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Додано: Вів 05 бер, 2024 15:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:05
Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках.
Ничего оппозиционного не увидел.
Разве что предвыборная агитация Иммамоглу за себя и против Мурата Курума (
Ну и заметка об инфляции:
Но тоже ни слова об Эрдогане и о политике. Просто констатация факта без каких бы то ни было комментариев.
Вся "оппозиционность".
Вы не можете уточнить - так надо "давить" или не надо?
В Украине "НЕ давили і НЕ контролювали: наслідки всі бачуть", т.е это плохо?
А в Турции "той, кого давлять - є діючим мером Стамбула. Опозиційний." - это хорошо?
Правда, по Вашей ссылке ни одного слова оппозиционной критики не нашёл.
P.s. О, вот ещё одно проявление оппозиционности:
И предвыборное выступление председателя НРП Озгюра Озеля -
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:37
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Якось малувато туристи везли - всього 600 млн. євро / місяць. Це всього 15 тис. туристів каталось.
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