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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 бер, 2024 20:28
Еміграція, заробітчанство
New’s from Canada
Тільки-но вийшов свіжий зріз по Канаді станом на січень 2024. Ось десятка найпопулярніших серед українців міст та середніх ставок за квартиру з двома спальнями:
💥Ванкувер - $3777
💥 Торонто - $3424
🔺 Mississauga, ON - $2851
🔺 Kelowna, BC - $2592
🔺 Оттава - $2553
🔺 Галіфакс - $2281
🔹 Монреаль - $2366
🔹 Калгарі - $2155
🔹 Едмонтон - $1596
🔹 Вінніпег - $1692
Джерело: телеграм-канал «UA Canada-Ми в Канаді.»
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akurt
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Додано: Сер 06 бер, 2024 20:55
akurt написав:
💥Ванкувер - $3777
💥 Торонто - $3424
А коли я писав про 3-5 тис CAD, які просили у знайомих, то казали, що це захмарні ціни...
akurt написав:
Віза В2/В2 - без права роботи завжди була.
Можливо в нього клас візи інший?
Так, саме В1/В2. Але каже довго переконували про 90 днів.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 06 бер, 2024 21:15
Дюрі-бачі написав:
Другу дали візу в США на 10 років, але з правом бути не більше 180 днів в році і без права роботи. Питання таке: якщо заїхати по такій візі і працювати 6 місяців нелегалом, то депортувати будуть?
Не совсем так.
Судя по всему, это турвиза В1/В2.
При въезде, ему поставят разрешенное время пребывания. Обычно 180 дней.
Но.
Если пробыть более 3 месяцев, то последующий въезд может быть проблемный, тупо могут не впустить не смотря на наличие визы. Также могут быть вопросы касательно происхождения денег, на которые он жил это время.
Могут поставить и 3 месяца пребывания.
Есть такая фишка, если он решит остаться на 180 дней, то за примерно месяц до истечения срока, можно подать прошение на разовое продление, могут дать еще 180 дней. Но надо будет объяснить причину прошения. Обычно, люди мотивируют туристическими планами, в которые не успели вложиться. Могут попросить подтвердить туропыт текущей поездки.
В целом, турвиза дает много возможностей. Работать наемным работником - нельзя.
Но открыть свой бизнес и им заниматься - можно.
Тут ремарка. Я не являюсь юристом и не могу давать советы, поэтому прошу все мои слова перепроверять во избежание проблем. Порядки также могут меняться.
За нелегальную работу я не слышал чтобы депортировали, хотя не рекомендую.
Также стоит помнить, что легальная или нелегальная работа, но налоги платить надо. Неуплата налогов - едва-ли не самое тяжелое преступление.
Лучше не играться в нарущение закона, а податься на TPS и advanced parole, что даст не только разрешение на работу, но и возможность выезжать и въезжать на территорию США. Вроде, это также открывает путь к Гринкарте.
Все перепроверяйте.
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rjkz
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Додано: Сер 06 бер, 2024 22:05
rjkz написав:
нелегальная работа, но налоги платить надо.
O_o а це як? Приходити в податкову і казати "я тут випадково заробив ххх$"?
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 06 бер, 2024 22:46
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
нелегальная работа, но налоги платить надо.
O_o а це як? Приходити в податкову і казати "я тут випадково заробив ххх$"?
Почему нет? Заработал в интернете, носки в инстаграмме рекламировал/писал отзывы на сайтах/[свой вариант]. Заплатил налоги и можешь тратить деньги. В Испании так. А вот если не заплатил и купил квартиру вдруг, то будет печалька... Думаю в Америке примерно так же.
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slonomag
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Додано: Сер 06 бер, 2024 22:59
BIGor написав: gonchik74 написав: Бетон написав:
Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.
Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)
Ще кадри з Варшави
Протестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.
Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.
Капец там митинг с шинами, с сиренами
Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро.
Я тільки з новин прочитав про мітинги в Варшаві. До-речі, як Ви пропустили сонячний тиждень в лютому
? Таке враження що і +16+18 було! Також відкрито велосипедний сезон.
зря питав тільки. мєнти розігнали швидко. щось митингувальники боязливі
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Бетон
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Додано: Сер 06 бер, 2024 23:49
BIGor написав: gonchik74 написав: Бетон написав:
Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.
Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)
Ще кадри з Варшави
Протестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.
Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.
Капец там митинг с шинами, с сиренами
Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро.
Я тільки з новин прочитав про мітинги в Варшаві. До-речі, як Ви пропустили сонячний тиждень в лютому
? Таке враження що і +16+18 було! Також відкрито велосипедний сезон.
Якраз на цей сонячний тиждень літав в Валенсію. Мої в Кракові приймали сонячні ванни навіть.
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gonchik74
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Додано: Чет 07 бер, 2024 00:42
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
нелегальная работа, но налоги платить надо.
O_o а це як? Приходити в податкову і казати "я тут випадково заробив ххх$"?
Не скажу.
Знаю что платят.
Я не в том статусе, чтобы интересоваться этой темой подробно.
Я слышал такое мнение, что работа без разрешения - проступок.
Предоставление работы человеку без разрешения - преступление.
Неуплата налогов - тягчайшее преступление.
При этом, конечно, все это существует. И если уж откровенно, то весьма вольготно и распространенно в НЙ.
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rjkz
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