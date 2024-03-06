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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1919192019211922 Додано: Сер 06 бер, 2024 12:23 Массово, и реально.

Самый прикольный случай: во время пандемии в анталии не было нашего форумчанина, который вложил 60000€ в 1+1 там о чем мы говорим, а осенью 2023 продал за 120 000 € (я точно знаю, что он читает этот форум о если бы я обманывал, то написал бы мне здесь или в Вайбере).

Так вот во время второго года пандемии у меня в доме решили не запускать плавательный бассейн. Запрета от Санэпидстанции не было, но было требование, чтобы сотрудник все время сидел у бассейна и контролировал, что в в бассейне не было более 2-х человек. Решили на собрании дома не запускать.

А в ЖК CasaGrande - там 150 квартир - запустили и обеспечили.

Я попросил у нашего форумчанина пароль от входа на территорию.

Там встретил - что мне слегка обидно, что наши люди оказались недальновидными, и такими (удалено), что годами слушали людей с травмами головы, которые в сутки размещали от одного человека по 24 поста, с моим якобы разоблачением - а какая то, понимаешь, то ли казашка, то ли чеченка - оказалась умной и дальновидной.

Вон она сказала, что ее семья купила три (!) квартиры как было по прайс-лист листам 2+1 - цена 96000€ (такая цена была реально на этапе строительства, когда уже готовы были корпуса но еще не было отделочных работ).

И вот сейчас - сказала она - самое время - будем продавать. И цену назвала - был второй год пандемии - 220 000€.

Все три.

И продала.

Реально. Я контролировал из любопытства, спрашивая у риэлторов, и потом перепроверил у нашей общей с вами знакомой.

Сейчас на одной квартире есть объявление о продаже - попробую прозвонить узнать, чисто для прикола. Да вы и сами можете позвонить, знаете кому. Только не звоните той уборщице с тем турком/любовником, с которыми вы чуть не связались. Звоните тому, кто реально «держит руку на пульсе». И это не я - мне реально не интересны ни чужие кошельки, ни чужие носки, ни чужие квартиры.

Так что, уважаемый Sir, я исключительно всегда оперирую точными цифрами.

При этом еще и не все рассказываю, так как часто информация приватная. akurt

Повідомлень: 9307 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 12:30 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: И цену назвала - был год пандемии - 220 000€.

Все три.

И продала.

Реально. Я контролировал из любопытства, спрашивая у риэлторов, и потом перепроверил у нашей общей с вами знакомой.

Сейчас на одной квартире есть объявление о продаже - попробую прозвонить узнать, чисто для прикола И цену назвала - был год пандемии - 220 000€.Все три.И продала.Реально. Я контролировал из любопытства, спрашивая у риэлторов, и потом перепроверил у нашей общей с вами знакомой.Сейчас на одной квартире есть объявление о продаже - попробую прозвонить узнать, чисто для прикола



Кто и с какой целью покупал эти квартиры? Это были граждане Турции, которым не нужны разрешение на пребывание в стране и видят перспективу жизни в этих квартирах? Или этим людям и не интересно там жить и они взяли чисто для перепродажи/сдачи в оренду (долгосрок или краткосрок)? Кто и с какой целью покупал эти квартиры? Это были граждане Турции, которым не нужны разрешение на пребывание в стране и видят перспективу жизни в этих квартирах? Или этим людям и не интересно там жить и они взяли чисто для перепродажи/сдачи в оренду (долгосрок или краткосрок)? b3320413 Повідомлень: 180 З нами з: 13.08.18 Подякував: 21 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1919192019211922 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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