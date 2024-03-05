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ЛАД написав:Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках. Ничего оппозиционного не увидел.
Так ви ж не те посилання відкрили. Правильна опозиційність ось тут - гадаю то без Хрома прочитаєте. https://россиясегодня.рф
Вы исключительно остроумны. Но речь шла об оппозиционности в Турции и Вы написали: "читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут: http://www.sozcu.com.tr". Теперь Вы даёте новую ссылку. Но очень вряд ли сайт .рф будет выступать как оппозиция к Эрдогану. Кроме того, чтобы Вы из своего "далёка" знали - этот сайт из Украины без VPN не открывается. Более того, не открывается даже VPN, встроенным в Opera. В отличие от США, где Вы, возможно, сейчас находитесь и этот сайт открывается свободно даже без VPN. Но, вообще, человек, который рассказывает о своём патриотизме и что Украина это "райское место", но при этом летает чуть ли не ежедневно по маршруту Анталия-Вена-Нью-Йорк, а в Украине последний раз был неизвестно когда, мог бы вести себя хотя бы слегка приличнее и не подсовывать такие сайты. Можно быть бароном Мюнхгаузеном, то точно не стоит становиться Мерзляевым, который "почему-то" потерял в фамилии букву "л". С неуважением, ЛАД.
Работа после 22:00 может представлять риск для психического здоровья, предупредила левый министр труда Испании Иоланда Диас, отвечая на критику за то, что она назвала «безумием» принятый в стране обычай держать рестораны открытыми до поздней ночи. ...... «Страна, в которой рестораны открыты в час ночи, неразумна», - сказала она. «Продлевать часы работы до неизвестного времени — это безумие». ...... Ранее в этом году Диас начал переговоры с профсоюзами и бизнес-ассоциациями, пытаясь сократить легальную рабочую неделю в стране с 40 до 37,5 часов без каких-либо потерь в оплате труда. По данным правительства, эта мера может затронуть до 12 миллионов работников в стране.
«Сокращение рабочего времени означает не только работу меньше, но и работу лучше», — заявил тогда Диас в социальных сетях.
ЛАД написав:за счёт чего в Турции такой коммунизм?
............... Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку. Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали. ............. Ответьте мне на вопрос, кто более правдиво опишет вам местную жизнь в США, сериал-блог-агитка-голос америки или предвыборная реклама опозиции? Чувствуете, да? Вот и пользуйтесь этим инструментом
К вопросу о "легко заработать":
А трейдеры, такие же трейдеры, как я, сидим в небоскребах и смеемся. Потому что мы знаем, что Джереми Хант и Риши Сунак, которые, как и мы, являются мультимиллионерами, никогда не будут облагать нас налогом. Мы знаем, что мы будем становиться богаче, а вы беднеть, и наша жизнь станет лучше, а ваша год за годом будет хуже. И каждому из нас ежегодно платят миллионы фунтов, чтобы сделать ставку на это. Чтобы сделать ставку на это, вместо того, чтобы сказать вам.