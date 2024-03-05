Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці
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Додано: Вів 05 бер, 2024 12:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 05 бер, 2024 13:00
я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.
тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад.
Додано: Вів 05 бер, 2024 13:32
Re: Еміграція, заробітчанство
Ваші проблеми, що сприймаєте як аргументи, але якось наміру творити трактат не маю.
Особисто маю троє, старший вже зі студентських років платить податки, що ЄСВ впирається в стелю + донати відповідні. А ви? Чи як зазвичай знаєте, що іншим робити?
А в нас стале населення? Чи стабілізець на горизонті?
І приклад:
Так що Північній Кореї троха зачекати і навіть ракет не потрібно.
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