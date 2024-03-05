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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1915191619171918
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:плакатами опозиційного кандидата
А можна запитати скільки разів цей опозиційний кандидат звинуватив Ердогана в руйнуванні економіки? Скільки разів закликав людей протестувати проти росту цін? Скільки разів піднімав релігійні питання? Скільки разів вимагав/обіцяв зупинити війну з Курдами в Сирії...
Чи в чому виражається його опозиційність?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 05 бер, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:31

  b3320413 написав:Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.
Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали.

Sir! Ми ж з вами щ цього приводу якось спілкувалися: я дивуюся, як вам вдавалося займатися комерційною нерухомістю в Києві, як ЩО ВИ ТАК ПОМИЛЯЄТЕСЯ В ЛЮДЯХ.
Реально дивно: вас же може обманути будь-яка циганка на залізничному вокзалі в тій країні, де ви зараз перебуваєте.
Я розумію, що вас сильно давить зелена жаба від того, що ви не послухали мою пораду обманути 116 000 в квартиру 2+1 в новому найбільш знаменитому комплексі CasaGrande.
А інші люди з цього форуму інвестували - наприклад вклали туди в 1+1 та виручили восени 2023 120 000€.
Ця людина - я точно знаю - зараз читає цей форум і мені немає чого приховувати: я оприлюднив ціну пораду і дав цінні координати - він сам без жодної моєї участі / реалізував план інвестицій. Сам! Я взагалі був не в курсі його планів та їх реалізації.
Коли він вже купив, то єдине, про що мене питав, чи ж в мене надувний матрац першу ніч хоч переночувати в новій порожній під ключ квартирі.
Ви пролетіли, бо вас обманула циганка - я забув її імʼя (ви говорили я забув). Ви там хотіли клюнуть на дешевеньку рибку - а почали на погану юшку.
Пролетіли як фанера над Парижем.
А я вам обіцяв звести НАПРЯМУ (!) з головою будівельної фірми - реально одного з найвідоміших забудовників Туреччини: паном Алі Кемаль Гурдалем, бо тоді - в 2021 році мав можливість це зробити. А не з прибиральницею, на яку ви клюнули.
Дивлячись яку дурню ви вище пишете: не дивуюсь, що вас легко хотіли одурити, приманюючи «знижкою» - хі-хі…
Замість цього ви мені на груди прибили грязний власний лендлордо-киівський плакат з фанери, бо це я винний, що втратили прибуток в сумі не менше 116 000€ на рівному місці, і вклали в непотріб в Києві - і тепер пишете таку дурню, як написали вище.
З 2017 року допоміг порадами купити:
- колега по роботі купив поруч зі мною квартиру 1+1 за 54000$, напряму від забудовника, я витратив тиждень часу і падав з ніг, допомагаючи йому купити. Зараз мешкає у Великій ябнитаніі у сина, в квартиру приїжджає сам з жінкою, періодично родина з сином.
- приятель по колишньому відпочинку в Криму - моряк (20 лютого прийшов щ чергового рейса) купив восени 2020 року нову квартиру 2+1 площею 100 кв. м НАПРЯМУ ВІД ЗАБУДОВНИКА Алі Кемаль Гурдаля, куди я його та жінку привів за руку. Завдячуючи моїм перемовинам замість прайсовоі ціни в 94000€ отримав ціну 92000$.
Зекономив 2000€, а ми добре посиділи потім з гавайським віскі.
- допоміг приятелю з Одеси купити квартиру «подешевше». Сам не приймав участь: дав двох братів-турків з Анталії, ті перекрили разом з одеситом 30 варіантів квартир ціною до 30000$, та важко повірити - вийшли на реального продавця: дочку бабусі 84 років, яку забрали до себе з 4-к квартири площею в 150 кв м. З окремою кузнею, окремою ванною, великою лоджією та - знову не повірите - каміном на лоджії.
Цю квартиру вдалося купити да 29000$, а щ усіма витратами на документи оформлення та податки обійшлася квартира в 34000$.
Щось заплатив тим братам (я точно не знаю, але возили його декілька днів на авто та вели перемовини, вони не рієл три, звичайні люди).
Отримав той у минулому одесит бонус: уюкапртира верзньгму поверсі 5, там плаский дах. Він вклав трохи грошей в обладнання на тому ладу (прямий вихід зі сходів) власної зони відпочинку: в нього там і столик, і крісла, і пальми, і тренажери).
А на поверсі цього 2 квартири. В цьому році мешканці зібрали гроші та повністю оновили фасади (будинок не новий - 20 років),
Оце мої досягнення щ 2917 року.
Всі ці роки вас особисто їсть зелена велика дата щ приводу моїх буцім-то рієлторських прибутків.
Горе від розуму…
Горе - велике горе - саме від розуму.
Тому вас гроші і не люблять.

O.S. Панове учасники форуму! Всім наука бачите, які люди на жаль вештаються на Іінансовому форумі України. Сумно, але факт,
Є позитив: я попереджав і попереджаю, що тут купа людей - невдах і по життю, і по бізнесу і будь-яку херню, яку вони тут пишуть, треба вміти фільтрувати,
Бо зробите помилки, які неможливо виправити..,
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:39

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:плакатами опозиційного кандидата
А можна запитати скільки разів цей опозиційний кандидат звинуватив Ердогана в руйнуванні економіки? Скільки разів закликав людей протестувати проти росту цін? Скільки разів піднімав релігійні питання?
Чи в чому виражається його опозиційність?

Хороші запитання, опозиційність вона і є опозиційність.
Всі ті питання, які ви ставите - відповідь є в кожній опозиційній газеті - читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут:
http://www.sozcu.com.tr

Як діє опозиція, легко подивитися репортаж з відвідування Байденом і Трампом спільно - кордону з Мексикою на днях.
Опозиційний губернатор штату Техас обнімався та вів перемовини з Трампом, і при цьому робив вигляд, що поруч президента Байдена і не існує.

Я же не з претензіями до вас, я з уточненням.
Ви вчора написали, що давлять і душать опозицію.
Я вам навів приклади, що той, кого давлять - є діючим мером Стамбула. Опозиційний.
А мером Анталії є представник опозиційної партії. Так що просто уточнення з приводу того давлять чи не давлять. Опозицію.
Он в Україні НЕ давили і НЕ контролювали: наслідки всі бачуть.
А від мера міста - згадайте Кличка - багато чого залежить.
Його ж вже 2 рази хотіли усунути - не вийшло.
Так саме і в Дніпрі - наїхали на Філатова , а де наіхали - на мосту - там і зʼїхали.
Так що пане Дюрі-бачі, то було просто уточнення від очевидця. Більше нічого.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 бер, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:43

Re: Еміграція, заробітчанство

Дякую за відповідь. Вам з середини значно краще видно. Для мене до вчора політичне життя в Туреччині було нецікаве і запам'ятовувалось уривками, як от невдалий військовий переворот, репресії військових і вимогами до Швеції видати Курдів - втікачів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно,

А у 80-их населення України і Туреччини було однакове. А тепер якщо порівняти ще демографічну піраміду, то разів у 5 програємо по народжуваності.
  Shaman написав:а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення .

І потрібно розуміти, що не дадуть спокійно доживати залишкам нації, що вироджується, в центрі Європи.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:47

Панове! Гадаю, вже досить розглядати Туреччину, хоча звісно, всім дуже хотілося б щоби народи інших країн жили краще.
Ну вони якось розберуться самі, скільки б ми не давали поради, вони нас слухати не будуть.

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

З вівторка 27 лютого в місті Едмонтон перебуває племінниця з чоловіком та двома синами.
Сьогодні почалося похмілля після ейфорії перших днів:
- весь час морози мінус 25 (!) градусів. Дуже багато ходять пішки по снігу та кризі, втомлюються.
- один син захворів - ніколи не був в умовах такої зими;
- другий син почав вити в номері готеля - в готелі реально напрочуд дуже жарко;
- багато корисних бюрократичних справ зробили, але не всі: проґавили рандеву на оформлення рахунків в банку;
- наші українці запропонували на їх авто поїхати в Foodbank - не відмовилися, диво, але їх прийняли без попередньої реєстрації.
Тут був позитив і негатив.
Позитив: отримали безкоштовно таку купу їстівного, що вдома ніколи не купували одночасно стільки: і ковбаси, і консерви, і батончики для дітей, і помідори, і огірки - діапазон уявіть собі так, що навіть 1 кг пачку кави в зернах.
Негатив: все це видавала наша українка, яка на них дивилася як на тарганів та розмовляла призирливо. Тут дивуватися немає чому: ну реально біженці. Хочуть їсти. Ну як з ними ще розмовляти?
Так ось: племінниця сказала, що незважаючи на дармовщину, другий раз не підуть.
Цей раз пішли, бо реально подружжя з наших запропонувало на своєму авто. Гріх було відмовитися.

Сумна ситуація з орендою житла: поки що дешевше за 1700 СAD (приблизно 1300$) на місяць нічого не пропонують.
Племінниця сказала, що за 1700 - як би це обережно сказати - дуже «примітивне» житло.

Наступні кроки:
- шукати житло;
- оформлення банківських рахунків;
- оформлення проїзних квитків для українців в міський транспорт (здається дешевше на 75%).
- шукати роботу.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:12

  Ой+ написав:
  akurt написав:в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно,

А у 80-их населення України і Туреччини було однакове. А тепер якщо порівняти ще демографічну піраміду, то разів у 5 програємо по народжуваності.
  Shaman написав:а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення .

І потрібно розуміти, що не дадуть спокійно доживати залишкам нації, що вироджується, в центрі Європи.

останнє твердження має хоч якесь обґрунтування, чи це так думки вголос? :)
Shaman
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