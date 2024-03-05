Додано: Вів 05 бер, 2024 16:05

akurt написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: плакатами опозиційного кандидата плакатами опозиційного кандидата А можна запитати скільки разів цей опозиційний кандидат звинуватив Ердогана в руйнуванні економіки? Скільки разів закликав людей протестувати проти росту цін? Скільки разів піднімав релігійні питання?

Чи в чому виражається його опозиційність? А можна запитати скільки разів цейкандидат звинуватив Ердогана в руйнуванні економіки? Скільки разів закликав людей протестувати проти росту цін? Скільки разів піднімав релігійні питання?Чи в чому виражається його опозиційність?

Хороші запитання, опозиційність вона і є опозиційність.

Всі ті питання, які ви ставите - відповідь є в кожній опозиційній газеті - читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут:

http://www.sozcu.com.tr Хороші запитання, опозиційність вона і є опозиційність.Всі ті питання, які ви ставите - відповідь є в кожній опозиційній газеті - читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут:

Турецкий статистический институт (TUIK) подсчитал, что индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 11,54 процента за первые два месяца года, когда произошел шквал роста цен. Согласно подсчетам, не отражающим реальную стоимость жизни, испарилось 11,54 пункта повышений зарплат и пенсий, предоставленных в начале года для компенсации инфляционных потерь.

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Як діє опозиція, легко подивитися репортаж з відвідування Байденом і Трампом спільно - кордону з Мексикою на днях.

Опозиційний губернатор штату Техас обнімався та вів перемовини з Трампом, і при цьому робив вигляд, що поруч президента Байдена і не існує.



Я же не з претензіями до вас, я з уточненням.

Ви вчора написали, що давлять і душать опозицію.

Я вам навів приклади, що той, кого давлять - є діючим мером Стамбула. Опозиційний.

А мером Анталії є представник опозиційної партії. Так що просто уточнення з приводу того давлять чи не давлять. Опозицію.

Он в Україні НЕ давили і НЕ контролювали: наслідки всі бачуть.

Эрдоган подверг критике лидера НРП Озеля за его заявление об оплачиваемой военной службе и сказал: «Нападение на тех, кто столь неуклюже реализует свое право, является признаком психического расстройства, а не бестактности». .....

Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках.оппозиционного не увидел.Разве что предвыборная агитация Иммамоглу за себя и против Мурата Курума (). Вопросы чисто бытовые, никакой политики и ни слова об Эрдогане.Ну и заметка об инфляции:Но тоже ни слова об Эрдогане и о политике. Просто констатация факта без каких бы то ни было комментариев.Вся "оппозиционность".Вы не можете уточнить - так надо "давить" или не надо?В Украине "НЕ давили і НЕ контролювали: наслідки всі бачуть", т.е это плохо?А в Турции "той, кого давлять - є діючим мером Стамбула. Опозиційний." - это хорошо?Правда, по Вашей ссылке ни одного слова оппозиционной критики не нашёл.P.s. О, вот ещё одно проявление оппозиционности:. Дальше там в таком же духе - оскорбления в адрес оппозиции.И предвыборное выступление председателя НРП Озгюра Озеля -ни об Эрдогане, ни о политике.