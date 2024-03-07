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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1922192319241925 Додано: Чет 07 бер, 2024 09:57 Дюрі-бачі написав: akurt написав: 💥Ванкувер - $3777

💥 Торонто - $3424 💥Ванкувер - $3777💥 Торонто - $3424

А коли я писав про 3-5 тис CAD, які просили у знайомих, то казали, що це захмарні ціни...

А коли я писав про 3-5 тис CAD, які просили у знайомих, то казали, що це захмарні ціни...

New’s from Canada



Сьгодні, Вайбером, на фоні мінус 22 вночі та мінус 2 вдень. Але від завтра вже починається весна та плюсова температура. Місто Едмонтон - столиця провінція Альберта, населення більше за 1,1 мільйона мешканців:



«1100 $ але прийшло дивитися 30 людей. І я навіть не стала заповнювати "форму" якщо сподобалося. Там і канадці приходили. У них шансів більше.

Зверху живе величезний пес, чутність шалена. Більше бейсментів дивитися не підемо. Але було цікаво»



Надіслали відео, тому невеличкі пояснення:

- в цілому позитивне враження: чиста охайна квартира трикімнатна. Кухня невелика охайна з всією побутовою технікою, окрема кімната з пральною та сушильною машиною. Деревʼяна підлога (можливо ламінат). Доволі чисто та охайно.

- Як більшість квартир в аренду в Канаді - це basement - тобто приватний будинок в якому під здачу можна сказати напівпідвал з вікнами зменшеної висоти. А на першому поверсі - орендодавець.



Ну ось так, медом не намазано. Що знайдуть в оренду та по якій ціні - буде відомо пізніше.



P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.

Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.

Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається. New’s from CanadaСьгодні, Вайбером, на фоні мінус 22 вночі та мінус 2 вдень. Але від завтра вже починається весна та плюсова температура. Місто Едмонтон - столиця провінція Альберта, населення більше за 1,1 мільйона мешканців:«1100 $ але прийшло дивитися 30 людей. І я навіть не стала заповнювати "форму" якщо сподобалося. Там і канадці приходили. У них шансів більше.Зверху живе величезний пес, чутність шалена. Більше бейсментів дивитися не підемо. Але було цікаво»Надіслали відео, тому невеличкі пояснення:- в цілому позитивне враження: чиста охайна квартира трикімнатна. Кухня невелика охайна з всією побутовою технікою, окрема кімната з пральною та сушильною машиною. Деревʼяна підлога (можливо ламінат). Доволі чисто та охайно.- Як більшість квартир в аренду в Канаді - це basement - тобто приватний будинок в якому під здачу можна сказати напівпідвал з вікнами зменшеної висоти. А на першому поверсі - орендодавець.Ну ось так, медом не намазано. Що знайдуть в оренду та по якій ціні - буде відомо пізніше.P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається. akurt

Повідомлень: 9318 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 10:42 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.

Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.

Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається. P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається. Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався. Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався. Investor_K

Повідомлень: 9706 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 892 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 11:15 Investor_K написав: akurt написав: P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.

Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.

Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається. P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається. Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався. Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався.

Часом, не бачили там нашого турко-канадського негра, бувшого доцента залізничного ВУЗа?

В одній руці у нього пакет дешевого йогурту, в іншій - валянки для роботи в мороз -30 градусів. Часом, не бачили там нашого турко-канадського негра, бувшого доцента залізничного ВУЗа?В одній руці у нього пакет дешевого йогурту, в іншій - валянки для роботи в мороз -30 градусів. Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 бер, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз. Frant

Повідомлень: 23734 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 11:25 Investor_K написав: Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався. Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався.

Відповім словами класика:

Investor_K написав: Непереконливо. Непереконливо.

Слава Богу, хоч Монреаль сподобався.

Ну, звісно, це не Нікополь, але теж люди якось живуть… Відповім словами класика:Слава Богу, хоч Монреаль сподобався.Ну, звісно, це не Нікополь, але теж люди якось живуть… akurt

Повідомлень: 9318 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 11:42 Еміграція, заробітчанство



Я майже щоденно спілкуюся з нашими людьми в Канаді: сам отримую цікаву інформацію та ділюсь знаннями з того, що точно знаю.

Сьогодні рекомендую подивитися дуже цікаве відео від нашого хлопця Віталія, який зараз живе в Канаді.

Жонатий, народилася дитина. Гарний турботливий батько (не всі ж такі - самі знаєте). Працює.

Тут таке цікаво:

- з 19-ти свої років працював наїздами (по 3 місяці в кожен півроку) в Польщі. Один з моїх колишніх підлеглих так встиг зробити перед пандемією 3 рази. Перший раз привіз +4000 євро та швидко витратив іх на "Дні народження друзів" з танцями, пияцтвом та співами. Другий раз ледве привіз 1000 євро, бо як сказав, надурили з оплатою: він думав що 15 злотих за годину, а виявилося 15 злотих так кв.м якоїсь будівельної роботи. Третій раз повернувся з боргами, бо там захворів суттєво. І все це було до пандемії. Польський експеримент завершився, зараз в своєму селі торгує свининою, що вирощують сусідні баби та діди на хімікатах. Інколи підкуповує зерно у фермерів: для своїх ціна за тону 2000 гривень (50 доларів за тону - то те, що потім Хомутинник перпродавав в Польщі під виглядом "українського зерна" за 500 доларів, а не для своїх - а це впливає на собівартість хімічно вирощеної свинини - по 4000 гривень - то по 100 доларів за тону. Хомутинник в молоко посміхається...). А ось Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.

- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.

- ось вже більше року мешкає в Канаді.

Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають з Польщі в Канаду.

akurt

Повідомлень: 9318 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1922192319241925 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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