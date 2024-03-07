New’s from Canada
Сьгодні, Вайбером, на фоні мінус 22 вночі та мінус 2 вдень. Але від завтра вже починається весна та плюсова температура. Місто Едмонтон - столиця провінція Альберта, населення більше за 1,1 мільйона мешканців:
«1100 $ але прийшло дивитися 30 людей. І я навіть не стала заповнювати "форму" якщо сподобалося. Там і канадці приходили. У них шансів більше.
Зверху живе величезний пес, чутність шалена. Більше бейсментів дивитися не підемо. Але було цікаво»
Надіслали відео, тому невеличкі пояснення:
- в цілому позитивне враження: чиста охайна квартира трикімнатна. Кухня невелика охайна з всією побутовою технікою, окрема кімната з пральною та сушильною машиною. Деревʼяна підлога (можливо ламінат). Доволі чисто та охайно.
- Як більшість квартир в аренду в Канаді - це basement - тобто приватний будинок в якому під здачу можна сказати напівпідвал з вікнами зменшеної висоти. А на першому поверсі - орендодавець.
Ну ось так, медом не намазано. Що знайдуть в оренду та по якій ціні - буде відомо пізніше.
P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.
Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.
Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається.