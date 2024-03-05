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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1918191919201921
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 01:31

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ

Пора доить?)))
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 02:38

  akurt написав:
  ЛАД написав:Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках.
Ничего оппозиционного не увидел.

Так ви ж не те посилання відкрили.
Правильна опозиційність ось тут - гадаю то без Хрома прочитаєте.
https://россиясегодня.рф

Вы исключительно остроумны.
Но речь шла об оппозиционности в Турции и Вы написали: "читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут: http://www.sozcu.com.tr".
Теперь Вы даёте новую ссылку. Но очень вряд ли сайт .рф будет выступать как оппозиция к Эрдогану. Кроме того, чтобы Вы из своего "далёка" знали - этот сайт из Украины без VPN не открывается. Более того, не открывается даже VPN, встроенным в Opera. В отличие от США, где Вы, возможно, сейчас находитесь и этот сайт открывается свободно даже без VPN.
Но, вообще, человек, который рассказывает о своём патриотизме и что Украина это "райское место", но при этом летает чуть ли не ежедневно по маршруту Анталия-Вена-Нью-Йорк, а в Украине последний раз был неизвестно когда, мог бы вести себя хотя бы слегка приличнее и не подсовывать такие сайты.
Можно быть бароном Мюнхгаузеном, то точно не стоит становиться Мерзляевым, который "почему-то" потерял в фамилии букву "л".
С неуважением, ЛАД.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 03:03

Работа после 22:00 может представлять риск для психического здоровья, предупредила левый министр труда Испании Иоланда Диас, отвечая на критику за то, что она назвала «безумием» принятый в стране обычай держать рестораны открытыми до поздней ночи.
......
«Страна, в которой рестораны открыты в час ночи, неразумна», - сказала она. «Продлевать часы работы до неизвестного времени — это безумие».
......
Ранее в этом году Диас начал переговоры с профсоюзами и бизнес-ассоциациями, пытаясь сократить легальную рабочую неделю в стране с 40 до 37,5 часов без каких-либо потерь в оплате труда. По данным правительства, эта мера может затронуть до 12 миллионов работников в стране.

«Сокращение рабочего времени означает не только работу меньше, но и работу лучше», — заявил тогда Диас в социальных сетях.

https://www.theguardian.com/world/2024/mar/05/spains-late-night-eating-culture-poses-mental-health-risk-says-minister
:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 03:08

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Вы оба, надеюсь хорошо помните первые годы независимости и бешеную инфляцию вместе с девальвацией.

Для мене це напів легендарні часи, коли ще до школи не ходив, а в день зарплати біг швидко скупити будь-що, поки не здорожчало.

Прощу прощения, не посмотрел профиль и состарил Вас. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 03:13

  b3320413 написав:
  ЛАД написав:за счёт чего в Турции такой коммунизм?

...............
Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.
Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали.
.............
Ответьте мне на вопрос, кто более правдиво опишет вам местную жизнь в США, сериал-блог-агитка-голос америки или предвыборная реклама опозиции? Чувствуете, да? Вот и пользуйтесь этим инструментом

К вопросу о "легко заработать":
А трейдеры, такие же трейдеры, как я, сидим в небоскребах и смеемся. Потому что мы знаем, что Джереми Хант и Риши Сунак, которые, как и мы, являются мультимиллионерами, никогда не будут облагать нас налогом. Мы знаем, что мы будем становиться богаче, а вы беднеть, и наша жизнь станет лучше, а ваша год за годом будет хуже. И каждому из нас ежегодно платят миллионы фунтов, чтобы сделать ставку на это. Чтобы сделать ставку на это, вместо того, чтобы сказать вам.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/mar/05/banker-budget-mega-rich-traders-jeremy-hunt
ЛАД
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