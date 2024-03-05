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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1918191919201921
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 01:31

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ

Пора доить?)))
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