального роста цен и зарплат - "изменение масштаба". В таких условиях смысл девальвации теряется. С сентября 2021 курс лиры упал с 8,7 до 31,5 за доллар - в 3,5 раза чуть меньше, чем за 2,5 года. Очень сильно. Интересно, чем это вызвано.
ЛАД написав:b3320413 Спасибо. Но я, в общем-то, всё это понимаю. Просто интересно, что ответит akurt. Просто в его описании в Турции лепота и всеобщее благоденствие.
Заодно и призыв к большей объективности.
Не все читаю: не маю часу. «Лєпота» або не «лєпота», вирішувати вам: - в суботу відвідав ринок - 300 м від мого будинка скупився: овочі, фрукти (помаранчі та лимони зараз по 8-10 лір це десь по 10 гривень кіло), домашні яйця по 5 лір (6 гривень) домашній творог та домашня сільська курка (150 лір кіло це десь 180 гривень). - в неділю піднявся високо в гори десь кілометрів 15 він мого будинку відвідав залишки християнського монастиря 9 - мабуть - сторіччя. Потім в сосновому лісі - невеличкий пікнік з традиційним чаєм та пиріжками з сиром. - в понеділок в першій половині дня - на ровері по велосипедних доріжках вздовж Середземного моря. З 15-00 до 17-00 перебував в Міграційній службі, де позитивно вирішив ряд питань наших українців. Після 18-00 - наполегливо терпів шопінг жінки в супермаркеті. - в понеділок ввечері домовився на прийом стоматолога на суботу, купив квитки на концерт Симфонічного оркестру в пʼятницю (диригент та солістка/скрипалька - з Іспанії, квитки по 4€). - сплатив рахунок за воду - за місяць виставили рахунок аж на 0,58$. - заправив 25 літрів пального по 1,34$ за літр; - зараз перебуваю із справами у великій державній установі.. - зранку спілкувався з нашими людьми в Канаді (місто Едмонтон). - виїхав від будинка в ту установу, де є зараз (30 хвилин на авто - місто дуже велике, в 1,3 рази є більшим (!!!) за Київ) - згадував розповіді пана Дюрі-бачі про те, як хтось та десь притискає опозицію: плакатами опозиційного кандидата (він зараз (!) мер міста) так все утикано, що іншим вже й місця немає, де розмістити свою агітацію та заклики. Опозиційний кандидат вже відбув 5 років на посаді мера міста - хоче ще пʼять. Кандидат непоганий: без кінця асфальтують дороги в місті поза містом, організовує магазини, де можна жителям скупитися дешевше, десь пробурили якусь свердловину та десь роздають безкоштовно воду із свердловини (звичайна ціна на 5 л баклажку гірської мінеральної води 15 лір або десь 18 гривень. А він ніби то організував (я не був сам і не знаю) - воду із глибокої свердловини безкоштовно). Ой і утискають опозицію… - активно готуюсь до квітневої поїздки в США - переліт буде з Анталії через Мюнхен на San Francisco - вчора купив нову валізу велику пластикову за 740 лір або десь 900 гривень.
Все як завжди: тихо та спокійно. Зараз триває величезна реконструкція набережної Анталії - попередня була в 2018 році, зараз роблять велику додаткову ділянку - від гірської річки Богачай до майбутнього яхт-клуба еміра Катару. Там карколомний обсяг робіт, купа техніки, все старе розвалили, ллють бетонні опори набережної, укладають нову плитку, саджають нові дерева, роблять нові парковочні місця (всі парковки на набережній безкоштовні), нові бігові доріжки та нові доріжки для роверів, безкоштовні туалети (всі туалети переодягальні та в сезон прісні душі на 10-и км набережній безкоштовні завжди). Від нової ділянки набережної до мого будинка приблизно 1800 м.
Лєпота чи не «лєпота» - не знаю. Вчора в Міграційній службі була дуже важка справа - але в мене все получилося. Я і тим радий…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 бер, 2024 09:21, всього редагувалось 1 раз.