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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 08:29
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from USA
Ну, ще не з США, поки що з Анталії.
Історія - на жаль - банальна: родина в якій 3 дитини, пережила в лютому та березні 2022 літаки бомби та гвинтокрили з російськими зірками, бомбами та ракетами - та евакуювалася в Анталію. З трьома дітьми...
Бізнес та квартиру кинули чи втратили (точно не питав).
З березня 2022 року чоловік пропонував купити квартиру в Анталії - хоч щось дешевеньке - навіть знайшли щось за 40 000 доларів, а жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...
Не так сталося, як судилося...
Всі ці 700+ днів війни брат чоловіка, який вже 15 років живе в США - пропонував приїхати до нього...
...А жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...
Ну ось вийшло на днях рішення Уряду США про продовження програми U4U
: брат подав заявку - очікують позитивне рішення до кінця березня - будуть їхати в США...Філаде́льфія (англ. Philadelphia)
— місто (англ. city) на східному узбережжі США, в окрузі Філадельфія штату Пенсільванія, визначний політичний, господарський, культурний й історичний осередок; у Філадельфії проголошено в 1776 році незалежність американських колоній від Британської корони. Населення — 1 526 006 осіб (2010[1]), з передмістями — 5,7 мільйонів, враховуючи 35—40 тис. українців.
Попереду саме легке - то квитки (хочуть на рейс Turkish Airlines - прямий рейсь на Нью Йорк з Стамбула
) але треба продати авто: тут я буду допомагати - через українську діаспору...
Може хтось та й купить...
Ну що ж... Справа корисна: старшій дитині через рік чи два треба вступити до університету...
В Філадельфії багато університетів. Один закінчив син мого колишнього заступника - по роботі в Україні. Зараз той хлопець живе та працює в місті Вашингтон, округ Колумбія...
Щодо роботи: початок повинен бути впевненим, бо брат мого респондента вже 15 років в США - входить в згадані вище 35—40 тис. українців
та тримає фірму, яка займається спорудженням дахів...
Як сказав мій респондент: "Спочатку буду працювати у брата - заради грошей - оренда житла орієнтовно 2000.
Ну а потім щось своє придумаю... По аналогії бізнесу з Україною..."
Не питав я що там за бізнес - я ж не жадібний слідчий на кшталт одного пана вище - ну який на букву "б
"...- Нехай щастить...P.S.
В розмові жалкував, що послухав жінку - витрачав два роки гроші на оренду квартири, так і сказав: "Якби я купив в березні 2022 за 40 000 - зараз би продав за 80 000..." Правда. Реально.
Ох, ці жінки - від них один клопіт чоловікам...
Філадельфія - супер
43 відсотка жителів - негри)
Можна було вже їхати відразу в Африку)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 08:32
cherchiltank написав: akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from USA
Ну, ще не з США, поки що з Анталії.
Історія - на жаль - банальна: родина в якій 3 дитини, пережила в лютому та березні 2022 літаки бомби та гвинтокрили з російськими зірками, бомбами та ракетами - та евакуювалася в Анталію. З трьома дітьми...
Бізнес та квартиру кинули чи втратили (точно не питав).
З березня 2022 року чоловік пропонував купити квартиру в Анталії - хоч щось дешевеньке - навіть знайшли щось за 40 000 доларів, а жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...
Не так сталося, як судилося...
Всі ці 700+ днів війни брат чоловіка, який вже 15 років живе в США - пропонував приїхати до нього...
...А жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...
Ну ось вийшло на днях рішення Уряду США про продовження програми U4U
: брат подав заявку - очікують позитивне рішення до кінця березня - будуть їхати в США...Філаде́льфія (англ. Philadelphia)
— місто (англ. city) на східному узбережжі США, в окрузі Філадельфія штату Пенсільванія, визначний політичний, господарський, культурний й історичний осередок; у Філадельфії проголошено в 1776 році незалежність американських колоній від Британської корони. Населення — 1 526 006 осіб (2010[1]), з передмістями — 5,7 мільйонів, враховуючи 35—40 тис. українців.
Попереду саме легке - то квитки (хочуть на рейс Turkish Airlines - прямий рейсь на Нью Йорк з Стамбула
) але треба продати авто: тут я буду допомагати - через українську діаспору...
Може хтось та й купить...
Ну що ж... Справа корисна: старшій дитині через рік чи два треба вступити до університету...
В Філадельфії багато університетів. Один закінчив син мого колишнього заступника - по роботі в Україні. Зараз той хлопець живе та працює в місті Вашингтон, округ Колумбія...
Щодо роботи: початок повинен бути впевненим, бо брат мого респондента вже 15 років в США - входить в згадані вище 35—40 тис. українців
та тримає фірму, яка займається спорудженням дахів...
Як сказав мій респондент: "Спочатку буду працювати у брата - заради грошей - оренда житла орієнтовно 2000.
Ну а потім щось своє придумаю... По аналогії бізнесу з Україною..."
Не питав я що там за бізнес - я ж не жадібний слідчий на кшталт одного пана вище - ну який на букву "б
"...- Нехай щастить...P.S.
В розмові жалкував, що послухав жінку - витрачав два роки гроші на оренду квартири, так і сказав: "Якби я купив в березні 2022 за 40 000 - зараз би продав за 80 000..." Правда. Реально.
Ох, ці жінки - від них один клопіт чоловікам...
Філадельфія - супер
43 відсотка жителів - негри)
Можна було вже їхати відразу в Африку)
Можливо, пан Акурт - теж негр?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 08:33
akurt написав: cherchiltank написав:
Людина яка не вклалася у біткоін в 2019 а купила курортну нерухомість - втратила як мінімум 1000 процентів в валюті)
Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами)
То у вас в душі кипить НЕкуплена в Італії вілла, яку ви обіцяли на всю Україну купити до Нового 2023/2024 року...
Про біткоїн краще спитайте у фахівців, наприклад, пан Флайман ще в 2019 році писав, як треба мудро розподілити гроші - пишу по пам"яті
- зараз немає часу шукати оригінал - бо треба їхати кататися на ровері вздовж моря.
Так ось, пан Флайман писав приблизно так:"20% - закордонна нерухомість, 20% - в крітовалюта, 20% - депозити в гривнях: 20% - на жінок та шампанське".
Бачите, ви тільки зараз дізналися про те, що знаменитий Флайман знав ще 5 років тому...
Все як в пісні:"Поздно мы встретились с тобой, биткоин, поздно
Не те уже над нами звёзды - мы усталы и серьёзны
Не скрываем грустных глаз, грустных глаз
И всё же хорошо, что поздно, одна судьба безденежья связала нас".
(З репертуару А. Пугачової)P.S.
Пане Флайман! Якщо я трохи помилився в цифрах - не ображайтеся та відкоригуйте - в мене реально є оригінал того допису, але не маю часу шукати. Повернуся з моря - знайду.
Я зберіг!!!!
БО ТО БУЛИ НЕ СЛОВА, А ЗОЛОТО. ПРОРОЦТВО!
Я ще не на пенсії - навіщо мені зараз вілла?) щоб купити віллу треба поїздити подивитися місцевість - а я ж невиїзний)
Скіко там вам до пенсії щоб можна було потім грати в нарди з іранцями? Ви вже перестали ховатися від покупців анталійського бетону?)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 08:37
cherchiltank написав: akurt написав: cherchiltank написав:
Людина яка не вклалася у біткоін в 2019 а купила курортну нерухомість - втратила як мінімум 1000 процентів в валюті)
Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами)
То у вас в душі кипить НЕкуплена в Італії вілла, яку ви обіцяли на всю Україну купити до Нового 2023/2024 року...
Про біткоїн краще спитайте у фахівців, наприклад, пан Флайман ще в 2019 році писав, як треба мудро розподілити гроші - пишу по пам"яті
- зараз немає часу шукати оригінал - бо треба їхати кататися на ровері вздовж моря.
Так ось, пан Флайман писав приблизно так:"20% - закордонна нерухомість, 20% - в крітовалюта, 20% - депозити в гривнях: 20% - на жінок та шампанське".
Бачите, ви тільки зараз дізналися про те, що знаменитий Флайман знав ще 5 років тому...
Все як в пісні:"Поздно мы встретились с тобой, биткоин, поздно
Не те уже над нами звёзды - мы усталы и серьёзны
Не скрываем грустных глаз, грустных глаз
И всё же хорошо, что поздно, одна судьба безденежья связала нас".
(З репертуару А. Пугачової)P.S.
Пане Флайман! Якщо я трохи помилився в цифрах - не ображайтеся та відкоригуйте - в мене реально є оригінал того допису, але не маю часу шукати. Повернуся з моря - знайду.
Я зберіг!!!!
БО ТО БУЛИ НЕ СЛОВА, А ЗОЛОТО. ПРОРОЦТВО!
Я ще не на пенсії - навіщо мені зараз вілла?) щоб купити віллу треба поїздити подивитися місцевість - а я ж невиїзний)
Скіко там вам до пенсії щоб можна було потім грати в нарди з іранцями? Ви вже перестали ховатися від покупців анталійського бетону?)
Нашому негру, який торгує турецькою і канадською нерухомістю, орієнтовно 65 років.
Бувший доцент-математмк залізничного ВУЗу, правнук барона Мюнхаузена
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