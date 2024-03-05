b3320413 написав:
Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.
Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали.
Sir! Ми ж з вами щ цього приводу якось спілкувалися: я дивуюся, як вам вдавалося займатися комерційною нерухомістю в Києві, як ЩО ВИ ТАК ПОМИЛЯЄТЕСЯ В ЛЮДЯХ.
Реально дивно: вас же може обманути будь-яка циганка на залізничному вокзалі в тій країні, де ви зараз перебуваєте.
Я розумію, що вас сильно давить зелена жаба від того, що ви не послухали мою пораду обманути 116 000 в квартиру 2+1 в новому найбільш знаменитому комплексі CasaGrande.
А інші люди з цього форуму інвестували - наприклад вклали туди в 1+1 та виручили восени 2023 120 000€.
Ця людина - я точно знаю - зараз читає цей форум і мені немає чого приховувати: я оприлюднив ціну пораду і дав цінні координати - він сам без жодної моєї участі / реалізував план інвестицій. Сам! Я взагалі був не в курсі його планів та їх реалізації.
Коли він вже купив, то єдине, про що мене питав, чи ж в мене надувний матрац першу ніч хоч переночувати в новій порожній під ключ квартирі.
Ви пролетіли, бо вас обманула циганка - я забув її імʼя (ви говорили я забув). Ви там хотіли клюнуть на дешевеньку рибку - а почали на погану юшку.
Пролетіли як фанера над Парижем.
А я вам обіцяв звести НАПРЯМУ (!) з головою будівельної фірми - реально одного з найвідоміших забудовників Туреччини: паном Алі Кемаль Гурдалем, бо тоді - в 2021 році мав можливість це зробити. А не з прибиральницею, на яку ви клюнули.
Дивлячись яку дурню ви вище пишете: не дивуюсь, що вас легко хотіли одурити, приманюючи «знижкою» - хі-хі…
Замість цього ви мені на груди прибили грязний власний лендлордо-киівський плакат з фанери, бо це я винний, що втратили прибуток в сумі не менше 116 000€ на рівному місці, і вклали в непотріб в Києві - і тепер пишете таку дурню, як написали вище.
З 2017 року допоміг порадами купити:
- колега по роботі купив поруч зі мною квартиру 1+1 за 54000$, напряму від забудовника, я витратив тиждень часу і падав з ніг, допомагаючи йому купити. Зараз мешкає у Великій ябнитаніі у сина, в квартиру приїжджає сам з жінкою, періодично родина з сином.
- приятель по колишньому відпочинку в Криму - моряк (20 лютого прийшов щ чергового рейса) купив восени 2020 року нову квартиру 2+1 площею 100 кв. м НАПРЯМУ ВІД ЗАБУДОВНИКА Алі Кемаль Гурдаля, куди я його та жінку привів за руку. Завдячуючи моїм перемовинам замість прайсовоі ціни в 94000€ отримав ціну 92000$.
Зекономив 2000€, а ми добре посиділи потім з гавайським віскі.
- допоміг приятелю з Одеси купити квартиру «подешевше». Сам не приймав участь: дав двох братів-турків з Анталії, ті перекрили разом з одеситом 30 варіантів квартир ціною до 30000$, та важко повірити - вийшли на реального продавця: дочку бабусі 84 років, яку забрали до себе з 4-к квартири площею в 150 кв м. З окремою кузнею, окремою ванною, великою лоджією та - знову не повірите - каміном на лоджії.
Цю квартиру вдалося купити да 29000$, а щ усіма витратами на документи оформлення та податки обійшлася квартира в 34000$.
Щось заплатив тим братам (я точно не знаю, але возили його декілька днів на авто та вели перемовини, вони не рієл три, звичайні люди).
Отримав той у минулому одесит бонус: уюкапртира верзньгму поверсі 5, там плаский дах. Він вклав трохи грошей в обладнання на тому ладу (прямий вихід зі сходів) власної зони відпочинку: в нього там і столик, і крісла, і пальми, і тренажери).
А на поверсі цього 2 квартири. В цьому році мешканці зібрали гроші та повністю оновили фасади (будинок не новий - 20 років),
Оце мої досягнення щ 2917 року.
Всі ці роки вас особисто їсть зелена велика дата щ приводу моїх буцім-то рієлторських прибутків.
Горе від розуму…
Горе - велике горе - саме від розуму.
Тому вас гроші і не люблять.
O.S. Панове учасники форуму! Всім наука бачите, які люди на жаль вештаються на Іінансовому форумі України. Сумно, але факт,
Є позитив: я попереджав і попереджаю, що тут купа людей - невдах і по життю, і по бізнесу і будь-яку херню, яку вони тут пишуть, треба вміти фільтрувати,
Бо зробите помилки, які неможливо виправити..,