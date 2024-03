Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from USA



Ну, ще не з США, поки що з Анталії.

Історія - на жаль - банальна: родина в якій 3 дитини, пережила в лютому та березні 2022 літаки бомби та гвинтокрили з російськими зірками, бомбами та ракетами - та евакуювалася в Анталію.

З трьома дітьми...

Бізнес та квартиру кинули чи втратили (точно не питав).

З березня 2022 року чоловік пропонував купити квартиру в Анталії - хоч щось дешевеньке - навіть знайшли щось за 40 000 доларів, а жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...

Не так сталося, як судилося...



Всі ці 700+ днів війни брат чоловіка, який вже 15 років живе в США - пропонував приїхати до нього...

...А жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...



Ну ось вийшло на днях рішення Уряду США про продовження програми U4U: брат подав заявку - очікують позитивне рішення до кінця березня - будуть їхати в США...



Філаде́льфія (англ. Philadelphia) — місто (англ. city) на східному узбережжі США, в окрузі Філадельфія штату Пенсільванія, визначний політичний, господарський, культурний й історичний осередок; у Філадельфії проголошено в 1776 році незалежність американських колоній від Британської корони. Населення — 1 526 006 осіб (2010[1]), з передмістями — 5,7 мільйонів, враховуючи 35—40 тис. українців.



Попереду саме легке - то квитки (хочуть на рейс Turkish Airlines - прямий рейсь на Нью Йорк з Стамбула) але треба продати авто: тут я буду допомагати - через українську діаспору...

Може хтось та й купить...

Ну що ж... Справа корисна: старшій дитині через рік чи два треба вступити до університету...

В Філадельфії багато університетів. Один закінчив син мого колишнього заступника - по роботі в Україні. Зараз той хлопець живе та працює в місті Вашингтон, округ Колумбія...



Щодо роботи: початок повинен бути впевненим, бо брат мого респондента вже 15 років в США - входить в згадані вище 35—40 тис. українців та тримає фірму, яка займається спорудженням дахів...

Як сказав мій респондент: "Спочатку буду працювати у брата - заради грошей - оренда житла орієнтовно 2000.

Ну а потім щось своє придумаю... По аналогії бізнесу з Україною..."

Не питав я що там за бізнес - я ж не жадібний слідчий на кшталт одного пана вище - ну який на букву "б"...



- Нехай щастить...



P.S. В розмові жалкував, що послухав жінку - витрачав два роки гроші на оренду квартири, так і сказав: "Якби я купив в березні 2022 за 40 000 - зараз би продав за 80 000..." Правда. Реально.

Філадельфія - супер

43 відсотка жителів - негри)

News from USA



Ну, ще не з США, поки що з Анталії.

Історія - на жаль - банальна: родина в якій 3 дитини, пережила в лютому та березні 2022 літаки бомби та гвинтокрили з російськими зірками, бомбами та ракетами - та евакуювалася в Анталію.

З трьома дітьми...

Бізнес та квартиру кинули чи втратили (точно не питав).

З березня 2022 року чоловік пропонував купити квартиру в Анталії - хоч щось дешевеньке - навіть знайшли щось за 40 000 доларів, а жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...

Не так сталося, як судилося...



Всі ці 700+ днів війни брат чоловіка, який вже 15 років живе в США - пропонував приїхати до нього...

...А жінка все казала, що війна закінчиться як не через 3 місяця, так через 2... Місяця...



Ну ось вийшло на днях рішення Уряду США про продовження програми U4U: брат подав заявку - очікують позитивне рішення до кінця березня - будуть їхати в США...



Філаде́льфія (англ. Philadelphia) — місто (англ. city) на східному узбережжі США, в окрузі Філадельфія штату Пенсільванія, визначний політичний, господарський, культурний й історичний осередок; у Філадельфії проголошено в 1776 році незалежність американських колоній від Британської корони. Населення — 1 526 006 осіб (2010[1]), з передмістями — 5,7 мільйонів, враховуючи 35—40 тис. українців.



Попереду саме легке - то квитки (хочуть на рейс Turkish Airlines - прямий рейсь на Нью Йорк з Стамбула) але треба продати авто: тут я буду допомагати - через українську діаспору...

Може хтось та й купить...

Ну що ж... Справа корисна: старшій дитині через рік чи два треба вступити до університету...

В Філадельфії багато університетів. Один закінчив син мого колишнього заступника - по роботі в Україні. Зараз той хлопець живе та працює в місті Вашингтон, округ Колумбія...



Щодо роботи: початок повинен бути впевненим, бо брат мого респондента вже 15 років в США - входить в згадані вище 35—40 тис. українців та тримає фірму, яка займається спорудженням дахів...

Як сказав мій респондент: "Спочатку буду працювати у брата - заради грошей - оренда житла орієнтовно 2000.

Ну а потім щось своє придумаю... По аналогії бізнесу з Україною..."

Не питав я що там за бізнес - я ж не жадібний слідчий на кшталт одного пана вище - ну який на букву "б"...



- Нехай щастить...



P.S. В розмові жалкував, що послухав жінку - витрачав два роки гроші на оренду квартири, так і сказав: "Якби я купив в березні 2022 за 40 000 - зараз би продав за 80 000..." Правда. Реально.

Філадельфія - супер

43 відсотка жителів - негри)

Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами) Людина яка не вклалася у біткоін в 2019 а купила курортну нерухомість - втратила як мінімум 1000 процентів в валюті)Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами)



То у вас в душі кипить НЕкуплена в Італії вілла, яку ви обіцяли на всю Україну купити до Нового 2023/2024 року...



Про біткоїн краще спитайте у фахівців, наприклад, пан Флайман ще в 2019 році писав, як треба мудро розподілити гроші - пишу по пам"яті - зараз немає часу шукати оригінал - бо треба їхати кататися на ровері вздовж моря.



Так ось, пан Флайман писав приблизно так:

"20% - закордонна нерухомість, 20% - в крітовалюта, 20% - депозити в гривнях: 20% - на жінок та шампанське".



Бачите, ви тільки зараз дізналися про те, що знаменитий Флайман знав ще 5 років тому...

Все як в пісні:

"Поздно мы встретились с тобой, биткоин, поздно

Не те уже над нами звёзды - мы усталы и серьёзны

Не скрываем грустных глаз, грустных глаз

И всё же хорошо, что поздно, одна судьба безденежья связала нас".

(З репертуару А. Пугачової)



P.S. Пане Флайман! Якщо я трохи помилився в цифрах - не ображайтеся та відкоригуйте - в мене реально є оригінал того допису, але не маю часу шукати. Повернуся з моря - знайду.

Я зберіг!!!!

Я ще не на пенсії - навіщо мені зараз вілла?) щоб купити віллу треба поїздити подивитися місцевість - а я ж невиїзний)

Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами) Людина яка не вклалася у біткоін в 2019 а купила курортну нерухомість - втратила як мінімум 1000 процентів в валюті)Я так зрозумів що скоро продавців турецької бетонної прєлєсті будуть бити, можливо навіть ногами)



То у вас в душі кипить НЕкуплена в Італії вілла, яку ви обіцяли на всю Україну купити до Нового 2023/2024 року...



Про біткоїн краще спитайте у фахівців, наприклад, пан Флайман ще в 2019 році писав, як треба мудро розподілити гроші - пишу по пам"яті - зараз немає часу шукати оригінал - бо треба їхати кататися на ровері вздовж моря.



Так ось, пан Флайман писав приблизно так:

"20% - закордонна нерухомість, 20% - в крітовалюта, 20% - депозити в гривнях: 20% - на жінок та шампанське".



Бачите, ви тільки зараз дізналися про те, що знаменитий Флайман знав ще 5 років тому...

Все як в пісні:

"Поздно мы встретились с тобой, биткоин, поздно

Не те уже над нами звёзды - мы усталы и серьёзны

Не скрываем грустных глаз, грустных глаз

И всё же хорошо, что поздно, одна судьба безденежья связала нас".

(З репертуару А. Пугачової)



P.S. Пане Флайман! Якщо я трохи помилився в цифрах - не ображайтеся та відкоригуйте - в мене реально є оригінал того допису, але не маю часу шукати. Повернуся з моря - знайду.

Я зберіг!!!!

Я ще не на пенсії - навіщо мені зараз вілла?) щоб купити віллу треба поїздити подивитися місцевість - а я ж невиїзний)

Нашому негру, який торгує турецькою і канадською нерухомістю, орієнтовно 65 років.

