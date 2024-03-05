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#<1 ... 1917191819191920> Додано: Вів 05 бер, 2024 13:00 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: тому не треба кивати на Туреччину. тому не треба кивати на Туреччину.

Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці

я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.



тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад. я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад. Shaman

Повідомлень: 5451 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 13:32 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: аргументів не бачу.

особисто ви великий вклад внесли у кількість дітей? гадаю не дуже. тому не треба кивати на Туреччину. аргументів не бачу.особисто ви великий вклад внесли у кількість дітей? гадаю не дуже. тому не треба кивати на Туреччину.

Ваші проблеми, що сприймаєте як аргументи, але якось наміру творити трактат не маю.

Особисто маю троє, старший вже зі студентських років платить податки, що ЄСВ впирається в стелю + донати відповідні. А ви? Чи як зазвичай знаєте, що іншим робити?

Shaman написав: тому стале населення - це черговий етап розвитку. тому стале населення - це черговий етап розвитку.

А в нас стале населення? Чи стабілізець на горизонті?

І приклад:



І прогнози фахівців не радують.

За 50 років кількість працездатного населення країни скоротиться вдвічі, громадян, які зможуть служити у війську - на 58%, і майже половина людей будуть старше 65 років. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckveg844zgdo Насправді народжуваність падає у всіх розвинених країнах, але не так критично, як у Південній Кореї.І прогнози фахівців не радують.За 50 років кількість працездатного населення країни скоротиться вдвічі, громадян, які зможуть служити у війську - на 58%, і майже половина людей будуть старше 65 років.

Так що Північній Кореї троха зачекати і навіть ракет не потрібно. Ваші проблеми, що сприймаєте як аргументи, але якось наміру творити трактат не маю.Особисто маю троє, старший вже зі студентських років платить податки, що ЄСВ впирається в стелю + донати відповідні. А ви? Чи як зазвичай знаєте, що іншим робити?А в нас стале населення? Чи стабілізець на горизонті?І приклад:Так що Північній Кореї троха зачекати і навіть ракет не потрібно. Ой+

Повідомлень: 6518 З нами з: 19.04.12 Подякував: 100 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 14:03 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: тому не треба кивати на Туреччину. тому не треба кивати на Туреччину.

Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці

я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.



тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад. я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад.

Проблема в тому, що скорочується передусім якісне населення. З нормальним світоглядом та цінностями. А заміщує його, так скажемо, не дуже якісне населення з дуже контраверсійними цінностями. І інститут західної шкільної освіти тут не завжди спрацьовує. Бо є сімя'я та ком'юніті. Проблема в тому, що скорочується передусім якісне населення. З нормальним світоглядом та цінностями. А заміщує його, так скажемо, не дуже якісне населення з дуже контраверсійними цінностями. І інститут західної шкільної освіти тут не завжди спрацьовує. Бо є сімя'я та ком'юніті. airmax78 Повідомлень: 42762 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5266 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 14:54 Ой+ написав: Shaman написав: аргументів не бачу.

особисто ви великий вклад внесли у кількість дітей? гадаю не дуже. тому не треба кивати на Туреччину. аргументів не бачу.особисто ви великий вклад внесли у кількість дітей? гадаю не дуже. тому не треба кивати на Туреччину.

Ваші проблеми, що сприймаєте як аргументи, але якось наміру творити трактат не маю.

Особисто маю троє, старший вже зі студентських років платить податки, що ЄСВ впирається в стелю + донати відповідні. А ви? Чи як зазвичай знаєте, що іншим робити?

Shaman написав: тому стале населення - це черговий етап розвитку. тому стале населення - це черговий етап розвитку.

А в нас стале населення? Чи стабілізець на горизонті?

І приклад:



І прогнози фахівців не радують.

За 50 років кількість працездатного населення країни скоротиться вдвічі, громадян, які зможуть служити у війську - на 58%, і майже половина людей будуть старше 65 років. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckveg844zgdo Насправді народжуваність падає у всіх розвинених країнах, але не так критично, як у Південній Кореї.І прогнози фахівців не радують.За 50 років кількість працездатного населення країни скоротиться вдвічі, громадян, які зможуть служити у війську - на 58%, і майже половина людей будуть старше 65 років.

Так що Північній Кореї троха зачекати і навіть ракет не потрібно. Ваші проблеми, що сприймаєте як аргументи, але якось наміру творити трактат не маю.Особисто маю троє, старший вже зі студентських років платить податки, що ЄСВ впирається в стелю + донати відповідні. А ви? Чи як зазвичай знаєте, що іншим робити?А в нас стале населення? Чи стабілізець на горизонті?І приклад:Так що Північній Кореї троха зачекати і навіть ракет не потрібно.

не маєте наміру той добре - але аргументів від вас не було, тому я так бачу... так приймається...



тут на форумі як тільки хтось починає писати, то все по максимуму. а головне видно, що більшість дописувачів передпенсійного або пенсійного віку. тому так, дискусій не видно, лише особисті думки не маєте наміру той добре - але аргументів від вас не було, тому я так бачу... так приймається...тут на форумі як тільки хтось починає писати, то все по максимуму. а головне видно, що більшість дописувачів передпенсійного або пенсійного віку. тому так, дискусій не видно, лише особисті думки Shaman

Повідомлень: 5451 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 14:56 airmax78 написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці Пишуть, що в наслідок "щасливого життя при постійній девальвації" народжуваність вже впала з 2 до 1.6 за 3 роки, так що й Турки вже як європейці

я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.



тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад. я взагалі не розумію цей фетиш на кількість дітей, коли ті ж самі люди волають, що Земля не забезпечить таку кількість населення.тому стале населення - це черговий етап розвитку. сплеск населення - це зазвичай дуже нерозвинені міста - та ж Газа наприклад.

Проблема в тому, що скорочується передусім якісне населення. З нормальним світоглядом та цінностями. А заміщує його, так скажемо, не дуже якісне населення з дуже контраверсійними цінностями. І інститут західної шкільної освіти тут не завжди спрацьовує. Бо є сімя'я та ком'юніті. Проблема в тому, що скорочується передусім якісне населення. З нормальним світоглядом та цінностями. А заміщує його, так скажемо, не дуже якісне населення з дуже контраверсійними цінностями. І інститут західної шкільної освіти тут не завжди спрацьовує. Бо є сімя'я та ком'юніті.

як це протиріччя буде вирішуватися - складне питання. досягнення розвиненого світу дозволяють зростати населенню нерозвиненого світу... як це протиріччя буде вирішуватися - складне питання. досягнення розвиненого світу дозволяють зростати населенню нерозвиненого світу... Shaman

Повідомлень: 5451 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 15:05 Ой+ написав: akurt написав: в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно, в країні з населенням більше 85 мільйонів мешканців не тільки все ОК, не тільки все спокійно,

А у 80-их населення України і Туреччини було однакове. А тепер якщо порівняти ще демографічну піраміду, то разів у 5 програємо по народжуваності.

Shaman написав: а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення . а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення .

І потрібно розуміти, що не дадуть спокійно доживати залишкам нації, що вироджується, в центрі Європи. А у 80-их населення України і Туреччини було однакове. А тепер якщо порівняти ще демографічну піраміду, то разів у 5 програємо по народжуваності.І потрібно розуміти, що не дадуть спокійно доживати залишкам нації, що вироджується, в центрі Європи.

Африканцям раз в 10) в багатих країнах народжуваність падає і буде падати - це очевидно)

В південній Кореї народжуваність одна з найнижчих у світі - і нічого Африканцям раз в 10) в багатих країнах народжуваність падає і буде падати - це очевидно)В південній Кореї народжуваність одна з найнижчих у світі - і нічого cherchiltank

Повідомлень: 1200 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 15:08 cherchiltank написав: В південній Кореї народжуваність одна з найнижчих у світі - і нічого В південній Кореї народжуваність одна з найнижчих у світі - і нічого

Там еліта нормальна.

Всі впахують.

Хто працює, той має.

А не українська бидло-їліта, яка вміє лише плакати на відеокамеру і дерибанити СССРівські ресурси. Та сама бидло-їліта, яка повністю віддала свій інформаційній простір ворожій державі - і донині не розчистила ці авгієві конюшні Там еліта нормальна.Всі впахують.Хто працює, той має.А не українська бидло-їліта, яка вміє лише плакати на відеокамеру і дерибанити СССРівські ресурси. Та сама бидло-їліта, яка повністю віддала свій інформаційній простір ворожій державі - і донині не розчистила ці авгієві конюшні Frant

Повідомлень: 23733 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 15:17 akurt написав: .............

Я і тим радий… .............Я і тим радий…

Я тоже очень рад за Вас.

Но ни на один вопрос Вы не ответили. Я тоже очень рад за Вас.Но ни на один вопрос Вы не ответили. ЛАД 2 Повідомлень: 28152 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 15:28 ЛАД написав: akurt написав: .............

Я і тим радий… .............Я і тим радий…

Я тоже очень рад за Вас.

Но ни на один вопрос Вы не ответили. Я тоже очень рад за Вас.Но ни на один вопрос Вы не ответили.

Це кредо означеного пана.

Він письменник, а не читач. Це кредо означеного пана.Він письменник, а не читач. Frant

Повідомлень: 23733 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 бер, 2024 15:38 Re: Еміграція, заробітчанство cherchiltank написав: В південній Кореї народжуваність одна з найнижчих у світі - і нічого В південній Кореї народжуваність одна з найнижчих у світі - і нічого

Це хронічна проблема, симптоми якої з'являються років через 20, а в повну силу вона б'є - через 50 років... Це хронічна проблема, симптоми якої з'являються років через 20, а в повну силу вона б'є - через 50 років... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2459 З нами з: 29.07.22 Подякував: 450 раз. Подякували: 334 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1917191819191920> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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