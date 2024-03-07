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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 09:57

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:💥Ванкувер - $3777
💥 Торонто - $3424

А коли я писав про 3-5 тис CAD, які просили у знайомих, то казали, що це захмарні ціни...

New’s from Canada

Сьгодні, Вайбером, на фоні мінус 22 вночі та мінус 2 вдень. Але від завтра вже починається весна та плюсова температура. Місто Едмонтон - столиця провінція Альберта, населення більше за 1,1 мільйона мешканців:

«1100 $ але прийшло дивитися 30 людей. І я навіть не стала заповнювати "форму" якщо сподобалося. Там і канадці приходили. У них шансів більше.
Зверху живе величезний пес, чутність шалена. Більше бейсментів дивитися не підемо. Але було цікаво»

Надіслали відео, тому невеличкі пояснення:
- в цілому позитивне враження: чиста охайна квартира трикімнатна. Кухня невелика охайна з всією побутовою технікою, окрема кімната з пральною та сушильною машиною. Деревʼяна підлога (можливо ламінат). Доволі чисто та охайно.
- Як більшість квартир в аренду в Канаді - це basement - тобто приватний будинок в якому під здачу можна сказати напівпідвал з вікнами зменшеної висоти. А на першому поверсі - орендодавець.

Ну ось так, медом не намазано. Що знайдуть в оренду та по якій ціні - буде відомо пізніше.

P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.
Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.
Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається.
akurt
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