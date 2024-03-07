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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 09:57
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
💥Ванкувер - $3777
💥 Торонто - $3424
А коли я писав про 3-5 тис CAD, які просили у знайомих, то казали, що це захмарні ціни...
New’s from Canada
Сьгодні, Вайбером, на фоні мінус 22 вночі та мінус 2 вдень. Але від завтра вже починається весна та плюсова температура. Місто Едмонтон - столиця провінція Альберта, населення більше за 1,1 мільйона мешканців:
«1100 $ але прийшло дивитися 30 людей. І я навіть не стала заповнювати "форму" якщо сподобалося. Там і канадці приходили. У них шансів більше.
Зверху живе величезний пес, чутність шалена. Більше бейсментів дивитися не підемо. Але було цікаво»
Надіслали відео, тому невеличкі пояснення:
- в цілому позитивне враження: чиста охайна квартира трикімнатна. Кухня невелика охайна з всією побутовою технікою, окрема кімната з пральною та сушильною машиною. Деревʼяна підлога (можливо ламінат). Доволі чисто та охайно.
- Як більшість квартир в аренду в Канаді - це basement - тобто приватний будинок в якому під здачу можна сказати напівпідвал з вікнами зменшеної висоти. А на першому поверсі - орендодавець.
Ну ось так, медом не намазано. Що знайдуть в оренду та по якій ціні - буде відомо пізніше.
P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.
Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.
Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:42
akurt написав:
P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.
Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.
Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається.
Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:15
Investor_K написав: akurt написав:
P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.
Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.
Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається.
Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався.
Часом, не бачили там нашого турко-канадського негра, бувшого доцента залізничного ВУЗа?
В одній руці у нього пакет дешевого йогурту, в іншій - валянки для роботи в мороз -30 градусів.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 07 бер, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:25
Investor_K написав:
Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався.
Відповім словами класика:
Investor_K написав:
Непереконливо.
Слава Богу, хоч Монреаль сподобався.
Ну, звісно, це не Нікополь, але теж люди якось живуть…
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:42
Еміграція, заробітчанство
Я майже щоденно спілкуюся з нашими людьми в Канаді: сам отримую цікаву інформацію та ділюсь знаннями з того, що точно знаю.
Сьогодні рекомендую подивитися дуже цікаве відео від нашого хлопця Віталія, який зараз живе в Канаді.
Жонатий, народилася дитина. Гарний турботливий батько (не всі ж такі - самі знаєте). Працює.
Тут таке цікаво:
- з 19-ти свої років працював наїздами (по 3 місяці в кожен півроку) в Польщі. Один з моїх колишніх підлеглих так встиг зробити перед пандемією 3 рази. Перший раз привіз +4000 євро та швидко витратив іх на "Дні народження друзів" з танцями, пияцтвом та співами. Другий раз ледве привіз 1000 євро, бо як сказав, надурили з оплатою: він думав що 15 злотих за годину, а виявилося 15 злотих так кв.м якоїсь будівельної роботи. Третій раз повернувся з боргами, бо там захворів суттєво. І все це було до пандемії. Польський експеримент завершився, зараз в своєму селі торгує свининою, що вирощують сусідні баби та діди на хімікатах. Інколи підкуповує зерно у фермерів: для своїх ціна за тону 2000 гривень (50 доларів за тону - то те, що потім Хомутинник перпродавав в Польщі під виглядом "українського зерна" за 500 доларів, а не для своїх - а це впливає на собівартість хімічно вирощеної свинини - по 4000 гривень - то по 100 доларів за тону. Хомутинник в молоко посміхається...). А ось Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.
- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.
- ось вже більше року мешкає в Канаді.
Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають з Польщі в Канаду.
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