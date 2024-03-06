Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1919192019211922> Додано: Сер 06 бер, 2024 01:31 Ірина_ написав: Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Пора доить?))) Пора доить?))) antey1969 1

Повідомлень: 12260 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1695 раз. Подякували: 3632 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 02:38 akurt написав: ЛАД написав: Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках.

Ничего оппозиционного не увидел.

Открыл Вашу ссылку. Посмотрел. Благо, Хром даёт возможность читать на незнакомых языках.оппозиционного не увидел.

Так ви ж не те посилання відкрили.

Правильна опозиційність ось тут - гадаю то без Хрома прочитаєте.

https://россиясегодня.рф Так ви ж не те посилання відкрили.Правильна опозиційність ось тут - гадаю то без Хрома прочитаєте.https://россиясегодня.рф

Вы исключительно остроумны.

Но речь шла об оппозиционности в Турции и Вы написали: "читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут: http://www.sozcu.com.tr ".

Теперь Вы даёте новую ссылку. Но очень вряд ли сайт .рф будет выступать как оппозиция к Эрдогану. Кроме того, чтобы Вы из своего "далёка" знали - этот сайт из Украины без VPN не открывается. Более того, не открывается даже VPN, встроенным в Opera. В отличие от США, где Вы, возможно, сейчас находитесь и этот сайт открывается свободно даже без VPN.

Но, вообще, человек, который рассказывает о своём патриотизме и что Украина это "райское место", но при этом летает чуть ли не ежедневно по маршруту Анталия-Вена-Нью-Йорк, а в Украине последний раз был неизвестно когда, мог бы вести себя хотя бы слегка приличнее и не подсовывать такие сайты.

Можно быть бароном Мюнхгаузеном, то точно не стоит становиться Мерзляевым, который "почему-то" потерял в фамилии букву "л".

С неуважением, ЛАД. Вы исключительно остроумны.Но речь шла об оппозиционности ви Вы написали: "читайте як вони топчуть ногами щодня Уряд і президента, наприклад тут:".Теперь Вы даёте новую ссылку. Но очень вряд ли сайт .рф будет выступать как оппозиция к Эрдогану. Кроме того, чтобы Вы из своего "далёка" знали - этот сайт из Украины без VPN не открывается. Более того, не открывается даже VPN, встроенным в Opera. В отличие от США, где Вы, возможно, сейчас находитесь и этот сайт открывается свободно даже без VPN.Но, вообще, человек, который рассказывает о своём патриотизме и что Украина это "райское место", но при этом летает чуть ли не ежедневно по маршруту Анталия-Вена-Нью-Йорк, а в Украине последний раз был неизвестно когда, мог бы вести себя хотя бы слегка приличнее и не подсовывать такие сайты.Можно быть бароном Мюнхгаузеном, то точно не стоит становиться Мерзляевым, который "почему-то" потерял в фамилии букву "л".С неуважением, ЛАД. ЛАД 2 Повідомлень: 28163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 03:03 Работа после 22:00 может представлять риск для психического здоровья, предупредила левый министр труда Испании Иоланда Диас, отвечая на критику за то, что она назвала «безумием» принятый в стране обычай держать рестораны открытыми до поздней ночи.

......

«Страна, в которой рестораны открыты в час ночи, неразумна», - сказала она. «Продлевать часы работы до неизвестного времени — это безумие».

......

Ранее в этом году Диас начал переговоры с профсоюзами и бизнес-ассоциациями, пытаясь сократить легальную рабочую неделю в стране с 40 до 37,5 часов без каких-либо потерь в оплате труда. По данным правительства, эта мера может затронуть до 12 миллионов работников в стране.



«Сокращение рабочего времени означает не только работу меньше, но и работу лучше», — заявил тогда Диас в социальных сетях.

https://www.theguardian.com/world/2024/mar/05/spains-late-night-eating-culture-poses-mental-health-risk-says-minister

ЛАД 2 Повідомлень: 28163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 03:08 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Вы оба, надеюсь хорошо помните первые годы независимости и бешеную инфляцию вместе с девальвацией. Вы оба, надеюсь хорошо помните первые годы независимости и бешеную инфляцию вместе с девальвацией.

Для мене це напів легендарні часи, коли ще до школи не ходив, а в день зарплати біг швидко скупити будь-що, поки не здорожчало. Для мене це напів легендарні часи, коли ще до школи не ходив, а в день зарплати біг швидко скупити будь-що, поки не здорожчало.

Прощу прощения, не посмотрел профиль и состарил Вас. Прощу прощения, не посмотрел профиль и состарил Вас. ЛАД 2 Повідомлень: 28163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 03:13 b3320413 написав: ЛАД написав: за счёт чего в Турции такой коммунизм? за счёт чего в Турции такой коммунизм?

...............

Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.

Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали.

.............

Ответьте мне на вопрос, кто более правдиво опишет вам местную жизнь в США, сериал-блог-агитка-голос америки или предвыборная реклама опозиции? Чувствуете, да? Вот и пользуйтесь этим инструментом ...............Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.Не только он действует так, против некоторых "чар" продаванов-манипуляторов тяжело выстоять, но нужно учиться. Когда выстоите, то начнется откат и вы прозреете, как вас обманывали..............Ответьте мне на вопрос, кто более правдиво опишет вам местную жизнь в США, сериал-блог-агитка-голос америки или предвыборная реклама опозиции? Чувствуете, да? Вот и пользуйтесь этим инструментом

К вопросу о "легко заработать":

А трейдеры, такие же трейдеры, как я, сидим в небоскребах и смеемся. Потому что мы знаем, что Джереми Хант и Риши Сунак, которые, как и мы, являются мультимиллионерами, никогда не будут облагать нас налогом. Мы знаем, что мы будем становиться богаче, а вы беднеть, и наша жизнь станет лучше, а ваша год за годом будет хуже. И каждому из нас ежегодно платят миллионы фунтов, чтобы сделать ставку на это. Чтобы сделать ставку на это, вместо того, чтобы сказать вам.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/mar/05/banker-budget-mega-rich-traders-jeremy-hunt К вопросу о "легко заработать": ЛАД 2 Повідомлень: 28163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 10:54 ЛАД написав: b3320413 написав: Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.

Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.



Мені навіть приємно що ви оцю маячню від b3320413 повторили.

Дурість повинна бути видною. Особливо на Фінансовому форумі України, де головним є/повинно бути не домисли та гадання на кавовій гущині, а чіткість точність та правильність.



Людина ображена тим, що вкладалася НЕ ВІРНО - в комерційну типу нерухомість Києва, а не вклалася в курортну нерухомість на Середземному морі - пролетіла як фанера над Парижем.

Не отримала мінімум +100% по валюті за 2 роки...

Саме цікаве, що мене НЕ хвилює мацання його гаманця з виручкою від здачі комерційної нерухомості в Києві.

А його хвилює, чи не отримав я часом десь сотенний папірець без його відома...

Бува...

Прикольно...

Пане ЛАД - дякую. Бо дурість/дуровина повинні бути видними всім.

Тим більше людина світиться тим... Мені навіть приємно що ви оцю маячню відповторили.Дурість повинна бути видною. Особливо на Фінансовому форумі України, де головним є/повинно бути не домисли та гадання на кавовій гущині, аЛюдина ображена тим, що вкладалася НЕ ВІРНО - в комерційну типу нерухомість Києва, а не вклалася в курортну нерухомість на Середземному морі - пролетіла як фанера над Парижем.Не отримала мінімум +100% по валюті за 2 роки...Саме цікаве, що мене НЕ хвилює мацання його гаманця з виручкою від здачі комерційної нерухомості в Києві.А його хвилює, чи не отримав я часом десь сотенний папірець без його відома...Бува...Прикольно...Пане- дякую. Бо дурість/дуровина повинні бути видними всім.Тим більше людина світиться тим... akurt

Повідомлень: 9307 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 11:06 akurt написав: ЛАД написав: b3320413 написав: Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.

Аккурта не спрашивайте, он не предоставит вам точную информацию в принципе, все исказит, если ему показать четкий факт, будет пытаться зацепиться за соломинку.



Мені навіть приємно що ви оцю маячню від b3320413 повторили.

Дурість повинна бути видною. Особливо на Фінансовому форумі України, де головним є/повинно бути не домисли та гадання на кавовій гущині, а чіткість точність та правильність.



Людина ображена тим, що вкладалася НЕ ВІРНО - в комерційну типу нерухомість Києва, а не вклалася в курортну нерухомість на Середземному морі - пролетіла як фанера над Парижем.

Не отримала мінімум +100% по валюті за 2 роки...

Саме цікаве, що мене НЕ хвилює мацання його гаманця з виручкою від здачі комерційної нерухомості в Києві.

А його хвилює, чи не отримав я часом десь сотенний папірець без його відома...

Бува...

Прикольно...

Пане ЛАД - дякую. Бо дурість/дуровина повинні бути видними всім.

Тим більше людина світиться тим... Мені навіть приємно що ви оцю маячню відповторили.Дурість повинна бути видною. Особливо на Фінансовому форумі України, де головним є/повинно бути не домисли та гадання на кавовій гущині, аЛюдина ображена тим, що вкладалася НЕ ВІРНО - в комерційну типу нерухомість Києва, а не вклалася в курортну нерухомість на Середземному морі - пролетіла як фанера над Парижем.Не отримала мінімум +100% по валюті за 2 роки...Саме цікаве, що мене НЕ хвилює мацання його гаманця з виручкою від здачі комерційної нерухомості в Києві.А його хвилює, чи не отримав я часом десь сотенний папірець без його відома...Бува...Прикольно...Пане- дякую. Бо дурість/дуровина повинні бути видними всім.Тим більше людина світиться тим...

Людина яка не вклалася у біткоін в 2019 а купила курортну нерухомість - втратила як мінімум 1000 процентів в валюті)

Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами) Людина яка не вклалася у біткоін в 2019 а купила курортну нерухомість - втратила як мінімум 1000 процентів в валюті)Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами) cherchiltank

Повідомлень: 1208 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 11:14 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Ну, ще не з США, поки що з Анталії.

Історія - на жаль - банальна: родина в якій 3 дитини, пережила в лютому та березні 2022 літаки бомби та гвинтокрили з російськими зірками, бомбами та ракетами - та евакуювалася в Анталію.

З трьома дітьми...

Бізнес та квартиру кинули чи втратили (точно не питав).

З березня 2022 року чоловік пропонував купити квартиру в Анталії - хоч щось дешевеньке - навіть знайшли щось за 40 000 доларів, а жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...

Не так сталося, як судилося...



Всі ці 700+ днів війни брат чоловіка, який вже 15 років живе в США - пропонував приїхати до нього...

...А жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...



Ну ось вийшло на днях рішення Уряду США про продовження програми U4U: брат подав заявку - очікують позитивне рішення до кінця березня - будуть їхати в США...



Філаде́льфія (англ. Philadelphia) — місто (англ. city) на східному узбережжі США, в окрузі Філадельфія штату Пенсільванія, визначний політичний, господарський, культурний й історичний осередок; у Філадельфії проголошено в 1776 році незалежність американських колоній від Британської корони. Населення — 1 526 006 осіб (2010[1]), з передмістями — 5,7 мільйонів, враховуючи 35—40 тис. українців.



Попереду саме легке - то квитки (хочуть на рейс Turkish Airlines - прямий рейсь на Нью Йорк з Стамбула) але треба продати авто: тут я буду допомагати - через українську діаспору...

Може хтось та й купить...

Ну що ж... Справа корисна: старшій дитині через рік чи два треба вступити до університету...

В Філадельфії багато університетів. Один закінчив син мого колишнього заступника - по роботі в Україні. Зараз той хлопець живе та працює в місті Вашингтон, округ Колумбія...



Щодо роботи: початок повинен бути впевненим, бо брат мого респондента вже 15 років в США - входить в згадані вище 35—40 тис. українців та тримає фірму, яка займається спорудженням дахів...

Як сказав мій респондент: "Спочатку буду працювати у брата - заради грошей - оренда житла орієнтовно 2000.

Ну а потім щось своє придумаю... По аналогії бізнесу з Україною..."

Не питав я що там за бізнес - я ж не жадібний слідчий на кшталт одного пана вище - ну який на букву "б"...



- Нехай щастить...



P.S. В розмові жалкував, що послухав жінку - витрачав два роки гроші на оренду квартири, так і сказав: "Якби я купив в березні 2022 за 40 000 - зараз би продав за 80 000..." Правда. Реально.

Ох, ці жінки - від них один клопіт чоловікам... akurt

Повідомлень: 9307 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 11:24 cherchiltank написав: Людина яка не вклалася у біткоін в 2019 а купила курортну нерухомість - втратила як мінімум 1000 процентів в валюті)

Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами) Людина яка не вклалася у біткоін в 2019 а купила курортну нерухомість - втратила як мінімум 1000 процентів в валюті)Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами)



То у вас в душі кипить НЕкуплена в Італії вілла, яку ви обіцяли на всю Україну купити до Нового 2023/2024 року...



Про біткоїн краще спитайте у фахівців, наприклад, пан Флайман ще в 2019 році писав, як треба мудро розподілити гроші - пишу по пам"яті - зараз немає часу шукати оригінал - бо треба їхати кататися на ровері вздовж моря.



Так ось, пан Флайман писав приблизно так:

"20% - закордонна нерухомість, 20% - в крітовалюта, 20% - депозити в гривнях: 20% - на жінок та шампанське".



Бачите, ви тільки зараз дізналися про те, що знаменитий Флайман знав ще 5 років тому...

Все як в пісні:

"Поздно мы встретились с тобой, биткоин, поздно

Не те уже над нами звёзды - мы усталы и серьёзны

Не скрываем грустных глаз, грустных глаз

И всё же хорошо, что поздно, одна судьба безденежья связала нас".

(З репертуару А. Пугачової)



P.S. Пане Флайман! Якщо я трохи помилився в цифрах - не ображайтеся та відкоригуйте - в мене реально є оригінал того допису, але не маю часу шукати. Повернуся з моря - знайду.

Я зберіг!!!!

БО ТО БУЛИ НЕ СЛОВА, А ЗОЛОТО. ПРОРОЦТВО! То у вас в душі кипить НЕкуплена в Італії вілла, яку ви обіцяли на всю Україну купити до Нового 2023/2024 року...Про біткоїн краще спитайте у фахівців, наприклад, пан Флайман ще в 2019 році писав, як треба мудро розподілити гроші -- зараз немає часу шукати оригінал - бо треба їхати кататися на ровері вздовж моря.Так ось, пан Флайман писав приблизно так:"20% - закордонна нерухомість,20% - депозити в гривнях: 20% - на жінок та шампанське".Бачите, ви тільки зараз дізналися про те, що знаменитий Флайман знав ще 5 років тому...Все як в пісні:"Поздно мы встретились с тобой, биткоин, поздноНе те уже над нами звёзды - мы усталы и серьёзныИ всё же хорошо, что поздно, одна судьба безденежья связала нас".(З репертуару А. Пугачової)Пане Флайман! Якщо я трохи помилився в цифрах - не ображайтеся та відкоригуйте - в мене реально є оригінал того допису, але не маю часу шукати. Повернуся з моря - знайду.Я зберіг!!!!БО ТО БУЛИ НЕ СЛОВА, А ЗОЛОТО. ПРОРОЦТВО! akurt

Повідомлень: 9307 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 11:41 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Sir! Ми ж з вами щ цього приводу якось спілкувалися: я дивуюся, як вам вдавалося займатися комерційною нерухомістю в Києві, як ЩО ВИ ТАК ПОМИЛЯЄТЕСЯ В ЛЮДЯХ.

Sir! Ми ж з вами щ цього приводу якось спілкувалися: я дивуюся, як вам вдавалося займатися комерційною нерухомістю в Києві, як ЩО ВИ ТАК ПОМИЛЯЄТЕСЯ В ЛЮДЯХ.



Все так, все как вы говорите. Только внесу два уточнения:

- я не вкладывался в киевскую коммерцию, я не был ни на одном просмотре киевской коммерции



akurt написав: Реально дивно: вас же може обманути будь-яка циганка на залізничному вокзалі в тій країні, де ви зараз перебуваєте.

Реально дивно: вас же може обманути будь-яка циганка на залізничному вокзалі в тій країні, де ви зараз перебуваєте.



Еврей приехал в "країну, де ви зараз перебуваєте", идет по ЖД вокзалу, к нему подходят цыгане, предлагают золотую цепочку за 100$. Еврей торгуется и покупает за 60$. То, что цепочка не настоящая, еврей догадался сразу, а вот то, что 100$ были фальшивые, а 40$ сдачи настоящие, цыгане догадались не сразу.



akurt написав: Я розумію, що вас сильно давить зелена жаба від того, що ви не послухали мою пораду обманути 116 000 в квартиру 2+1 в новому найбільш знаменитому комплексі CasaGrande.

А інші люди з цього форуму інвестували - наприклад вклали туди в 1+1 та виручили восени 2023 120 000€.

Я розумію, що вас сильно давить зелена жаба від того, що ви не послухали мою пораду обманути 116 000 в квартиру 2+1 в новому найбільш знаменитому комплексі CasaGrande.А інші люди з цього форуму інвестували - наприклад вклали туди в 1+1 та виручили восени 2023 120 000€.



Немного не понял. То есть была возможность купить у застройщика квартиру 1+1 за 100 тыс. евро и продат за 220 тыс. евро? Такие случаи бывали? Все так, все как вы говорите. Только внесу два уточнения:- я не вкладывался в киевскую коммерцию, я не был ни на одном просмотре киевской коммерцииЕврей приехал в "країну, де ви зараз перебуваєте", идет по ЖД вокзалу, к нему подходят цыгане, предлагают золотую цепочку за 100$. Еврей торгуется и покупает за 60$. То, что цепочка не настоящая, еврей догадался сразу, а вот то, что 100$ были фальшивые, а 40$ сдачи настоящие, цыгане догадались не сразу.Немного не понял. То есть была возможность купить у застройщика квартиру 1+1 за 100 тыс. евро и продат за 220 тыс. евро? Такие случаи бывали? b3320413 Повідомлень: 180 З нами з: 13.08.18 Подякував: 21 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1919192019211922> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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