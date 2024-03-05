Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:37
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Якось малувато туристи везли - всього 600 млн. євро / місяць. Це всього 15 тис. туристів каталось.
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:53
Re: Еміграція, заробітчанство
А що чоловік-економіст в розквіті сил аргументовано відповість хоч зрідка, а не "я так бачу" та я так відчуваю?
Додано: Вів 05 бер, 2024 17:02
на що тобі відповісти? ти хоч задай питання.
відповідай мені на то, що я ще не спитав - що за люди?
Додано: Вів 05 бер, 2024 17:44
Shaman Починати тикати ще і старшим це хамство. Якщо проблеми з когнітивним сприйняттям, то повторю недавнє питання - скільки дітей на ноги ставиш?
Додано: Вів 05 бер, 2024 18:15
Sir! Не пойму, откуда Вы это взяли.
Финансовый форум Украины наполнен всяческой дезинформацией, но такая еще вроде и не «проскакивала».
В Турции присутствуют дочки банков многих стран мира - от Франции до Кувейта и открывать счета вы можете свободно и в долларах, и в евро, не уверен что в канадских долларах (не интересовался).
У меня не только есть счета и в евро, и в долларах США, но и важное сотрудничество с помощью турецких банков (я клиент трех - один государственный, второй принадлежит Кувейту, третий ОАЭ) с Bank of America.
Вот открыл на iPhone интернет-банкинг одного из них - видно в каких валютах я прямо сейчас могу открыть счет:
|