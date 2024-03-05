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Shaman написав:аргументів не бачу. особисто ви великий вклад внесли у кількість дітей? гадаю не дуже. тому не треба кивати на Туреччину.
Ваші проблеми, що сприймаєте як аргументи, але якось наміру творити трактат не маю. Особисто маю троє, старший вже зі студентських років платить податки, що ЄСВ впирається в стелю + донати відповідні. А ви? Чи як зазвичай знаєте, що іншим робити?
Shaman написав:тому стале населення - це черговий етап розвитку.
А в нас стале населення? Чи стабілізець на горизонті? І приклад:
Насправді народжуваність падає у всіх розвинених країнах, але не так критично, як у Південній Кореї. І прогнози фахівців не радують. За 50 років кількість працездатного населення країни скоротиться вдвічі, громадян, які зможуть служити у війську - на 58%, і майже половина людей будуть старше 65 років. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckveg844zgdo
Так що Північній Кореї троха зачекати і навіть ракет не потрібно.
Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці
я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.
тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад.
Проблема в тому, що скорочується передусім якісне населення. З нормальним світоглядом та цінностями. А заміщує його, так скажемо, не дуже якісне населення з дуже контраверсійними цінностями. І інститут західної шкільної освіти тут не завжди спрацьовує. Бо є сімя'я та ком'юніті.
Shaman написав:аргументів не бачу. особисто ви великий вклад внесли у кількість дітей? гадаю не дуже. тому не треба кивати на Туреччину.
Ваші проблеми, що сприймаєте як аргументи, але якось наміру творити трактат не маю. Особисто маю троє, старший вже зі студентських років платить податки, що ЄСВ впирається в стелю + донати відповідні. А ви? Чи як зазвичай знаєте, що іншим робити?
Shaman написав:тому стале населення - це черговий етап розвитку.
А в нас стале населення? Чи стабілізець на горизонті? І приклад:
Насправді народжуваність падає у всіх розвинених країнах, але не так критично, як у Південній Кореї. І прогнози фахівців не радують. За 50 років кількість працездатного населення країни скоротиться вдвічі, громадян, які зможуть служити у війську - на 58%, і майже половина людей будуть старше 65 років. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckveg844zgdo
Так що Північній Кореї троха зачекати і навіть ракет не потрібно.
не маєте наміру той добре - але аргументів від вас не було, тому я так бачу... так приймається...
тут на форумі як тільки хтось починає писати, то все по максимуму. а головне видно, що більшість дописувачів передпенсійного або пенсійного віку. тому так, дискусій не видно, лише особисті думки
Дюрі-бачі написав:Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці
я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.
тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад.
Проблема в тому, що скорочується передусім якісне населення. З нормальним світоглядом та цінностями. А заміщує його, так скажемо, не дуже якісне населення з дуже контраверсійними цінностями. І інститут західної шкільної освіти тут не завжди спрацьовує. Бо є сімя'я та ком'юніті.
як це протиріччя буде вирішуватися - складне питання. досягнення розвиненого світу дозволяють зростати населенню нерозвиненого світу...
akurt написав:в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно,
А у 80-их населення України і Туреччини було однакове. А тепер якщо порівняти ще демографічну піраміду, то разів у 5 програємо по народжуваності.
Shaman написав:а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення .
І потрібно розуміти, що не дадуть спокійно доживати залишкам нації, що вироджується, в центрі Європи.
Африканцям раз в 10) в багатих країнах народжуваність падає і буде падати - це очевидно) В південній Кореї народжуваність одна з найнижчих у світі - і нічого
cherchiltank написав:В південній Кореї народжуваність одна з найнижчих у світі - і нічого
Там еліта нормальна. Всі впахують. Хто працює, той має. А не українська бидло-їліта, яка вміє лише плакати на відеокамеру і дерибанити СССРівські ресурси. Та сама бидло-їліта, яка повністю віддала свій інформаційній простір ворожій державі - і донині не розчистила ці авгієві конюшні