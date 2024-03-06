Дюрі-бачі написав:
Другу дали візу в США на 10 років, але з правом бути не більше 180 днів в році і без права роботи. Питання таке: якщо заїхати по такій візі і працювати 6 місяців нелегалом, то депортувати будуть?
Не совсем так.
Судя по всему, это турвиза В1/В2.
При въезде, ему поставят разрешенное время пребывания. Обычно 180 дней.
Но.
Если пробыть более 3 месяцев, то последующий въезд может быть проблемный, тупо могут не впустить не смотря на наличие визы. Также могут быть вопросы касательно происхождения денег, на которые он жил это время.
Могут поставить и 3 месяца пребывания.
Есть такая фишка, если он решит остаться на 180 дней, то за примерно месяц до истечения срока, можно подать прошение на разовое продление, могут дать еще 180 дней. Но надо будет объяснить причину прошения. Обычно, люди мотивируют туристическими планами, в которые не успели вложиться. Могут попросить подтвердить туропыт текущей поездки.
В целом, турвиза дает много возможностей. Работать наемным работником - нельзя.
Но открыть свой бизнес и им заниматься - можно.
Тут ремарка. Я не являюсь юристом и не могу давать советы, поэтому прошу все мои слова перепроверять во избежание проблем. Порядки также могут меняться.
За нелегальную работу я не слышал чтобы депортировали, хотя не рекомендую.
Также стоит помнить, что легальная или нелегальная работа, но налоги платить надо. Неуплата налогов - едва-ли не самое тяжелое преступление.
Лучше не играться в нарущение закона, а податься на TPS и advanced parole, что даст не только разрешение на работу, но и возможность выезжать и въезжать на территорию США. Вроде, это также открывает путь к Гринкарте.
Все перепроверяйте.