Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
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Додано: Вів 05 бер, 2024 16:37
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Якось малувато туристи везли - всього 600 млн. євро / місяць. Це всього 15 тис. туристів каталось.
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:53
Re: Еміграція, заробітчанство
А що чоловік-економіст в розквіті сил аргументовано відповість хоч зрідка, а не "я так бачу" та я так відчуваю?
Додано: Вів 05 бер, 2024 17:02
на що тобі відповісти? ти хоч задай питання.
відповідай мені на то, що я ще не спитав - що за люди?
Додано: Вів 05 бер, 2024 17:44
Shaman Починати тикати ще і старшим це хамство. Якщо проблеми з когнітивним сприйняттям, то повторю недавнє питання - скільки дітей на ноги ставиш?
Додано: Вів 05 бер, 2024 18:15
Sir! Не збагну, звідки Ви це взяли.
Фінансовий форум України сповнений всілякої дезінформації, але така ще начебто й не «проскакувала».
У Туреччині присутні доньки банків багатьох країн світу - від Франції до Кувейту і відкривати рахунки ви можете вільно і в доларах, і в євро, не впевнений, що в канадських доларах (не цікавився).
У мене не лише є рахунки в євро, але і в доларах США. Можна навіть відкрити рахунок у золоті.
Ось відкрив на iPhone інтернет-банкінг одного з них - видно, в яких валютах я прямо зараз можу відкрити рахунок:
P.S. Зараз відкрив інший інтернет-банкінг на смартфоні – навіть здивувався – у 13-ти валютах можна відкрити рахунок. Здивували норвезькі крони.
Менше здивували австралійські долари: Turkish airlines відкрили регулярні прямі рейси до Австралії.
Додано: Вів 05 бер, 2024 20:46
Додано: Вів 05 бер, 2024 21:05
вельмишановний Ой+, який такий виявився ніжним. а де гроші лежать не треба розповісти? спитати ти можеш, але це не значить, що я незрозуміло кому маю відповідати
для початку - написав ось таке
я спитав - аргументи? якщо власна думка - так й скажи, я так бачу, аргументувати не можу - приймається. а ти вже скільки повідомлень бозна що пишеш, окрім відповіді на питання. можеш відповісти - аргументи є, але наводити їх не буду - теж приймається
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