Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЛАД написав:Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках. Ничего оппозиционного не увидел.
Так ви ж не те посилання відкрили. Правильна опозиційність ось тут - гадаю то без Хрома прочитаєте. https://россиясегодня.рф
Вы исключительно остроумны. Но речь шла об оппозиционности в Турции и Вы написали: "читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут: http://www.sozcu.com.tr". Теперь Вы даёте новую ссылку. Но очень вряд ли сайт .рф будет выступать как оппозиция к Эрдогану. Кроме того, чтобы Вы из своего "далёка" знали - этот сайт из Украины без VPN не открывается. Более того, не открывается даже VPN, встроенным в Opera. В отличие от США, где Вы, возможно, сейчас находитесь и этот сайт открывается свободно даже без VPN. Но, вообще, человек, который рассказывает о своём патриотизме и что Украина это "райское место", но при этом летает чуть ли не ежедневно по маршруту Анталия-Вена-Нью-Йорк, а в Украине последний раз был неизвестно когда, мог бы вести себя хотя бы слегка приличнее и не подсовывать такие сайты. Можно быть бароном Мюнхгаузеном, то точно не стоит становиться Мерзляевым, который "почему-то" потерял в фамилии букву "л". С неуважением, ЛАД.
Работа после 22:00 может представлять риск для психического здоровья, предупредила левый министр труда Испании Иоланда Диас, отвечая на критику за то, что она назвала «безумием» принятый в стране обычай держать рестораны открытыми до поздней ночи. ...... «Страна, в которой рестораны открыты в час ночи, неразумна», - сказала она. «Продлевать часы работы до неизвестного времени — это безумие». ...... Ранее в этом году Диас начал переговоры с профсоюзами и бизнес-ассоциациями, пытаясь сократить легальную рабочую неделю в стране с 40 до 37,5 часов без каких-либо потерь в оплате труда. По данным правительства, эта мера может затронуть до 12 миллионов работников в стране.
«Сокращение рабочего времени означает не только работу меньше, но и работу лучше», — заявил тогда Диас в социальных сетях.
ЛАД написав:за счёт чего в Турции такой коммунизм?
............... Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку. Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали. ............. Ответьте мне на вопрос, кто более правдиво опишет вам местную жизнь в США, сериал-блог-агитка-голос америки или предвыборная реклама опозиции? Чувствуете, да? Вот и пользуйтесь этим инструментом
К вопросу о "легко заработать":
А трейдеры, такие же трейдеры, как я, сидим в небоскребах и смеемся. Потому что мы знаем, что Джереми Хант и Риши Сунак, которые, как и мы, являются мультимиллионерами, никогда не будут облагать нас налогом. Мы знаем, что мы будем становиться богаче, а вы беднеть, и наша жизнь станет лучше, а ваша год за годом будет хуже. И каждому из нас ежегодно платят миллионы фунтов, чтобы сделать ставку на это. Чтобы сделать ставку на это, вместо того, чтобы сказать вам.
b3320413 написав:Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.
Мені навіть приємно що ви оцю маячню від b3320413 повторили. Дурість повинна бути видною. Особливо на Фінансовому форумі України, де головним є/повинно бути не домисли та гадання на кавовій гущині, а чіткість точність та правильність.
Людина ображена тим, що вкладалася НЕ ВІРНО - в комерційну типу нерухомість Києва, а не вклалася в курортну нерухомість на Середземному морі - пролетіла як фанера над Парижем. Не отримала мінімум +100% по валюті за 2 роки... Саме цікаве, що мене НЕ хвилює мацання його гаманця з виручкою від здачі комерційної нерухомості в Києві. А його хвилює, чи не отримав я часом десь сотенний папірець без його відома... Бува... Прикольно... Пане ЛАД - дякую. Бо дурість/дуровина повинні бути видними всім. Тим більше людина світиться тим...
b3320413 написав:Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.
Мені навіть приємно що ви оцю маячню від b3320413 повторили. Дурість повинна бути видною. Особливо на Фінансовому форумі України, де головним є/повинно бути не домисли та гадання на кавовій гущині, а чіткість точність та правильність.
Людина ображена тим, що вкладалася НЕ ВІРНО - в комерційну типу нерухомість Києва, а не вклалася в курортну нерухомість на Середземному морі - пролетіла як фанера над Парижем. Не отримала мінімум +100% по валюті за 2 роки... Саме цікаве, що мене НЕ хвилює мацання його гаманця з виручкою від здачі комерційної нерухомості в Києві. А його хвилює, чи не отримав я часом десь сотенний папірець без його відома... Бува... Прикольно... Пане ЛАД - дякую. Бо дурість/дуровина повинні бути видними всім. Тим більше людина світиться тим...
Людина яка не вклалася у біткоін в 2019 а купила курортну нерухомість - втратила як мінімум 1000 процентів в валюті) Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами)