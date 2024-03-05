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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1915191619171918 Додано: Вів 05 бер, 2024 10:18 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: плакатами опозиційного кандидата плакатами опозиційного кандидата А можна запитати скільки разів цей опозиційний кандидат звинуватив Ердогана в руйнуванні економіки? Скільки разів закликав людей протестувати проти росту цін? Скільки разів піднімав релігійні питання? Скільки разів вимагав/обіцяв зупинити війну з Курдами в Сирії...

Чи в чому виражається його опозиційність? А можна запитати скільки разів цейкандидат звинуватив Ердогана в руйнуванні економіки? Скільки разів закликав людей протестувати проти росту цін? Скільки разів піднімав релігійні питання? Скільки разів вимагав/обіцяв зупинити війну з Курдами в Сирії...Чи в чому виражається його опозиційність? Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 05 бер, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2455 З нами з: 29.07.22 Подякував: 449 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 10:31 b3320413 написав: Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.

Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали.

Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали.

Sir! Ми ж з вами щ цього приводу якось спілкувалися: я дивуюся, як вам вдавалося займатися комерційною нерухомістю в Києві, як ЩО ВИ ТАК ПОМИЛЯЄТЕСЯ В ЛЮДЯХ.

Реально дивно: вас же може обманути будь-яка циганка на залізничному вокзалі в тій країні, де ви зараз перебуваєте.

Я розумію, що вас сильно давить зелена жаба від того, що ви не послухали мою пораду обманути 116 000 в квартиру 2+1 в новому найбільш знаменитому комплексі CasaGrande.

А інші люди з цього форуму інвестували - наприклад вклали туди в 1+1 та виручили восени 2023 120 000€.

Ця людина - я точно знаю - зараз читає цей форум і мені немає чого приховувати: я оприлюднив ціну пораду і дав цінні координати - він сам без жодної моєї участі / реалізував план інвестицій. Сам! Я взагалі був не в курсі його планів та їх реалізації.

Коли він вже купив, то єдине, про що мене питав, чи ж в мене надувний матрац першу ніч хоч переночувати в новій порожній під ключ квартирі.

Ви пролетіли, бо вас обманула циганка - я забув її імʼя (ви говорили я забув). Ви там хотіли клюнуть на дешевеньку рибку - а почали на погану юшку.

Пролетіли як фанера над Парижем.

А я вам обіцяв звести НАПРЯМУ (!) з головою будівельної фірми - реально одного з найвідоміших забудовників Туреччини: паном Алі Кемаль Гурдалем, бо тоді - в 2021 році мав можливість це зробити. А не з прибиральницею, на яку ви клюнули.

Дивлячись яку дурню ви вище пишете: не дивуюсь, що вас легко хотіли одурити, приманюючи «знижкою» - хі-хі…

Замість цього ви мені на груди прибили грязний власний лендлордо-киівський плакат з фанери, бо це я винний, що втратили прибуток в сумі не менше 116 000€ на рівному місці, і вклали в непотріб в Києві - і тепер пишете таку дурню, як написали вище.

З 2017 року допоміг порадами купити:

- колега по роботі купив поруч зі мною квартиру 1+1 за 54000$, напряму від забудовника, я витратив тиждень часу і падав з ніг, допомагаючи йому купити. Зараз мешкає у Великій ябнитаніі у сина, в квартиру приїжджає сам з жінкою, періодично родина з сином.

- приятель по колишньому відпочинку в Криму - моряк (20 лютого прийшов щ чергового рейса) купив восени 2020 року нову квартиру 2+1 площею 100 кв. м НАПРЯМУ ВІД ЗАБУДОВНИКА Алі Кемаль Гурдаля, куди я його та жінку привів за руку. Завдячуючи моїм перемовинам замість прайсовоі ціни в 94000€ отримав ціну 92000$.

Зекономив 2000€, а ми добре посиділи потім з гавайським віскі.

- допоміг приятелю з Одеси купити квартиру «подешевше». Сам не приймав участь: дав двох братів-турків з Анталії, ті перекрили разом з одеситом 30 варіантів квартир ціною до 30000$, та важко повірити - вийшли на реального продавця: дочку бабусі 84 років, яку забрали до себе з 4-к квартири площею в 150 кв м. З окремою кузнею, окремою ванною, великою лоджією та - знову не повірите - каміном на лоджії.

Цю квартиру вдалося купити да 29000$, а щ усіма витратами на документи оформлення та податки обійшлася квартира в 34000$.

Щось заплатив тим братам (я точно не знаю, але возили його декілька днів на авто та вели перемовини, вони не рієл три, звичайні люди).

Отримав той у минулому одесит бонус: уюкапртира верзньгму поверсі 5, там плаский дах. Він вклав трохи грошей в обладнання на тому ладу (прямий вихід зі сходів) власної зони відпочинку: в нього там і столик, і крісла, і пальми, і тренажери).

А на поверсі цього 2 квартири. В цьому році мешканці зібрали гроші та повністю оновили фасади (будинок не новий - 20 років),

Оце мої досягнення щ 2917 року.

Всі ці роки вас особисто їсть зелена велика дата щ приводу моїх буцім-то рієлторських прибутків.

Горе від розуму…

Горе - велике горе - саме від розуму.

Тому вас гроші і не люблять.



O.S. Панове учасники форуму! Всім наука бачите, які люди на жаль вештаються на Іінансовому форумі України. Сумно, але факт,

Є позитив: я попереджав і попереджаю, що тут купа людей - невдах і по життю, і по бізнесу і будь-яку херню, яку вони тут пишуть, треба вміти фільтрувати,

Бо зробите помилки, які неможливо виправити.., Sir! Ми ж з вами щ цього приводу якось спілкувалися: я дивуюся, як вам вдавалося займатися комерційною нерухомістю в Києві, як ЩО ВИ ТАК ПОМИЛЯЄТЕСЯ В ЛЮДЯХ.Реально дивно: вас же може обманути будь-яка циганка на залізничному вокзалі в тій країні, де ви зараз перебуваєте.Я розумію, що вас сильно давить зелена жаба від того, що ви не послухали мою пораду обманути 116 000 в квартиру 2+1 в новому найбільш знаменитому комплексі CasaGrande.А інші люди з цього форуму інвестували - наприклад вклали туди в 1+1 та виручили восени 2023 120 000€.Ця людина - я точно знаю - зараз читає цей форум і мені немає чого приховувати: я оприлюднив ціну пораду і дав цінні координати - він сам без жодної моєї участі / реалізував план інвестицій. Сам! Я взагалі був не в курсі його планів та їх реалізації.Коли він вже купив, то єдине, про що мене питав, чи ж в мене надувний матрац першу ніч хоч переночувати в новій порожній під ключ квартирі.Ви пролетіли, бо вас обманула циганка - я забув її імʼя (ви говорили я забув). Ви там хотіли клюнуть на дешевеньку рибку - а почали на погану юшку.Пролетіли як фанера над Парижем.А я вам обіцяв звести НАПРЯМУ (!) з головою будівельної фірми - реально одного з найвідоміших забудовників Туреччини: паном Алі Кемаль Гурдалем, бо тоді - в 2021 році мав можливість це зробити. А не з прибиральницею, на яку ви клюнули.Дивлячись яку дурню ви вище пишете: не дивуюсь, що вас легко хотіли одурити, приманюючи «знижкою» - хі-хі…Замість цього ви мені на груди прибили грязний власний лендлордо-киівський плакат з фанери, бо це я винний, що втратили прибуток в сумі не менше 116 000€ на рівному місці, і вклали в непотріб в Києві - і тепер пишете таку дурню, як написали вище.З 2017 року допоміг порадами купити:- колега по роботі купив поруч зі мною квартиру 1+1 за 54000$, напряму від забудовника, я витратив тиждень часу і падав з ніг, допомагаючи йому купити. Зараз мешкає у Великій ябнитаніі у сина, в квартиру приїжджає сам з жінкою, періодично родина з сином.- приятель по колишньому відпочинку в Криму - моряк (20 лютого прийшов щ чергового рейса) купив восени 2020 року нову квартиру 2+1 площею 100 кв. м НАПРЯМУ ВІД ЗАБУДОВНИКА Алі Кемаль Гурдаля, куди я його та жінку привів за руку. Завдячуючи моїм перемовинам замість прайсовоі ціни в 94000€ отримав ціну 92000$.Зекономив 2000€, а ми добре посиділи потім з гавайським віскі.- допоміг приятелю з Одеси купити квартиру «подешевше». Сам не приймав участь: дав двох братів-турків з Анталії, ті перекрили разом з одеситом 30 варіантів квартир ціною до 30000$, та важко повірити - вийшли на реального продавця: дочку бабусі 84 років, яку забрали до себе з 4-к квартири площею в 150 кв м. З окремою кузнею, окремою ванною, великою лоджією та - знову не повірите - каміном на лоджії.Цю квартиру вдалося купити да 29000$, а щ усіма витратами на документи оформлення та податки обійшлася квартира в 34000$.Щось заплатив тим братам (я точно не знаю, але возили його декілька днів на авто та вели перемовини, вони не рієл три, звичайні люди).Отримав той у минулому одесит бонус: уюкапртира верзньгму поверсі 5, там плаский дах. Він вклав трохи грошей в обладнання на тому ладу (прямий вихід зі сходів) власної зони відпочинку: в нього там і столик, і крісла, і пальми, і тренажери).А на поверсі цього 2 квартири. В цьому році мешканці зібрали гроші та повністю оновили фасади (будинок не новий - 20 років),Оце мої досягнення щ 2917 року.Всі ці роки вас особисто їсть зелена велика дата щ приводу моїх буцім-то рієлторських прибутків.Горе від розуму…Горе - велике горе - саме від розуму.Тому вас гроші і не люблять.O.S. Панове учасники форуму! Всім наука бачите, які люди на жаль вештаються на Іінансовому форумі України. Сумно, але факт,Є позитив: я попереджав і попереджаю, що тут купа людей - невдах і по життю, і по бізнесу і будь-яку херню, яку вони тут пишуть, треба вміти фільтрувати,Бо зробите помилки, які неможливо виправити.., akurt

Повідомлень: 9300 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 10:39 Дюрі-бачі написав: akurt написав: плакатами опозиційного кандидата плакатами опозиційного кандидата А можна запитати скільки разів цей опозиційний кандидат звинуватив Ердогана в руйнуванні економіки? Скільки разів закликав людей протестувати проти росту цін? Скільки разів піднімав релігійні питання?

Чи в чому виражається його опозиційність? А можна запитати скільки разів цейкандидат звинуватив Ердогана в руйнуванні економіки? Скільки разів закликав людей протестувати проти росту цін? Скільки разів піднімав релігійні питання?Чи в чому виражається його опозиційність?

Хороші запитання, опозиційність вона і є опозиційність.

Всі ті питання, які ви ставите - відповідь є в кожній опозиційній газеті - читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут:

http://www.sozcu.com.tr



Як діє опозиція, легко подивитися репортаж з відвідування Байденом і Трампом спільно - кордону з Мексикою на днях.

Опозиційний губернатор штату Техас обнімався та вів перемовини з Трампом, і при цьому робив вигляд, що поруч президента Байдена і не існує.



Я же не з претензіями до вас, я з уточненням.

Ви вчора написали, що давлять і душать опозицію.

Я вам навів приклади, що той, кого давлять - є діючим мером Стамбула. Опозиційний.

А мером Анталії є представник опозиційної партії. Так що просто уточнення з приводу того давлять чи не давлять. Опозицію.

Он в Україні НЕ давили і НЕ контролювали: наслідки всі бачуть.

А від мера міста - згадайте Кличка - багато чого залежить.

Його ж вже 2 рази хотіли усунути - не вийшло.

Так саме і в Дніпрі - наїхали на Філатова , а де наіхали - на мосту - там і зʼїхали.

Так що пане Дюрі-бачі, то було просто уточнення від очевидця. Більше нічого. Хороші запитання, опозиційність вона і є опозиційність.Всі ті питання, які ви ставите - відповідь є в кожній опозиційній газеті - читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут:Як діє опозиція, легко подивитися репортаж з відвідування Байденом і Трампом спільно - кордону з Мексикою на днях.Опозиційний губернатор штату Техас обнімався та вів перемовини з Трампом, і при цьому робив вигляд, що поруч президента Байдена і не існує.Я же не з претензіями до вас, я з уточненням.Ви вчора написали, що давлять і душать опозицію.Я вам навів приклади, що той, кого давлять - є діючим мером Стамбула. Опозиційний.А мером Анталії є представник опозиційної партії. Так що просто уточнення з приводу того давлять чи не давлять. Опозицію.Он в Україні НЕ давили і НЕ контролювали: наслідки всі бачуть.А від мера міста - згадайте Кличка - багато чого залежить.Його ж вже 2 рази хотіли усунути - не вийшло.Так саме і в Дніпрі - наїхали на Філатова , а де наіхали - на мосту - там і зʼїхали.Так що пане Дюрі-бачі, то було просто уточнення від очевидця. Більше нічого. Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 бер, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9300 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 10:43 Re: Еміграція, заробітчанство Дякую за відповідь. Вам з середини значно краще видно. Для мене до вчора політичне життя в Туреччині було нецікаве і запам'ятовувалось уривками, як от невдалий військовий переворот, репресії військових і вимогами до Швеції видати Курдів - втікачів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2455 З нами з: 29.07.22 Подякував: 449 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 10:55 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно,

А у 80-их населення України і Туреччини було однакове. А тепер якщо порівняти ще демографічну піраміду, то разів у 5 програємо по народжуваності.

Shaman написав: а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення . а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення .

І потрібно розуміти, що не дадуть спокійно доживати залишкам нації, що вироджується, в центрі Європи. А у 80-их населення України і Туреччини було однакове. А тепер якщо порівняти ще демографічну піраміду, то разів у 5 програємо по народжуваності.І потрібно розуміти, що не дадуть спокійно доживати залишкам нації, що вироджується, в центрі Європи. Ой+

Повідомлень: 6516 З нами з: 19.04.12 Подякував: 100 раз. Подякували: 1007 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 11:47 Панове! Гадаю, вже досить розглядати Туреччину, хоча звісно, всім дуже хотілося б щоби народи інших країн жили краще.

Ну вони якось розберуться самі, скільки б ми не давали поради, вони нас слухати не будуть.



Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



З вівторка 27 лютого в місті Едмонтон перебуває племінниця з чоловіком та двома синами.

Сьогодні почалося похмілля після ейфорії перших днів:

- весь час морози мінус 25 (!) градусів. Дуже багато ходять пішки по снігу та кризі, втомлюються.

- один син захворів - ніколи не був в умовах такої зими;

- другий син почав вити в номері готеля - в готелі реально напрочуд дуже жарко;

- багато корисних бюрократичних справ зробили, але не всі: проґавили рандеву на оформлення рахунків в банку;

- наші українці запропонували на їх авто поїхати в Foodbank - не відмовилися, диво, але їх прийняли без попередньої реєстрації.

Тут був позитив і негатив.

Позитив: отримали безкоштовно таку купу їстівного, що вдома ніколи не купували одночасно стільки: і ковбаси, і консерви, і батончики для дітей, і помідори, і огірки - діапазон уявіть собі так, що навіть 1 кг пачку кави в зернах.

Негатив: все це видавала наша українка, яка на них дивилася як на тарганів та розмовляла призирливо. Тут дивуватися немає чому: ну реально біженці. Хочуть їсти. Ну як з ними ще розмовляти?

Так ось: племінниця сказала, що незважаючи на дармовщину, другий раз не підуть.

Цей раз пішли, бо реально подружжя з наших запропонувало на своєму авто. Гріх було відмовитися.



Сумна ситуація з орендою житла: поки що дешевше за 1700 СAD (приблизно 1300$) на місяць нічого не пропонують.

Племінниця сказала, що за 1700 - як би це обережно сказати - дуже «примітивне» житло.



Наступні кроки:

- шукати житло;

- оформлення банківських рахунків;

- оформлення проїзних квитків для українців в міський транспорт (здається дешевше на 75%).

- шукати роботу. akurt

Повідомлень: 9300 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 12:12 Ой+ написав: akurt написав: в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно,

А у 80-их населення України і Туреччини було однакове. А тепер якщо порівняти ще демографічну піраміду, то разів у 5 програємо по народжуваності.

Shaman написав: а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення . а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення .

І потрібно розуміти, що не дадуть спокійно доживати залишкам нації, що вироджується, в центрі Європи. А у 80-их населення України і Туреччини було однакове. А тепер якщо порівняти ще демографічну піраміду, то разів у 5 програємо по народжуваності.

останнє твердження має хоч якесь обґрунтування, чи це так думки вголос? останнє твердження має хоч якесь обґрунтування, чи це так думки вголос? Shaman

Повідомлень: 5444 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1915191619171918 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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