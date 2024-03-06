Массово, и реально.
Самый прикольный случай: во время пандемии в анталии не было нашего форумчанина, который вложил 60000€ в 1+1 там о чем мы говорим, а осенью 2023 продал за 120 000 € (я точно знаю, что он читает этот форум о если бы я обманывал, то написал бы мне здесь или в Вайбере).
Так вот во время второго года пандемии у меня в доме решили не запускать плавательный бассейн. Запрета от Санэпидстанции не было, но было требование, чтобы сотрудник все время сидел у бассейна и контролировал, что в в бассейне не было более 2-х человек. Решили на собрании дома не запускать.
А в ЖК CasaGrande - там 150 квартир - запустили и обеспечили.
Я попросил у нашего форумчанина пароль от входа на территорию.
Там встретил - что мне слегка обидно, что наши люди оказались недальновидными, и такими (удалено), что годами слушали людей с травмами головы, которые в сутки размещали от одного человека по 24 поста, с моим якобы разоблачением - а какая то, понимаешь, то ли казашка, то ли чеченка - оказалась умной и дальновидной.
Вон она сказала, что ее семья купила три (!) квартиры как было по прайс-лист листам 2+1 - цена 96000€ (такая цена была реально на этапе строительства, когда уже готовы были корпуса но еще не было отделочных работ).
И вот сейчас - сказала она - самое время - будем продавать. И цену назвала - был второй год пандемии - 220 000€.
Все три.
И продала.
Реально. Я контролировал из любопытства, спрашивая у риэлторов, и потом перепроверил у нашей общей с вами знакомой.
Сейчас на одной квартире есть объявление о продаже - попробую прозвонить узнать, чисто для прикола. Да вы и сами можете позвонить, знаете кому. Только не звоните той уборщице с тем турком/любовником, с которыми вы чуть не связались. Звоните тому, кто реально «держит руку на пульсе». И это не я - мне реально не интересны ни чужие кошельки, ни чужие носки, ни чужие квартиры.
Так что, уважаемый Sir, я исключительно всегда оперирую точными цифрами.
При этом еще и не все рассказываю, так как часто информация приватная.