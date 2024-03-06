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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1920192119221923 Додано: Сер 06 бер, 2024 16:17 akurt написав: ..............

Я розумію, що вас сильно давить зелена жаба від того, що ви не послухали мою пораду обманути 116 000 в квартиру 2+1 в новому найбільш знаменитому комплексі CasaGrande.

А інші люди з цього форуму інвестували - наприклад вклали туди в 1+1 та виручили восени 2023 120 000€.

.............. ..............Я розумію, що вас сильно давить зелена жаба від того, що ви не послухали мою пораду обманути 116 000 в квартиру 2+1 в новому найбільш знаменитому комплексі CasaGrande.А інші люди з цього форуму інвестували - наприклад вклали туди в 1+1 та виручили восени 2023 120 000€...............

Не знаю ситуацию с недвигой в Киеве.

Или покупатель не знает, что в Украине война и Киев, бывает, обстреливают, или там сделан суперпуперремонт. Продать "восени 2023" квартиру вдвое дороже, чем было куплено до войны, это да.

Могу привести пример в Харькове - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-3-k-kv-zhk-edelveys-novye-doma-IDUkWiL.html

ЖК Эдельвейс

Продам 4-комнатную квартиру, ул. Олимпийская,10-б

103 м2, 22/24



78500$

103м2 кухня 25м2 раздельная 2 санузла 22/24

Там есть фотографии.

Эта квартира стоила при покупке (в строительном состоянии) примерно столько же.

Там же есть, правда, и дороже - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazha-2k-kv-zhk-edelveys-novye-doma-m-dvorets-sporta-IDUcVIo.html

Продам 2-комнатную квартиру, ул. Олимпийская,10-б, ЖК Эдельвейс, метро Дворец Спорта, район Новые Дома.

110000$

88м2 кухня 16м2 раздельная 2 санузла 16/23

...... Выполнен евроремонт, вся мебель и техника входит в стоимость.

110 000 $ Договірна

Но тоже тут о прибыли речь не идёт. Продажа явно убыточная.

Есть, правда, и "уникальное" предложение - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2k-kv-87m2-zhk-edelveys-novostroy-ul-olimpiyskaya-metro-dvorets-sporta-IDRVZAr.html

Уникальное предложение!!!

Продажа последней квартиры не обезображенной чужим ремонтом!

.....2к кв 87м2

Строительное состояние (люди продержали больше 10 лет! ) - хотят 77 000 $. Немного дороже начальной цены. Сомневаюсь.

Для объективности добавлю, в этом же доме есть и за 330 000 $ - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3-kv-150-m2-zhk-edelveys-ul-olimpiyskaya-avtorskiy-remont-mebel-IDTYMlk.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=22 . Но тут ремонт такой, что даже не представляю себе, сколько мог стоить.

Квартира оборудована эксклюзивной мебелью под заказ от лучших дизайнеров ( кухонная мебель, столы, шкаф, кровать и др. ), оснащена двумя каминами ( изготовл. по канадской технологии)!

.....Квартира продаётся со всей мебелью, техникой, полностью сделанным интерьером, включая осветительные приборы и шторы!

Имеется на этаже свое дополнительное помещение для хоз. нужд!

В цену входит и подземный паркинг. Не знаю ситуацию с недвигой в Киеве.Или покупатель не знает, что в Украине война и Киев, бывает, обстреливают, или там сделан суперпуперремонт. Продать "восени 2023" квартиру вдвое дороже, чем было куплено до войны, это да.Могу привести пример в Харькове -Там есть фотографии.Эта квартира стоила при покупке (в строительном состоянии) примерно столько же.Там же есть, правда, и дороже -Но тоже тут о прибыли речь не идёт. Продажа явно убыточная.Есть, правда, и "уникальное" предложение -Строительное состояние (люди продержали больше 10 лет!) - хотят 77 000 $. Немного дороже начальной цены. Сомневаюсь.Для объективности добавлю, в этом же доме есть и за 330 000 $ -. Но тут ремонт такой, что даже не представляю себе, сколько мог стоить.В цену входит и подземный паркинг. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 бер, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 28165 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 17:00 Re: Еміграція, заробітчанство Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.

Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)



Ще кадри з Варшави



Протестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.



Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.



Капец там митинг с шинами, с сиренами Бетон

Повідомлень: 1898 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 17:05 Бетон написав: Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.

Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)



Ще кадри з Варшави



Протестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.



Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.



Капец там митинг с шинами, с сиренами Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)Ще кадри з ВаршавиПротестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.Капец там митинг с шинами, с сиренами

Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро. Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро. gonchik74

Повідомлень: 632 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 17:08 gonchik74 написав: Бетон написав: Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.

Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)



Ще кадри з Варшави



Протестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.



Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.



Капец там митинг с шинами, с сиренами Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)Ще кадри з ВаршавиПротестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.Капец там митинг с шинами, с сиренами

Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро. Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро.

Я чув що Варшава столиця Польщі😂 Якщо, наприклад, в Києві страйк, то це виражається на всій країні.

Тому й питаю Я чув що Варшава столиця Польщі😂 Якщо, наприклад, в Києві страйк, то це виражається на всій країні.Тому й питаю Бетон

Повідомлень: 1898 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 17:14 Бетон

Вообще говоря, страйки в Киеве в Харькове отражались не особо сильно. ЛАД 2 Повідомлень: 28165 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5271 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1920192119221923 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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