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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1917191819191920
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Проблема в тому, що скорочується передусім якісне населення.

Слабкі люди створюють важкі часи. Важкі часи народжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи. Хороші часи народжують слабких людей (с).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:05

  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:плакатами опозиційного кандидата
А можна запитати скільки разів цей опозиційний кандидат звинуватив Ердогана в руйнуванні економіки? Скільки разів закликав людей протестувати проти росту цін? Скільки разів піднімав релігійні питання?
Чи в чому виражається його опозиційність?

Хороші запитання, опозиційність вона і є опозиційність.
Всі ті питання, які ви ставите - відповідь є в кожній опозиційній газеті - читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут:
http://www.sozcu.com.tr

Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках.
Ничего оппозиционного не увидел.
Разве что предвыборная агитация Иммамоглу за себя и против Мурата Курума (https://www.sozcu.com.tr/imamoglu-ndan-kurum-a-toki-eylemi-gondermesi-p27369). Вопросы чисто бытовые, никакой политики и ни слова об Эрдогане.
Ну и заметка об инфляции:
Турецкий статистический институт (TUIK) подсчитал, что индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 11,54 процента за первые два месяца года, когда произошел шквал роста цен. Согласно подсчетам, не отражающим реальную стоимость жизни, испарилось 11,54 пункта повышений зарплат и пенсий, предоставленных в начале года для компенсации инфляционных потерь.
......

https://www.sozcu.com.tr/emeklinin-1-035-tl-sini-enflasyon-yuttu-p27232
Но тоже ни слова об Эрдогане и о политике. Просто констатация факта без каких бы то ни было комментариев.
Вся "оппозиционность".

Як діє опозиція, легко подивитися репортаж з відвідування Байденом і Трампом спільно - кордону з Мексикою на днях.
Опозиційний губернатор штату Техас обнімався та вів перемовини з Трампом, і при цьому робив вигляд, що поруч президента Байдена і не існує.

Я же не з претензіями до вас, я з уточненням.
Ви вчора написали, що давлять і душать опозицію.
Я вам навів приклади, що той, кого давлять - є діючим мером Стамбула. Опозиційний.
А мером Анталії є представник опозиційної партії. Так що просто уточнення з приводу того давлять чи не давлять. Опозицію.
Он в Україні НЕ давили і НЕ контролювали: наслідки всі бачуть.

Вы не можете уточнить - так надо "давить" или не надо?
В Украине "НЕ давили і НЕ контролювали: наслідки всі бачуть", т.е это плохо?
А в Турции "той, кого давлять - є діючим мером Стамбула. Опозиційний." - это хорошо?
Правда, по Вашей ссылке ни одного слова оппозиционной критики не нашёл.

P.s. О, вот ещё одно проявление оппозиционности:
Эрдоган подверг критике лидера НРП Озеля за его заявление об оплачиваемой военной службе и сказал: «Нападение на тех, кто столь неуклюже реализует свое право, является признаком психического расстройства, а не бестактности». .....

https://www.sozcu.com.tr/erdogan-dan-ozel-e-bedelli-tepkisi-p27392. Дальше там в таком же духе - оскорбления в адрес оппозиции.

И предвыборное выступление председателя НРП Озгюра Озеля - https://www.sozcu.com.tr/ozgur-ozel-secimi-kazaniyoruz-ankara-da-rekor-kiracagiz-p27387 - ни слова ни об Эрдогане, ни о политике.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:37

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:45

Re: Еміграція, заробітчанство

Якось малувато туристи везли - всього 600 млн. євро / місяць. Це всього 15 тис. туристів каталось.
Дюрі-бачі
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