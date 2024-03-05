Додано: Вів 05 бер, 2024 09:09

ЛАД написав: b3320413

Спасибо.

Но я, в общем-то, всё это понимаю.

Просто интересно, что ответит akurt.

Просто в его описании в Турции лепота и всеобщее благоденствие.



Заодно и призыв к большей объективности. Спасибо.Но я, в общем-то, всё это понимаю.Просто интересно, что ответитПросто в его описании в Турции лепота и всеобщее благоденствие.Заодно и призыв к большей объективности.

Не все читаю: не маю часу.«Лєпота» або не «лєпота», вирішувати вам:- в суботу відвідав ринок - 300 м від мого будинка скупився: овочі, фрукти (помаранчі та лимони зараз по 8-10 лір це десь по 10 гривень кіло), домашні яйця по 5 лір (6 гривень) домашній творог та домашня сільська курка (150 лір кіло це десь 180 гривень).- в неділю піднявся високо в гори десь кілометрів 15 він мого будинку відвідав залишки християнського монастиря 9 - мабуть - сторіччя. Потім в сосновому лісі - невеличкий пікнік з традиційним чаєм та пиріжками з сиром.- в понеділок в першій половині дня - на ровері по велосипедних доріжках вздовж Середземного моря. З 15-00 до 17-00 перебував в Міграційній службі, де позитивно вирішив ряд питань наших українців. Після 18-00 - наполегливо терпів шопінг жінки в супермаркеті.- в понеділок ввечері домовився на прийом стоматолога на суботу, купив квитки на концерт Симфонічного оркестру в пʼятницю (диригент та солістка/скрипалька - з Іспанії, квитки по 4€).- сплатив рахунок за воду - за місяць виставили рахунок аж на 0,58$.- заправив 25 літрів пального по 1,34$ за літр;- зараз перебуваю із справами у великій державній установі..- зранку спілкувався з нашими людьми в Канаді (місто Едмонтон).- виїхав від будинка в ту установу, де є зараз (30 хвилин на авто - місто дуже велике, в 1,3 рази є більшим (!!!) за Київ) - згадував розповіді пана Дюрі-бачі про те, як хтось та десь притискає опозицію: плакатами опозиційного кандидата (він зараз (!) мер міста) так все утикано, що іншим вже й місця немає, де розмістити свою агітацію та заклики.Опозиційний кандидат вже відбув 5 років на посаді мера міста - хоче ще пʼять. Кандидат непоганий: без кінця асфальтують дороги в місті поза містом, організовує магазини, де можна жителям скупитися дешевше, десь пробурили якусь свердловину та десь роздають безкоштовно воду із свердловини (звичайна ціна на 5 л баклажку гірської мінеральної води 15 лір або десь 18 гривень. А він ніби то організував (я не був сам і не знаю) - воду із глибокої свердловини безкоштовно).Ой і утискають опозицію…- активно готуюсь до квітневої поїздки в США - переліт буде з Анталії через Мюнхен на San Francisco - вчора купив нову валізу велику пластикову за 740 лір або десь 900 гривень.Все як завжди: тихо та спокійно.Зараз триває величезна реконструкція набережної Анталії - попередня була в 2018 році, зараз роблять велику додаткову ділянку - від гірської річки Богачай до майбутнього яхт-клуба еміра Катару. Там карколомний обсяг робіт, купа техніки, все старе розвалили, ллють бетонні опори набережної, укладають нову плитку, саджають нові дерева, роблять нові парковочні місця (всі парковки на набережній безкоштовні), нові бігові доріжки та нові доріжки для роверів, безкоштовні туалети (всі туалети переодягальні та в сезон прісні душі на 10-и км набережній безкоштовні завжди).Від нової ділянки набережної до мого будинка приблизно 1800 м.Лєпота чи не «лєпота» - не знаю.Вчора в Міграційній службі була дуже важка справа - але в мене все получилося.Я і тим радий…