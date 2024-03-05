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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1917191819191920
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:37

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:45

Re: Еміграція, заробітчанство

Якось малувато туристи везли - всього 600 млн. євро / місяць. Це всього 15 тис. туристів каталось.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:не маєте наміру той добре - але аргументів від вас не було, тому я так бачу... так приймається...

тут на форумі як тільки хтось починає писати, то все по максимуму. а головне видно, що більшість дописувачів передпенсійного або пенсійного віку. тому так, дискусій не видно, лише особисті думки

А що чоловік-економіст в розквіті сил аргументовано відповість хоч зрідка, а не "я так бачу" та я так відчуваю?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:02

  Ой+ написав:
  Shaman написав:не маєте наміру той добре - але аргументів від вас не було, тому я так бачу... так приймається...

тут на форумі як тільки хтось починає писати, то все по максимуму. а головне видно, що більшість дописувачів передпенсійного або пенсійного віку. тому так, дискусій не видно, лише особисті думки

А що чоловік-економіст в розквіті сил аргументовано відповість хоч зрідка, а не "я так бачу" та я так відчуваю?

на що тобі відповісти? ти хоч задай питання. :D

відповідай мені на то, що я ще не спитав - що за люди? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:44

Shaman Починати тикати ще і старшим це хамство. Якщо проблеми з когнітивним сприйняттям, то повторю недавнє питання - скільки дітей на ноги ставиш?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:15

  rjkz написав:Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета.

Sir! Не пойму, откуда Вы это взяли.
Финансовый форум Украины наполнен всяческой дезинформацией, но такая еще вроде и не «проскакивала».
В Турции присутствуют дочки банков многих стран мира - от Франции до Кувейта и открывать счета вы можете свободно и в долларах, и в евро, не уверен что в канадских долларах (не интересовался).
У меня не только есть счета и в евро, и в долларах США, но и важное сотрудничество с помощью турецких банков (я клиент трех - один государственный, второй принадлежит Кувейту, третий ОАЭ) с Bank of America.
Вот открыл на iPhone интернет-банкинг одного из них - видно в каких валютах я прямо сейчас могу открыть счет:
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akurt
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