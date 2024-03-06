Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
Пора доить?)))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 бер, 2024 01:31
Пора доить?)))
Додано: Сер 06 бер, 2024 02:38
Вы исключительно остроумны.
Но речь шла об оппозиционности в Турции и Вы написали: "читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут:
Теперь Вы даёте новую ссылку. Но очень вряд ли сайт .рф будет выступать как оппозиция к Эрдогану. Кроме того, чтобы Вы из своего "далёка" знали - этот сайт из Украины без VPN не открывается. Более того, не открывается даже VPN, встроенным в Opera. В отличие от США, где Вы, возможно, сейчас находитесь и этот сайт открывается свободно даже без VPN.
Но, вообще, человек, который рассказывает о своём патриотизме и что Украина это "райское место", но при этом летает чуть ли не ежедневно по маршруту Анталия-Вена-Нью-Йорк, а в Украине последний раз был неизвестно когда, мог бы вести себя хотя бы слегка приличнее и не подсовывать такие сайты.
Можно быть бароном Мюнхгаузеном, то точно не стоит становиться Мерзляевым, который "почему-то" потерял в фамилии букву "л".
С неуважением, ЛАД.
Додано: Сер 06 бер, 2024 03:03
Додано: Сер 06 бер, 2024 03:08
Прощу прощения, не посмотрел профиль и состарил Вас.
Додано: Сер 06 бер, 2024 03:13
К вопросу о "легко заработать":
Додано: Сер 06 бер, 2024 10:54
Мені навіть приємно що ви оцю маячню від b3320413 повторили.
Дурість повинна бути видною. Особливо на Фінансовому форумі України, де головним є/повинно бути не домисли та гадання на кавовій гущині, а чіткість точність та правильність.
Людина ображена тим, що вкладалася НЕ ВІРНО - в комерційну типу нерухомість Києва, а не вклалася в курортну нерухомість на Середземному морі - пролетіла як фанера над Парижем.
Не отримала мінімум +100% по валюті за 2 роки...
Саме цікаве, що мене НЕ хвилює мацання його гаманця з виручкою від здачі комерційної нерухомості в Києві.
А його хвилює, чи не отримав я часом десь сотенний папірець без його відома...
Бува...
Прикольно...
Пане ЛАД - дякую. Бо дурість/дуровина повинні бути видними всім.
Тим більше людина світиться тим...
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:06
Людина яка не вклалася у біткоін в 2019 а купила курортну нерухомість - втратила як мінімум 1000 процентів в валюті)
Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами)
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:14
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Ну, ще не з США, поки що з Анталії.
Історія - на жаль - банальна: родина в якій 3 дитини, пережила в лютому та березні 2022 літаки бомби та гвинтокрили з російськими зірками, бомбами та ракетами - та евакуювалася в Анталію.
З трьома дітьми...
Бізнес та квартиру кинули чи втратили (точно не питав).
З березня 2022 року чоловік пропонував купити квартиру в Анталії - хоч щось дешевеньке - навіть знайшли щось за 40 000 доларів, а жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...
Не так сталося, як судилося...
Всі ці 700+ днів війни брат чоловіка, який вже 15 років живе в США - пропонував приїхати до нього...
...А жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...
Ну ось вийшло на днях рішення Уряду США про продовження програми U4U: брат подав заявку - очікують позитивне рішення до кінця березня - будуть їхати в США...
Філаде́льфія (англ. Philadelphia) — місто (англ. city) на східному узбережжі США, в окрузі Філадельфія штату Пенсільванія, визначний політичний, господарський, культурний й історичний осередок; у Філадельфії проголошено в 1776 році незалежність американських колоній від Британської корони. Населення — 1 526 006 осіб (2010[1]), з передмістями — 5,7 мільйонів, враховуючи 35—40 тис. українців.
Попереду саме легке - то квитки (хочуть на рейс Turkish Airlines - прямий рейсь на Нью Йорк з Стамбула) але треба продати авто: тут я буду допомагати - через українську діаспору...
Може хтось та й купить...
Ну що ж... Справа корисна: старшій дитині через рік чи два треба вступити до університету...
В Філадельфії багато університетів. Один закінчив син мого колишнього заступника - по роботі в Україні. Зараз той хлопець живе та працює в місті Вашингтон, округ Колумбія...
Щодо роботи: початок повинен бути впевненим, бо брат мого респондента вже 15 років в США - входить в згадані вище 35—40 тис. українців та тримає фірму, яка займається спорудженням дахів...
Як сказав мій респондент: "Спочатку буду працювати у брата - заради грошей - оренда житла орієнтовно 2000.
Ну а потім щось своє придумаю... По аналогії бізнесу з Україною..."
Не питав я що там за бізнес - я ж не жадібний слідчий на кшталт одного пана вище - ну який на букву "б"...
- Нехай щастить...
P.S. В розмові жалкував, що послухав жінку - витрачав два роки гроші на оренду квартири, так і сказав: "Якби я купив в березні 2022 за 40 000 - зараз би продав за 80 000..." Правда. Реально.
Ох, ці жінки - від них один клопіт чоловікам...
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:24
То у вас в душі кипить НЕкуплена в Італії вілла, яку ви обіцяли на всю Україну купити до Нового 2023/2024 року...
Про біткоїн краще спитайте у фахівців, наприклад, пан Флайман ще в 2019 році писав, як треба мудро розподілити гроші - пишу по пам"яті - зараз немає часу шукати оригінал - бо треба їхати кататися на ровері вздовж моря.
Так ось, пан Флайман писав приблизно так:
"20% - закордонна нерухомість, 20% - в крітовалюта, 20% - депозити в гривнях: 20% - на жінок та шампанське".
Бачите, ви тільки зараз дізналися про те, що знаменитий Флайман знав ще 5 років тому...
Все як в пісні:
"Поздно мы встретились с тобой, биткоин, поздно
Не те уже над нами звёзды - мы усталы и серьёзны
Не скрываем грустных глаз, грустных глаз
И всё же хорошо, что поздно, одна судьба безденежья связала нас".
(З репертуару А. Пугачової)
P.S. Пане Флайман! Якщо я трохи помилився в цифрах - не ображайтеся та відкоригуйте - в мене реально є оригінал того допису, але не маю часу шукати. Повернуся з моря - знайду.
Я зберіг!!!!
БО ТО БУЛИ НЕ СЛОВА, А ЗОЛОТО. ПРОРОЦТВО!
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Все так, все как вы говорите. Только внесу два уточнения:
- я не вкладывался в киевскую коммерцию, я не был ни на одном просмотре киевской коммерции
Еврей приехал в "країну, де ви зараз перебуваєте", идет по ЖД вокзалу, к нему подходят цыгане, предлагают золотую цепочку за 100$. Еврей торгуется и покупает за 60$. То, что цепочка не настоящая, еврей догадался сразу, а вот то, что 100$ были фальшивые, а 40$ сдачи настоящие, цыгане догадались не сразу.
Немного не понял. То есть была возможность купить у застройщика квартиру 1+1 за 100 тыс. евро и продат за 220 тыс. евро? Такие случаи бывали?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|