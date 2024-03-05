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#<1 ... 1918191919201921 Додано: Сер 06 бер, 2024 01:31 Ірина_ написав: Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Пора доить?))) Пора доить?))) antey1969 1

Повідомлень: 12257 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1695 раз. Подякували: 3632 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 02:38 akurt написав: ЛАД написав: Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках.

Ничего оппозиционного не увидел.

Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках.оппозиционного не увидел.

Так ви ж не те посилання відкрили.

Правильна опозиційність ось тут - гадаю то без Хрома прочитаєте.

https://россиясегодня.рф Так ви ж не те посилання відкрили.Правильна опозиційність ось тут - гадаю то без Хрома прочитаєте.https://россиясегодня.рф

Вы исключительно остроумны.

Но речь шла об оппозиционности в Турции и Вы написали: "читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут: http://www.sozcu.com.tr ".

Теперь Вы даёте новую ссылку. Но очень вряд ли сайт .рф будет выступать как оппозиция к Эрдогану. Кроме того, чтобы Вы из своего "далёка" знали - этот сайт из Украины без VPN не открывается. Более того, не открывается даже VPN, встроенным в Opera. В отличие от США, где Вы, возможно, сейчас находитесь и этот сайт открывается свободно даже без VPN.

Но, вообще, человек, который рассказывает о своём патриотизме и что Украина это "райское место", но при этом летает чуть ли не ежедневно по маршруту Анталия-Вена-Нью-Йорк, а в Украине последний раз был неизвестно когда, мог бы вести себя хотя бы слегка приличнее и не подсовывать такие сайты.

Можно быть бароном Мюнхгаузеном, то точно не стоит становиться Мерзляевым, который "почему-то" потерял в фамилии букву "л".

С неуважением, ЛАД. Вы исключительно остроумны.Но речь шла об оппозиционности ви Вы написали: "читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут:".Теперь Вы даёте новую ссылку. Но очень вряд ли сайт .рф будет выступать как оппозиция к Эрдогану. Кроме того, чтобы Вы из своего "далёка" знали - этот сайт из Украины без VPN не открывается. Более того, не открывается даже VPN, встроенным в Opera. В отличие от США, где Вы, возможно, сейчас находитесь и этот сайт открывается свободно даже без VPN.Но, вообще, человек, который рассказывает о своём патриотизме и что Украина это "райское место", но при этом летает чуть ли не ежедневно по маршруту Анталия-Вена-Нью-Йорк, а в Украине последний раз был неизвестно когда, мог бы вести себя хотя бы слегка приличнее и не подсовывать такие сайты.Можно быть бароном Мюнхгаузеном, то точно не стоит становиться Мерзляевым, который "почему-то" потерял в фамилии букву "л".С неуважением, ЛАД. ЛАД 2 Повідомлень: 28162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 03:03 Работа после 22:00 может представлять риск для психического здоровья, предупредила левый министр труда Испании Иоланда Диас, отвечая на критику за то, что она назвала «безумием» принятый в стране обычай держать рестораны открытыми до поздней ночи.

......

«Страна, в которой рестораны открыты в час ночи, неразумна», - сказала она. «Продлевать часы работы до неизвестного времени — это безумие».

......

Ранее в этом году Диас начал переговоры с профсоюзами и бизнес-ассоциациями, пытаясь сократить легальную рабочую неделю в стране с 40 до 37,5 часов без каких-либо потерь в оплате труда. По данным правительства, эта мера может затронуть до 12 миллионов работников в стране.



«Сокращение рабочего времени означает не только работу меньше, но и работу лучше», — заявил тогда Диас в социальных сетях.

https://www.theguardian.com/world/2024/mar/05/spains-late-night-eating-culture-poses-mental-health-risk-says-minister

ЛАД 2 Повідомлень: 28162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 03:08 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Вы оба, надеюсь хорошо помните первые годы независимости и бешеную инфляцию вместе с девальвацией. Вы оба, надеюсь хорошо помните первые годы независимости и бешеную инфляцию вместе с девальвацией.

Для мене це напів легендарні часи, коли ще до школи не ходив, а в день зарплати біг швидко скупити будь-що, поки не здорожчало. Для мене це напів легендарні часи, коли ще до школи не ходив, а в день зарплати біг швидко скупити будь-що, поки не здорожчало.

Прощу прощения, не посмотрел профиль и состарил Вас. Прощу прощения, не посмотрел профиль и состарил Вас. ЛАД 2 Повідомлень: 28162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 03:13 b3320413 написав: ЛАД написав: за счёт чего в Турции такой коммунизм? за счёт чего в Турции такой коммунизм?

...............

Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.

Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали.

.............

Ответьте мне на вопрос, кто более правдиво опишет вам местную жизнь в США, сериал-блог-агитка-голос америки или предвыборная реклама опозиции? Чувствуете, да? Вот и пользуйтесь этим инструментом ...............Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали..............Ответьте мне на вопрос, кто более правдиво опишет вам местную жизнь в США, сериал-блог-агитка-голос америки или предвыборная реклама опозиции? Чувствуете, да? Вот и пользуйтесь этим инструментом

К вопросу о "легко заработать":

А трейдеры, такие же трейдеры, как я, сидим в небоскребах и смеемся. Потому что мы знаем, что Джереми Хант и Риши Сунак, которые, как и мы, являются мультимиллионерами, никогда не будут облагать нас налогом. Мы знаем, что мы будем становиться богаче, а вы беднеть, и наша жизнь станет лучше, а ваша год за годом будет хуже. И каждому из нас ежегодно платят миллионы фунтов, чтобы сделать ставку на это. Чтобы сделать ставку на это, вместо того, чтобы сказать вам.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/mar/05/banker-budget-mega-rich-traders-jeremy-hunt К вопросу о "легко заработать": ЛАД 2 Повідомлень: 28162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1918191919201921 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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