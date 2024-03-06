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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1919192019211922
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 12:23

Массово, и реально.
Самый прикольный случай: во время пандемии в анталии не было нашего форумчанина, который вложил 60000€ в 1+1 там о чем мы говорим, а осенью 2023 продал за 120 000 € (я точно знаю, что он читает этот форум о если бы я обманывал, то написал бы мне здесь или в Вайбере).
Так вот во время второго года пандемии у меня в доме решили не запускать плавательный бассейн. Запрета от Санэпидстанции не было, но было требование, чтобы сотрудник все время сидел у бассейна и контролировал, что в в бассейне не было более 2-х человек. Решили на собрании дома не запускать.
А в ЖК CasaGrande - там 150 квартир - запустили и обеспечили.
Я попросил у нашего форумчанина пароль от входа на территорию.
Там встретил - что мне слегка обидно, что наши люди оказались недальновидными, и такими (удалено), что годами слушали людей с травмами головы, которые в сутки размещали от одного человека по 24 поста, с моим якобы разоблачением - а какая то, понимаешь, то ли казашка, то ли чеченка - оказалась умной и дальновидной.
Вон она сказала, что ее семья купила три (!) квартиры как было по прайс-лист листам 2+1 - цена 96000€ (такая цена была реально на этапе строительства, когда уже готовы были корпуса но еще не было отделочных работ).
И вот сейчас - сказала она - самое время - будем продавать. И цену назвала - был второй год пандемии - 220 000€.
Все три.
И продала.
Реально. Я контролировал из любопытства, спрашивая у риэлторов, и потом перепроверил у нашей общей с вами знакомой.
Сейчас на одной квартире есть объявление о продаже - попробую прозвонить узнать, чисто для прикола. Да вы и сами можете позвонить, знаете кому. Только не звоните той уборщице с тем турком/любовником, с которыми вы чуть не связались. Звоните тому, кто реально «держит руку на пульсе». И это не я - мне реально не интересны ни чужие кошельки, ни чужие носки, ни чужие квартиры.
Так что, уважаемый Sir, я исключительно всегда оперирую точными цифрами.
При этом еще и не все рассказываю, так как часто информация приватная.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 12:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:И цену назвала - был год пандемии - 220 000€.
Все три.
И продала.
Реально. Я контролировал из любопытства, спрашивая у риэлторов, и потом перепроверил у нашей общей с вами знакомой.
Сейчас на одной квартире есть объявление о продаже - попробую прозвонить узнать, чисто для прикола


Кто и с какой целью покупал эти квартиры? Это были граждане Турции, которым не нужны разрешение на пребывание в стране и видят перспективу жизни в этих квартирах? Или этим людям и не интересно там жить и они взяли чисто для перепродажи/сдачи в оренду (долгосрок или краткосрок)?
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:14

Это интересные вопросы. Я не знаю, не интересовался и не знал статистику того, кто из 150 квартир того ЖК с какой целью покупал квартиры.
Интересно, а вы сможете ответить на аналогичный мой вопрос: «Кто и с какой целью покупал квартиры в Киеве в ЖК «Республіка», «Кришталеві джерела, «Файна таун» и аналогичные?
Я к недвижимости Киева не имел, не имею и не собираюсь иметь никакого отношения.
Было бы интересно узнать.

P.S. Мне ваш вопрос о перспективах ОЧЕНЬ понравился. Вы сами имеете на него ответ?
На сколько перспективны вложения также в Svitlo park, Lucky Land?
С какой целью люди вкладываются?
Какую перспективу видят? 100% по валюте, 300% по валюте?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Я не знаю, не интересовался и не знал статистику того, кто из 150 квартир того ЖК с какой целью покупал квартиры


Фильм уже классика, "Игра на понижение" с 8:45 до 8:54

https://ww8.soap2dayhd.co/film/the-big-short-7619/

Там и ответ на мои и ваши вопросы

В кратце что по ссылке:
Майк попросил узнать не рейтинг и оценки "экспертов из СМИ" об облигациях, а чем каждая из них обеспечена и как
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Цю квартиру вдалося купити да 29000$, а щ усіма витратами на документи оформлення та податки обійшлася квартира в 34000$.


Мда, нормально так плюсануть 5К$ сверху при базовой цене в 29К
Если к 400К накинуть 8К, то хоть относительно не много
Если к 1$ накинуть 0.9$, то хоть в абсолютных не много
А здесь и относительно и абсолютно выходит за рамки
b3320413
 
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  #<1 ... 1919192019211922
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