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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1917191819191920
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:37

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:45

Re: Еміграція, заробітчанство

Якось малувато туристи везли - всього 600 млн. євро / місяць. Це всього 15 тис. туристів каталось.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:не маєте наміру той добре - але аргументів від вас не було, тому я так бачу... так приймається...

тут на форумі як тільки хтось починає писати, то все по максимуму. а головне видно, що більшість дописувачів передпенсійного або пенсійного віку. тому так, дискусій не видно, лише особисті думки

А що чоловік-економіст в розквіті сил аргументовано відповість хоч зрідка, а не "я так бачу" та я так відчуваю?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:02

  Ой+ написав:
  Shaman написав:не маєте наміру той добре - але аргументів від вас не було, тому я так бачу... так приймається...

тут на форумі як тільки хтось починає писати, то все по максимуму. а головне видно, що більшість дописувачів передпенсійного або пенсійного віку. тому так, дискусій не видно, лише особисті думки

А що чоловік-економіст в розквіті сил аргументовано відповість хоч зрідка, а не "я так бачу" та я так відчуваю?

на що тобі відповісти? ти хоч задай питання. :D

відповідай мені на то, що я ще не спитав - що за люди? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:44

Shaman Починати тикати ще і старшим це хамство. Якщо проблеми з когнітивним сприйняттям, то повторю недавнє питання - скільки дітей на ноги ставиш?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:15

  rjkz написав:Если не ошибаюсь, в Турции запрещены любые валютные счета.

Sir! Не збагну, звідки Ви це взяли.
Фінансовий форум України сповнений всілякої дезінформації, але така ще начебто й не «проскакувала».
У Туреччині присутні доньки банків багатьох країн світу - від Франції до Кувейту і відкривати рахунки ви можете вільно і в доларах, і в євро, не впевнений, що в канадських доларах (не цікавився).
У мене не лише є рахунки в євро, але і в доларах США. Можна навіть відкрити рахунок у золоті.
Ось відкрив на iPhone інтернет-банкінг одного з них - видно, в яких валютах я прямо зараз можу відкрити рахунок:
Зображення

P.S. Зараз відкрив інший інтернет-банкінг на смартфоні – навіть здивувався – у 13-ти валютах можна відкрити рахунок. Здивували норвезькі крони.
Менше здивували австралійські долари: Turkish airlines відкрили регулярні прямі рейси до Австралії.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:46

  ЛАД написав:Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках.
Ничего оппозиционного не увидел.

Так ви ж не те посилання відкрили.
Правильна опозиційність ось тут - гадаю то без Хрома прочитаєте.
https://россиясегодня.рф
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:05

  Ой+ написав:Shaman Починати тикати ще і старшим це хамство. Якщо проблеми з когнітивним сприйняттям, то повторю недавнє питання - скільки дітей на ноги ставиш?

вельмишановний Ой+, який такий виявився ніжним. а де гроші лежать не треба розповісти? спитати ти можеш, але це не значить, що я незрозуміло кому маю відповідати ;)

для початку - написав ось таке
  Ой+ написав:І потрібно розуміти, що не дадуть спокійно доживати залишкам нації, що вироджується, в центрі Європи.

я спитав - аргументи? якщо власна думка - так й скажи, я так бачу, аргументувати не можу - приймається. а ти вже скільки повідомлень бозна що пишеш, окрім відповіді на питання. можеш відповісти - аргументи є, але наводити їх не буду - теж приймається ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:50

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Менше здивували австралійські долари: Turkish airlines відкрили регулярні прямі рейси до Австралії.

Це ж скільки летіти туди? Півдоби?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:06

Та які там півдоби.
Менше (хі-хі)... Всього 19 годин...
Літак правда робить коротку технічну зупинку - на дозаправку - в Сінгапурі.
Flight duration 19h 10m Stop 1h 30m - SIN (No aircraft changes)
1h 30m - Stopovers (No Connecting Flight) for Singapore.
Boeing 787-9 Wide-body...
Дуже вона далека та Австралія. Приятелі 2 рази літали із Сан Францисько в Мельбурн - так 16 (!) годин переліт - прямий рейс. А я думав, що там поруч...
akurt
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  #<1 ... 1917191819191920
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