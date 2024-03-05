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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1916191719181919
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:тому не треба кивати на Туреччину.

Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:00

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому не треба кивати на Туреччину.

Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці

я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.

тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:аргументів не бачу.
особисто ви великий вклад внесли у кількість дітей? гадаю не дуже. тому не треба кивати на Туреччину.

Ваші проблеми, що сприймаєте як аргументи, але якось наміру творити трактат не маю.
Особисто маю троє, старший вже зі студентських років платить податки, що ЄСВ впирається в стелю + донати відповідні. А ви? Чи як зазвичай знаєте, що іншим робити?
  Shaman написав:тому стале населення - це черговий етап розвитку.

А в нас стале населення? Чи стабілізець на горизонті?
І приклад:
Насправді народжуваність падає у всіх розвинених країнах, але не так критично, як у Південній Кореї.
І прогнози фахівців не радують.
За 50 років кількість працездатного населення країни скоротиться вдвічі, громадян, які зможуть служити у війську - на 58%, і майже половина людей будуть старше 65 років. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckveg844zgdo

Так що Північній Кореї троха зачекати і навіть ракет не потрібно.
Ой+
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