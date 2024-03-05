Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1916191719181919 Додано: Вів 05 бер, 2024 12:56 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: тому не треба кивати на Туреччину. тому не треба кивати на Туреччину.

Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці Дюрі-бачі

Повідомлень: 2456 З нами з: 29.07.22 Подякував: 449 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 13:00 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: тому не треба кивати на Туреччину. тому не треба кивати на Туреччину.

Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці

я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.



тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад. я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад. Shaman

Повідомлень: 5450 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 13:32 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: аргументів не бачу.

особисто ви великий вклад внесли у кількість дітей? гадаю не дуже. тому не треба кивати на Туреччину. аргументів не бачу.особисто ви великий вклад внесли у кількість дітей? гадаю не дуже. тому не треба кивати на Туреччину.

Ваші проблеми, що сприймаєте як аргументи, але якось наміру творити трактат не маю.

Особисто маю троє, старший вже зі студентських років платить податки, що ЄСВ впирається в стелю + донати відповідні. А ви? Чи як зазвичай знаєте, що іншим робити?

Shaman написав: тому стале населення - це черговий етап розвитку. тому стале населення - це черговий етап розвитку.

А в нас стале населення? Чи стабілізець на горизонті?

І приклад:



І прогнози фахівців не радують.

За 50 років кількість працездатного населення країни скоротиться вдвічі, громадян, які зможуть служити у війську - на 58%, і майже половина людей будуть старше 65 років. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckveg844zgdo Насправді народжуваність падає у всіх розвинених країнах, але не так критично, як у Південній Кореї.І прогнози фахівців не радують.За 50 років кількість працездатного населення країни скоротиться вдвічі, громадян, які зможуть служити у війську - на 58%, і майже половина людей будуть старше 65 років.

Так що Північній Кореї троха зачекати і навіть ракет не потрібно. Ваші проблеми, що сприймаєте як аргументи, але якось наміру творити трактат не маю.Особисто маю троє, старший вже зі студентських років платить податки, що ЄСВ впирається в стелю + донати відповідні. А ви? Чи як зазвичай знаєте, що іншим робити?А в нас стале населення? Чи стабілізець на горизонті?І приклад:Так що Північній Кореї троха зачекати і навіть ракет не потрібно. Ой+

Повідомлень: 6518 З нами з: 19.04.12 Подякував: 100 раз. Подякували: 1008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1916191719181919 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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