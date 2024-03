Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

New’s from Canada



Тільки-но вийшов свіжий зріз по Канаді станом на січень 2024. Ось десятка найпопулярніших серед українців міст та середніх ставок за квартиру з двома спальнями:



💥Ванкувер - $3777

💥 Торонто - $3424

🔺 Mississauga, ON - $2851

🔺 Kelowna, BC - $2592

🔺 Оттава - $2553

🔺 Галіфакс - $2281

🔹 Монреаль - $2366

🔹 Калгарі - $2155

🔹 Едмонтон - $1596

🔹 Вінніпег - $1692



Джерело: телеграм-канал «UA Canada-Ми в Канаді.»

Додано: Сер 06 бер, 2024 20:55 Re: Еміграція, заробітчанство

💥 Торонто - $3424 💥Ванкувер - $3777💥 Торонто - $3424

А коли я писав про 3-5 тис CAD, які просили у знайомих, то казали, що це захмарні ціни...



akurt написав: Віза В2/В2 - без права роботи завжди була.

Можливо в нього клас візи інший? Віза В2/В2 - без права роботи завжди була.Можливо в нього клас візи інший?

Так, саме В1/В2. Але каже довго переконували про 90 днів.

Повідомлень: 2466 З нами з: 29.07.22 Подякував: 450 раз. Подякували: 340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 бер, 2024 21:15 Дюрі-бачі написав: Другу дали візу в США на 10 років, але з правом бути не більше 180 днів в році і без права роботи. Питання таке: якщо заїхати по такій візі і працювати 6 місяців нелегалом, то депортувати будуть? Другу дали візу в США на 10 років, але з правом бути не більше 180 днів в році і без права роботи. Питання таке: якщо заїхати по такій візі і працювати 6 місяців нелегалом, то депортувати будуть?



Не совсем так.

Судя по всему, это турвиза В1/В2.

При въезде, ему поставят разрешенное время пребывания. Обычно 180 дней.

Но.

Если пробыть более 3 месяцев, то последующий въезд может быть проблемный, тупо могут не впустить не смотря на наличие визы. Также могут быть вопросы касательно происхождения денег, на которые он жил это время.

Могут поставить и 3 месяца пребывания.

Есть такая фишка, если он решит остаться на 180 дней, то за примерно месяц до истечения срока, можно подать прошение на разовое продление, могут дать еще 180 дней. Но надо будет объяснить причину прошения. Обычно, люди мотивируют туристическими планами, в которые не успели вложиться. Могут попросить подтвердить туропыт текущей поездки.

В целом, турвиза дает много возможностей. Работать наемным работником - нельзя.

Но открыть свой бизнес и им заниматься - можно.

Тут ремарка. Я не являюсь юристом и не могу давать советы, поэтому прошу все мои слова перепроверять во избежание проблем. Порядки также могут меняться.

За нелегальную работу я не слышал чтобы депортировали, хотя не рекомендую.

Также стоит помнить, что легальная или нелегальная работа, но налоги платить надо. Неуплата налогов - едва-ли не самое тяжелое преступление.

Лучше не играться в нарущение закона, а податься на TPS и advanced parole, что даст не только разрешение на работу, но и возможность выезжать и въезжать на территорию США. Вроде, это также открывает путь к Гринкарте.

Не совсем так.

Судя по всему, это турвиза В1/В2.

При въезде, ему поставят разрешенное время пребывания. Обычно 180 дней.

Но.

Если пробыть более 3 месяцев, то последующий въезд может быть проблемный, тупо могут не впустить не смотря на наличие визы. Также могут быть вопросы касательно происхождения денег, на которые он жил это время.

Могут поставить и 3 месяца пребывания.

Есть такая фишка, если он решит остаться на 180 дней, то за примерно месяц до истечения срока, можно подать прошение на разовое продление, могут дать еще 180 дней. Но надо будет объяснить причину прошения. Обычно, люди мотивируют туристическими планами, в которые не успели вложиться. Могут попросить подтвердить туропыт текущей поездки.

В целом, турвиза дает много возможностей. Работать наемным работником - нельзя.

Но открыть свой бизнес и им заниматься - можно.

Тут ремарка. Я не являюсь юристом и не могу давать советы, поэтому прошу все мои слова перепроверять во избежание проблем. Порядки также могут меняться.

За нелегальную работу я не слышал чтобы депортировали, хотя не рекомендую.

Также стоит помнить, что легальная или нелегальная работа, но налоги платить надо. Неуплата налогов - едва-ли не самое тяжелое преступление.

Лучше не играться в нарущение закона, а податься на TPS и advanced parole, что даст не только разрешение на работу, но и возможность выезжать и въезжать на территорию США. Вроде, это также открывает путь к Гринкарте.

Все перепроверяйте.

Додано: Сер 06 бер, 2024 22:05 Re: Еміграція, заробітчанство

O_o а це як? Приходити в податкову і казати "я тут випадково заробив ххх$"?

Додано: Сер 06 бер, 2024 22:46

O_o а це як? Приходити в податкову і казати "я тут випадково заробив ххх$"? O_o а це як? Приходити в податкову і казати "я тут випадково заробив ххх$"?

Почему нет? Заработал в интернете, носки в инстаграмме рекламировал/писал отзывы на сайтах/[свой вариант]. Заплатил налоги и можешь тратить деньги. В Испании так. А вот если не заплатил и купил квартиру вдруг, то будет печалька... Думаю в Америке примерно так же.

Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)



Ще кадри з Варшави



Протестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.



Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.



Капец там митинг с шинами, с сиренами Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)Ще кадри з ВаршавиПротестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.Капец там митинг с шинами, с сиренами

Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро. Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро.

Я тільки з новин прочитав про мітинги в Варшаві. До-речі, як Ви пропустили сонячний тиждень в лютому? Таке враження що і +16+18 було! Також відкрито велосипедний сезон. Я тільки з новин прочитав про мітинги в Варшаві. До-речі, як Ви пропустили сонячний тиждень в? Таке враження що і +16+18 було! Також відкрито велосипедний сезон.

зря питав тільки. мєнти розігнали швидко. щось митингувальники боязливі

Додано: Сер 06 бер, 2024 23:49

Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)



Ще кадри з Варшави



Протестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.



Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.



Капец там митинг с шинами, с сиренами Bigor. Як справи в Польщі, відношення нормально чи так собі.Дивлюсь що робиться в Варшаві фигів)Ще кадри з ВаршавиПротестувальники палять шини та труну, яка нібито символізує польське сільське господарство. Також помічено антиукраїнські плакати. Почалися сутички із поліцією.Однією з вимог є захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, Росії та Білорусі.Капец там митинг с шинами, с сиренами

Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро. Я не зовсім розумію - ти хочеш, щоб він, сидячи в Кракові, розповів тобі про обстановку в Варшаві?))) Так в Кракові цього не чути, все норм. Ну крім того, що постійно похмуро.

Я тільки з новин прочитав про мітинги в Варшаві. До-речі, як Ви пропустили сонячний тиждень в лютому? Таке враження що і +16+18 було! Також відкрито велосипедний сезон. Я тільки з новин прочитав про мітинги в Варшаві. До-речі, як Ви пропустили сонячний тиждень в? Таке враження що і +16+18 було! Також відкрито велосипедний сезон.

Якраз на цей сонячний тиждень літав в Валенсію. Мої в Кракові приймали сонячні ванни навіть.

Додано: Чет 07 бер, 2024 00:42

O_o а це як? Приходити в податкову і казати "я тут випадково заробив ххх$"? O_o а це як? Приходити в податкову і казати "я тут випадково заробив ххх$"?



Не скажу.

Знаю что платят.

Я не в том статусе, чтобы интересоваться этой темой подробно.

Я слышал такое мнение, что работа без разрешения - проступок.

Предоставление работы человеку без разрешения - преступление.

Неуплата налогов - тягчайшее преступление.

Не скажу.

Знаю что платят.

Я не в том статусе, чтобы интересоваться этой темой подробно.

Я слышал такое мнение, что работа без разрешения - проступок.

Предоставление работы человеку без разрешения - преступление.

Неуплата налогов - тягчайшее преступление.

При этом, конечно, все это существует. И если уж откровенно, то весьма вольготно и распространенно в НЙ.

Повідомлень: 16273 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8243 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 03:57 Re: Еміграція, заробітчанство Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.

Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.

Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.

Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.

Додано: Чет 07 бер, 2024 07:15

Як йогурт і оселедці в Канаді? Дешевше, ніж в Туреччині?

