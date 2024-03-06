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Массово, и реально. Самый прикольный случай: во время пандемии в анталии не было нашего форумчанина, который вложил 60000€ в 1+1 там о чем мы говорим, а осенью 2023 продал за 120 000 € (я точно знаю, что он читает этот форум о если бы я обманывал, то написал бы мне здесь или в Вайбере). Так вот во время второго года пандемии у меня в доме решили не запускать плавательный бассейн. Запрета от Санэпидстанции не было, но было требование, чтобы сотрудник все время сидел у бассейна и контролировал, что в в бассейне не было более 2-х человек. Решили на собрании дома не запускать. А в ЖК CasaGrande - там 150 квартир - запустили и обеспечили. Я попросил у нашего форумчанина пароль от входа на территорию. Там встретил - что мне слегка обидно, что наши люди оказались недальновидными, и такими (удалено), что годами слушали людей с травмами головы, которые в сутки размещали от одного человека по 24 поста, с моим якобы разоблачением - а какая то, понимаешь, то ли казашка, то ли чеченка - оказалась умной и дальновидной. Вон она сказала, что ее семья купила три (!) квартиры как было по прайс-лист листам 2+1 - цена 96000€ (такая цена была реально на этапе строительства, когда уже готовы были корпуса но еще не было отделочных работ). И вот сейчас - сказала она - самое время - будем продавать. И цену назвала - был второй год пандемии - 220 000€. Все три. И продала. Реально. Я контролировал из любопытства, спрашивая у риэлторов, и потом перепроверил у нашей общей с вами знакомой. Сейчас на одной квартире есть объявление о продаже - попробую прозвонить узнать, чисто для прикола. Да вы и сами можете позвонить, знаете кому. Только не звоните той уборщице с тем турком/любовником, с которыми вы чуть не связались. Звоните тому, кто реально «держит руку на пульсе». И это не я - мне реально не интересны ни чужие кошельки, ни чужие носки, ни чужие квартиры. Так что, уважаемый Sir, я исключительно всегда оперирую точными цифрами. При этом еще и не все рассказываю, так как часто информация приватная.
akurt написав:И цену назвала - был год пандемии - 220 000€. Все три. И продала. Реально. Я контролировал из любопытства, спрашивая у риэлторов, и потом перепроверил у нашей общей с вами знакомой. Сейчас на одной квартире есть объявление о продаже - попробую прозвонить узнать, чисто для прикола
Кто и с какой целью покупал эти квартиры? Это были граждане Турции, которым не нужны разрешение на пребывание в стране и видят перспективу жизни в этих квартирах? Или этим людям и не интересно там жить и они взяли чисто для перепродажи/сдачи в оренду (долгосрок или краткосрок)?
Это интересные вопросы. Я не знаю, не интересовался и не знал статистику того, кто из 150 квартир того ЖК с какой целью покупал квартиры. Интересно, а вы сможете ответить на аналогичный мой вопрос: «Кто и с какой целью покупал квартиры в Киеве в ЖК «Республіка», «Кришталеві джерела, «Файна таун» и аналогичные? Я к недвижимости Киева не имел, не имею и не собираюсь иметь никакого отношения. Было бы интересно узнать.
P.S. Мне ваш вопрос о перспективах ОЧЕНЬ понравился. Вы сами имеете на него ответ? На сколько перспективны вложения также в Svitlo park, Lucky Land? С какой целью люди вкладываются? Какую перспективу видят? 100% по валюте, 300% по валюте?
akurt написав:Цю квартиру вдалося купити да 29000$, а щ усіма витратами на документи оформлення та податки обійшлася квартира в 34000$.
Мда, нормально так плюсануть 5К$ сверху при базовой цене в 29К Если к 400К накинуть 8К, то хоть относительно не много Если к 1$ накинуть 0.9$, то хоть в абсолютных не много А здесь и относительно и абсолютно выходит за рамки
Реально прикольно и реально классически вас жаба давит. «Любовь к нищенству к вас заложена с детства» - классика от О. Бендера. То, что налог по покупке недвижимости 4%, конечно, не в счет. То, что нужно заплатить за услуги Кадастрового центра, и переводчикам домкнтов, конечно, не в счет. То, что нужно внести депозиты о оформить лицевые счета на поставку воды, электричества и газа - тоже не в счет. То, что нужно было заказать cleaning огромной квартиры в 150 кв.м после того как там 20 лет жила большая семья, а последние годы - одинокая старушка, тоже не в счет… Прикольно, не знал, что в Украине все это бесплатно. Тоо, что человек поставил кондиционеры и не пожлобился - одной из самых известных марок Daikin - тоже не в счет. То, что бабушка - дай Бог ей здоровья оставила ему только мебель в кухне и шкаф в главной комнате и негде погреться о бок жены - тоже не в счет.
Да вы, батенька, не только лжец, да еще и волшебник. «Гвозди бы в Украине делать из этих людей - Не было бы в Украине крепче гвоздей!» Повеселили реально. Мне даже уже кажется, что огромная зеленая жаба грызет и не зря… Вкусненький…
akurt написав:Реально прикольно и реально классически вас жаба давит. «Любовь к нищенству к вас заложена с детства» - классика от О. Бендера. То, что налог по покупке недвижимости 4%, конечно, не в счет. То, что нужно заплатить за услуги Кадастрового центра, и переводчикам домкнтов, конечно, не в счет. То, что нужно внести депозиты о оформить лицевые счета на поставку воды, электричества и газа - тоже не в счет. То, что нужно было заказать cleaning огромной квартиры в 150 кв.м после того как там 20 лет жила большая семья, а последние годы - одинокая старушка, тоже не в счет… Прикольно, не знал, что в Украине все это бесплатно. Тоо, что человек поставил кондиционеры и не пожлобился - одной из самых известных марок Daikin - тоже не в счет. То, что бабушка - дай Бог ей здоровья оставила ему только мебель в кухне и шкаф в главной комнате и негде погреться о бок жены - тоже не в счет.
Да вы, батенька, не только лжец, да еще и волшебник. «Гвозди бы в Украине делать из этих людей - Не было бы в Украине крепче гвоздей!» Повеселили реально. Мне даже уже кажется, что огромная зеленая жаба грызет и не зря… Вкусненький…
Напишіть, що саме з переліку вище ви особисто о робите в Україні безкоштовно, тобто даром. Назвіть адресу, де кондиціонери Дайкін продають безкоштовно, тобто даром і встановлюють даром, тобто безкоштовно. Я забувся адресу в Україні , де продають безкоштовно дивани та ліжка. Нагадайте. В мене не записана адреса нотаріусів та перекладачів, які можуть не тільки зробити переклад документів та завірити їх, але і бути присутнім під час укладання угоди з іноземцем (виїзне обслуговування). Можете дати телефон двох мешканців Києва, які тиждень погодяться безкоштовно, тобто даром відвідати на своєму авто всі 30 (тридцять) відібраних для перегляду квартир, та вести перемовини в допомогу іноземцю. Я запишу собі в телефонну книжку. Сподіваюсь, у них авто не витрачає бензин/солярку. Не купувати ж Покупцеві…
Я у вдячність не полінуюся - наведу скрін екрану власника квартири про його витрати.
akurt написав:Напишіть, що саме з переліку вище ви особисто о робите в Україні безкоштовно, тобто даром. Назвіть адресу, де кондиціонери Дайкін продають безкоштовно, тобто даром і встановлюють даром, тобто безкоштовно. Я забувся адресу в Україні , де продають безкоштовно дивани та ліжка. Нагадайте. В мене не записана адреса нотаріусів та перекладачів, які можуть не тільки зробити переклад документів та завірити їх, але і бути присутнім під час укладання угоди з іноземцем (виїзне обслуговування). Можете дати телефон двох мешканців Києва, які тиждень погодяться безкоштовно, тобто даром відвідати на своєму авто всі 30 (тридцять) відібраних для перегляду квартир, та вести перемовини в допомогу іноземцю. Я запишу собі в телефонну книжку. Сподіваюсь, у них авто не витрачає бензин/солярку. Не купувати ж Покупцеві…
Я у вдячність не полінуюся - наведу скрін екрану власника квартири про його витрати.