Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:17
akurt написав:
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Я розумію, що вас сильно давить зелена жаба від того, що ви не послухали мою пораду обманути 116 000 в квартиру 2+1 в новому найбільш знаменитому комплексі CasaGrande.
А інші люди з цього форуму інвестували - наприклад вклали туди в 1+1 та виручили восени 2023 120 000€.
..............
Не знаю ситуацию с недвигой в Киеве.
Или покупатель не знает, что в Украине война и Киев, бывает, обстреливают, или там сделан суперпуперремонт. Продать "восени 2023" квартиру вдвое дороже, чем было куплено до войны, это да.
Могу привести пример в Харькове -
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-3-k-kv-zhk-edelveys-novye-doma-IDUkWiL.html
ЖК Эдельвейс
Продам 4-комнатную квартиру, ул. Олимпийская,10-б 103 м2, 22/24 78500$ 103м2 кухня 25м2 раздельная 2 санузла 22/24
Там есть фотографии.
Эта квартира стоила при покупке (в строительном состоянии) примерно столько же.
Там же есть, правда, и дороже -
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazha-2k-kv-zhk-edelveys-novye-doma-m-dvorets-sporta-IDUcVIo.html
Продам 2-комнатную квартиру, ул. Олимпийская,10-б, ЖК Эдельвейс, метро Дворец Спорта, район Новые Дома.
110000$ 88м2 кухня 16м2 раздельная 2 санузла 16/23 ...... Выполнен евроремонт, вся мебель и техника входит в стоимость. 110 000 $ Договірна
Но тоже тут о прибыли речь не идёт. Продажа явно убыточная.
Есть, правда, и "уникальное" предложение -
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2k-kv-87m2-zhk-edelveys-novostroy-ul-olimpiyskaya-metro-dvorets-sporta-IDRVZAr.html
Уникальное предложение!!!
Продажа последней квартиры не обезображенной чужим ремонтом! .....2к кв 87м2
Строительное состояние (люди продержали больше 10 лет!
) - хотят 77 000 $. Немного дороже начальной цены. Сомневаюсь.
Для объективности добавлю, в этом же доме есть и за 330 000 $ -
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3-kv-150-m2-zhk-edelveys-ul-olimpiyskaya-avtorskiy-remont-mebel-IDTYMlk.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=22
. Но тут ремонт такой, что даже не представляю себе, сколько мог стоить.
Квартира оборудована эксклюзивной мебелью под заказ от лучших дизайнеров ( кухонная мебель, столы, шкаф, кровать и др. ), оснащена двумя каминами ( изготовл. по канадской технологии)!
.....Квартира продаётся со всей мебелью, техникой, полностью сделанным интерьером, включая осветительные приборы и шторы! Имеется на этаже свое дополнительное помещение для хоз. нужд!
В цену входит и подземный паркинг.
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в Сер 06 бер, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:00
Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.
Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів) Ще кадри з Варшави Протестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією. Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі. Капец там митинг с шинами, с сиренами
Бетон
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:05
Бетон написав:
Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.
Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)
Ще кадри з Варшави
Протестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.
Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.
Капец там митинг с шинами, с сиренами
Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро.
gonchik74
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:08
gonchik74 написав: Бетон написав:
Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.
Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)
Ще кадри з Варшави
Протестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.
Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.
Капец там митинг с шинами, с сиренами
Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро.
Я чув що Варшава столиця Польщі😂 Якщо, наприклад, в Києві страйк, то це виражається на всій країні.
Тому й питаю
Бетон
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:14
Бетон Вообще говоря, страйки в Киеве в Харькове отражались не особо сильно.
ЛАД
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:30
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇 Переказ грошей з Польщі: як працює SWIFT (відео)
Поділіться, будь ласка, своїм досвідом грошових переказів. Можливо, маєте якісь свої лайфхаки?
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